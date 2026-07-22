El canterano del América que ahora jugará para Cruz Azul

Joel Huiqui reveló si habrá refuerzos para Cruz Azul en el Apertura 2026 luego de ganar ante Puebla 2 goles a 1 (Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

La Máquina de La Cruz Azul mantiene su paso perfecto en el Torneo Apertura 2026 tras sumar su segunda victoria consecutiva, esta vez ante Puebla con marcador de 2 a 1 en el Estadio Banorte. El equipo dirigido por Joel Huiqui ha consolidado su plantel y, de acuerdo con declaraciones del propio entrenador, la directiva prioriza la recuperación de lesionados antes que la llegada de nuevos refuerzos. El arranque positivo, que incluye el triunfo ante Atlético San Luis en la jornada inaugural, refuerza la confianza del cuerpo técnico en el grupo disponible.

Huiqui subrayó en conferencia de prensa que la reciente incorporación de Jeremy Márquez resolvió la única posición pendiente en la lateral, lo que le otorga variantes tácticas en todas las líneas.

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“Tenemos un equipo muy completo en todas las líneas. Con Jeremy hemos resuelto esa posición de la lateral, estoy muy contento porque tenemos muchas variantes. No estoy esperando nada, estoy esperando a recuperar mis jugadores y jugar el sábado; el equipo está completo y estoy muy contento con eso. Soy privilegiado de tener un plantel tan rico en diferentes posiciones”

El triunfo ante La Franja permite a Cruz Azul mantenerse en los primeros puestos de la tabla general. Con la plantilla casi a tope, el entrenador mexicano insistió en que la prioridad inmediata es el regreso de los elementos que se encuentran entre algodones. No obstante, la directiva no ha descartado movimientos durante las últimas próximas semanas.

Foto de archivo de Christian Ebere celebrando tras anotar gol con Cruz Azul en el torneo mexicano. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 4 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El argentino empató el cotejo ante Puebla (X / Cruz Azul)

Refuerzos, salidas y posibles movimientos en Cruz Azul

En cuanto a las altas, Juan José Calero y Alan Montes ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico celeste. Calero, delantero de 27 años, se incorpora como agente libre desde Venados de Mérida y firma por dos años luego de consagrarse campeón de goleo en la Liga de Expansión MX durante el Apertura 2025 con 15 goles en 15 partidos y sumar siete más en el Clausura 2026. Montes, defensa central, llega procedente del Serikspor de Turquía tras una breve etapa en la Primera División turca y un paso anterior por Necaxa en la Liga MX.

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Calero alcanzó su madurez futbolística en Venados de Mérida, donde se coronó campeón de goleo en el Apertura 2025. (Instagram/ Jua José Calero)

La posibilidad de nuevas incorporaciones dependerá de la continuidad de Erik Lira, quien tras su participación en el Mundial 2026 ha despertado interés de equipos europeos. Hasta ahora, no existe una oferta formal, pero su salida abriría espacio para la llegada de Juan Brunetta, señalado como candidato principal para reforzar el mediocampo.

Paralelamente, la plantilla cuenta con la llegada de talentos jóvenes para el equipo filial. En este rubro destaca el fichaje de Sergio de los Ríos, procedente de Mineros de Zacatecas. El extremo zurdo de 23 años ya se entrena en La Noria y está listo para el debut oficial con Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión MX.

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Cruz Azul cuenta con la llegada de talentos jóvenes para el equipo filial. En este rubro destaca el fichaje de Sergio de los Ríos (X@MinerosFc)

La trayectoria de Sergio de los Ríos: de fuerzas básicas del América a Cruz Azul Hidalgo

Sergio de los Ríos nació el 28 de junio de 2003 y se desempeña como extremo por ambas bandas, con perfil zurdo y vocación ofensiva. Su carrera inició en las fuerzas básicas de Club América, donde transitó por las categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-23, hasta debutar en Primera División durante el Apertura 2022 ante el propio Cruz Azul. En aquel torneo, sumó dos partidos oficiales con las Águilas.

Posteriormente, de los Ríos pasó por los Tuzos del Pachuca y por Cancún FC, para enrolarse la última temporada con el club de Zacatecas. En la campaña 2025/2026 disputó 33 partidos como titular, marcó tres goles y dio tres asistencias. Destacó en el Clausura al llegar hasta las semifinales de la Liguilla. Cabe señalar que el futbolista es representado por la agencia PROMOFUT.

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Joel Huiqui reveló si habrá refuerzos para Cruz Azul en el Apertura 2026 luego de ganar ante Puebla 2 goles a 1 (Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

El arribo de de los Ríos forma parte de un paquete de tres refuerzos provenientes de Mineros. Leonardo Sámano y Jesús Emmanuel Lara también se suman al club filial para fortalecer las distintas líneas y quedar disponibles para futuras convocatorias al primer equipo.

La Máquina arrancó el semestre con dos triunfos y una plantilla reforzada en el equipo filial, a la espera de posibles movimientos que dependerán de la situación contractual de sus jugadores clave.

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