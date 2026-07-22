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Isaac del Toro hoy 22 de julio: así quedó en la etapa 17 del Tour de Francia 2026

El corredor del UAE Team Emirates XRG continúa en la pelea por los primeros puestos cuando restan pocas etapas para el final

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(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El ciclista mexicano Isaac del Toro completó sin contratiempos la etapa 17 del Tour de Francia 2026 y logró mantenerse dentro del podio de la clasificación general, a falta de las jornadas decisivas de la competencia.

La jornada de este 22 de julio presentó un recorrido de 174.7 kilómetros entre Chambéry y Voiron, con un perfil mayormente llano, aunque incluyó cuatro puertos puntuables durante los primeros 60 kilómetros del trayecto.

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¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 17?

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El corredor del UAE Team Emirates XRG cruzó la meta en la posición 52, con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 59 segundos, resultado que le permitió conservar el tercer puesto de la clasificación general.

Además, Del Toro continúa como el mejor ciclista joven del Tour al mantener el maillot blanco, distinción que disputa con el francés Paul Seixas.

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La victoria de la etapa fue para el belga Jasper Philipsen, seguido por el suizo Mauro Schmid y el neerlandés Olav Kooij.

Clasificación general tras la etapa 17

Infografía del Tour de Francia. Muestra ciclistas en carretera, montañas y el Arco del Triunfo. Contiene datos sobre etapas, kilómetros, participantes, maillots y premios económicos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1. Tadej Pogačar (Eslovenia)
  • 2. Remco Evenepoel (Bélgica)
  • 3. Isaac del Toro (México)
  • 4. Paul Seixas (Francia)
  • 5. Juan Ayuso (España)
  • 6. Mattias Skjelmose (Dinamarca)
  • 7. Lenny Martinez (Francia)
  • 8. Tom Pidcock (Reino Unido)
  • 9. Jordan Jegat (Francia)
  • 10. Yannis Voisard (Suiza)

La montaña volverá a poner a prueba al mexicano

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Tour de Francia entrará este jueves en una de sus fases más exigentes con la etapa 18, una jornada de 185.2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette, donde la alta montaña volverá a ser protagonista.

La prueba representa una nueva oportunidad para que Isaac del Toro defienda su lugar dentro del podio y continúe en la pelea por los primeros puestos de la clasificación general.

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