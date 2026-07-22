Este video de formato corto presenta a dos personas. La primera persona, Vanessa, muestra una reacción de asombro y sorpresa. La segunda persona, Karina Guzmán, aparece en un salón de belleza con un corte de cabello muy corto. Las imágenes muestran a Karina con el pelo peinado en un bob, observando a la cámara con una expresión de seriedad. El contenido aborda la experiencia de un cambio de look inesperado.

La influencer mexicana Karina Torres enfrenta críticas en redes sociales tras someterse a un cambio de look radical en el salón de belleza Yumi Kay a pocos días de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026.

Usuarios acusan a sus amigas del grupo Las Perdidas de sabotear su imagen, pues aseguran que el corte de cabello fue excesivo y poco favorecedor, lo que habría sido intencional ante la exposición que tendrá la creadora de contenido en el reality de Televisa.

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Internautas señalan a Las Perdidas y a la estilista Yumi

La polémica inició luego de que Karina Torres compartiera en redes sociales el resultado de su visita a la estética propiedad de su amiga Yumi.

Su objetivo era adaptar su cabello para extensiones de clip, pero el corte generó una ola de comentarios negativos. Varios internautas afirmaron que el corte quedó demasiado corto y sin forma, y que no era adecuado para alguien que estaría expuesta en televisión las 24 horas del día.

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Diversos comentarios en plataformas digitales apuntaron que la estilista “la desgració” y que le hicieron “la gatada”, sugiriendo que el corte fue mal hecho a propósito. La frase “la están saboteando” se volvió tendencia, alimentando la sospecha de que el grupo de amigas de Las Perdidas actuó con mala intención. El nombre de Karina Torres comenzó a figurar entre los temas más buscados en Twitter y TikTok.

Acusan al clan de Las Perdidas de sabotear la imagen de Karina Torres previo a LCDLFM: “¿Qué le hicieron?" (RS)

Estreno de La Casa de los Famosos México: 26 de julio de 2026

Karina Torres fue confirmada oficialmente como la segunda habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, cuyo estreno está previsto para este domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas. La transmisión se realizará a través del canal Las Estrellas y la plataforma ViX.

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La creadora de contenido, identificada como “la licenciada”, se integró a la emisión gracias a la insistencia de sus seguidores, quienes solicitaron su presencia en el reality de convivencia.

Según información difundida en redes, Torres ha declarado que no lleva una estrategia rígida para su participación y que optará por mostrarse auténtica frente a las cámaras. Reconoció que su carácter impulsivo y la falta de sueño podrían detonar conflictos al interior de la casa. La influencer celebrará su cumpleaños número 36 el próximo 4 de agosto dentro de las instalaciones del programa.

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Karina Torres planea llevar su experiencia como estilista al reality

A pesar de la controversia en torno a su imagen, Karina Torres adelantó que planea aprovechar su formación profesional dentro de La Casa de los Famosos México. Aunque es conocida popularmente como “la licenciada”, la influencer está graduada como estilista profesional y anticipó que podría peinar o teñir el cabello de sus compañeros durante el encierro. “Yo estudié para esto y no me da miedo agarrar el tinte aunque estemos encerrados”, dijo la creadora de contenido en una de sus transmisiones.

Karina Torres planea llevar su experiencia como estilista al reality (RS)

El perfil de Torres ha generado altas expectativas entre el público, en parte por la autenticidad que suele mostrar en sus videos y por su cercanía con el grupo de Las Perdidas. La influencia del grupo y el reciente escándalo por su cambio de look han colocado a la influencer en el centro de la conversación digital, a días del arranque del reality show.

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Reacciones en redes sociales: “La están saboteando”

La controversia se agudizó cuando usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla y memes sobre el supuesto sabotaje. “Se pasaron con Karina, seguro le hicieron la maldad”, escribió un seguidor en Instagram. Otra usuaria señaló: “Ese corte se lo hicieron a propósito, la quieren ver mal en la tele”. La acusación de sabotaje por parte de las integrantes de Las Perdidas se viralizó rápidamente, generando un debate sobre la confianza entre amigas y el papel de la imagen en la televisión nacional.

Otros seguidores defendieron a Karina Torres y pidieron que no se responsabilizara a sus amigas sin pruebas. “No sabemos si fue intencional o solo un error, pero seguro Karina lo va a resolver”, opinó una internauta en Facebook.

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Expectativa ante su ingreso a La Casa de los Famosos México

La atención se mantiene sobre Karina Torres y su próximo ingreso al reality, donde compartirá espacio con otras figuras del espectáculo nacional. El cambio de look y la controversia previa han elevado el interés en torno a su desempeño y posibles conflictos dentro de la casa, especialmente por su decisión de no ocultar su carácter ni seguir una estrategia predefinida.

El estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se perfila como uno de los eventos televisivos más comentados del año, con la participación de Karina Torres en el centro de la discusión digital y mediática.

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