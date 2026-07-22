Arturo Carmona habla del dolor que debe ser perder a un hijo tras la muerte de Mauro Menéndez: “No es natural”

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La noticia sobre la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, ha generado un profundo impacto en el medio artístico.

Diversas figuras han expresado su solidaridad con la actriz, entre ellas Arturo Carmona, quien compartió su sentir y reflexionó sobre el dolor que implica perder a un hijo, así como la importancia de la comunicación familiar ante las adversidades más difíciles.

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Arturo Carmona habló con Aylín Mujica

En entrevista reciente, Arturo Carmona relató cómo se enteró de la noticia y el mensaje que envió a Aylín Mujica tras el fallecimiento de su hijo.

“Le escribí un mensaje, exactamente el día, el día y ayer me respondió. También se enteró de que, pues, obviamente le hicimos honor a… o más bien un minuto de silencio por esta situación y me escribió para agradecer. Y ahí estamos, haciéndole ver que estamos con ella”, explicó Carmona.

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La actriz cubana posteó un nuevo mensaje tras la pérdida de su hijo. (Instagram: Aylín Mujica)

El actor reconoció la dificultad de encontrar palabras en situaciones tan complejas, subrayando la naturaleza antinatural de que los hijos mueran antes que sus padres.

“No es natural que los hijos se vayan primero que los padres. Y aunque no seamos padres, yo creo que es fuerte ver que un hijo se va primero”, dijo.

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Agregó que no existen palabras de consuelo suficientes, pero sí el apoyo para quien lo necesita: “No hay palabras más que brindar apoyo siempre en los momentos que siempre lo necesiten”.

Carmona también reflexionó sobre los sentimientos de quienes atraviesan este tipo de duelo: “Cuando se va un padre, pues te quedas huérfano, pero cuando se va un hijo, ¿cómo se llama ese dolor? No, no existe. No estamos listos, no estamos preparados para ello”.

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(Instagram)

El dolor de perder a un hijo y la importancia de la comunicación

Durante la conversación, el actor fue cuestionado sobre cómo aborda estos temas con su propia hija, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal.

Carmona confesó que la posibilidad de perder a un hijo no está en el radar de ningún padre y que, aunque a veces se habla de la muerte en general, la prioridad es enseñar a cuidar la vida y resolver cualquier rencilla o malentendido:

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“El mensaje es ese para los hijos, cuidarse y nosotros pues mantenernos bien para nuestra familia, para nuestros hijos y para la gente que amamos”.

Respecto al instinto de los padres, Carmona mencionó que muchas veces las madres perciben riesgos antes de que sucedan situaciones graves.

Melenie Carmona se ha visto envuelta en controversias tras confirmar su distanciamiento con Alicia Villarreal. Crédito: meleniecarmona

“Siempre nos van a preocupar los hijos, siempre vamos a estar latentes y alertas de dónde estén, con quién están, si llegaron a casa, si están enfermos… Pero hay un instinto, sobre todo en las mamás, especial, un sexto sentido que les dice algo”, comentó sobre la advertencia que Aylín habría hecho a su hijo para que no viajara por cuestiones de salud.

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El actor enfatizó el valor de la comunicación en la familia, aun cuando los hijos crecen y viven lejos:

“Siempre va a ser mi niña, siempre va a ser mi hija, para siempre. La comunicación siempre tiene que existir a pesar de la distancia. Siempre hemos tenido esa cercanía y esas pláticas, charlas, que no exista ningún impedimento por miedo a estos temas”.

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Lo que se sabe de la muerte de Mauro Menéndez

Mauro Menéndez, conocido en la escena musical como MAAHEZ, falleció el 17 de julio en Barbados tras aparentemente sufrir un infarto.

Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

De acuerdo con versiones extraoficiales difundidas por la prensa, Mauro había superado recientemente una neumonía y viajó a la isla para participar en un juego de béisbol.

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Durante la práctica comenzó a sentirse mal y fue trasladado a emergencias, donde sufrió un primer infarto. Su madre, quien estaba en Colombia grabando, habría estado en videollamada con él durante los momentos críticos. Mauro no sobrevivió a un segundo infarto.

La noticia fue confirmada por su padre, Osamu Menéndez, y por la propia cadena Telemundo, que suspendió grabaciones en solidaridad con la familia. Tanto Osamu como Aylín están en Barbados realizando los trámites para repatriar el cuerpo a Miami, donde será despedido por sus seres queridos.