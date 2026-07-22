México

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

Un conductor de aplicación de transporte denunció un nuevo esquema delictivo en Chapala, Jalisco, tras ser interceptado por motociclistas y un auto gris mientras llevaba a un pasajero

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Un automóvil de plataforma digital circula por una avenida del centro de Chapala, Jalisco, seguido de cerca por varias motocicletas y un auto gris. Crédito: Especial
Un automóvil de plataforma digital circula por una avenida del centro de Chapala, Jalisco, seguido de cerca por varias motocicletas y un auto gris. Crédito: Especial

Un conductor de aplicación de transporte denunció un presunto nuevo modus operandi para asaltar a choferes registrados en plataformas como Uber y DiDi en el centro de Chapala, Jalisco.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio, cerca de las 15:00 horas, cuando un pasajero abordó su vehículo sin proporcionar el código de verificación del viaje, mientras un grupo de motociclistas y un auto gris intentó cercar la unidad para interceptarla.

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De acuerdo con los primeros reportes, el viaje comenzó de forma aparentemente normal en el centro de Jalisco. El conductor, identificado como Daniel en la grabación de su propia cámara de seguridad, recibió a un pasajero de camisa negra que afirmó que el viaje lo había solicitado un compañero suyo.

Cuando Daniel le pidió el código de verificación para iniciar el viaje, el pasajero evitó dar respuestas y permaneció en silencio. Acto seguido, se mantuvo atento a su teléfono y observó el entorno con evidente inquietud, lo que generó sospechas en el conductor.

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Un automóvil de plataforma digital circula por una avenida del centro de Chapala, Jalisco, seguido de cerca por varias motocicletas y un auto gris. Crédito: Especial
Un automóvil de plataforma digital circula por una avenida del centro de Chapala, Jalisco, seguido de cerca por varias motocicletas y un auto gris. Crédito: Especial

Mientras avanzaban, Daniel notó que un auto gris intentaba cerrarle el paso en una intersección. Ante el riesgo, optó por no detenerse y aceleró para esquivar la maniobra de bloqueo, sin esperar la confirmación del código de verificación.

Sin embargo, un grupo de motociclistas que acompañaban al carro gris continuaron con el seguimiento a corta distancia para concretar el asalto. Durante esos segundos de tensión, el pasajero intentó tranquilizar al conductor con la frase: “Tranquilo, que si no se va a bajar a mi compañero”, como quedó registrado en el audio del automóvil.

Daniel interpretó esa frase como una amenaza velada, por que tomó la decisión de dirigirse hacia una patrulla de la Policía Municipal de Chapala, incluso en sentido contrario al tráfico.

Al llegar al punto donde estaban los agentes, Daniel les informó que lo seguían. Los policías le ofrecieron escoltarlo fuera del municipio para alejarlo de los presuntos asaltantes, pero no realizaron detenciones en el momento.

Un automóvil de plataforma digital circula por una avenida del centro de Chapala, Jalisco, seguido de cerca por varias motocicletas y un auto gris. Crédito: Especial
Un automóvil de plataforma digital circula por una avenida del centro de Chapala, Jalisco, seguido de cerca por varias motocicletas y un auto gris. Crédito: Especial

Apenas el vehículo se detuvo, el pasajero descendió y huyó a pie, y hasta ahora las autoridades no reportan personas detenidas por este caso.

El gobierno municipal de Chapala anunció con posterioridad que abrió una investigación sobre el incidente. Las autoridades pidieron al conductor afectado que presente una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, con sede en calle 14 #2550, zona Industrial de Guadalajara.

El afectado señaló que los presuntos responsables son taxistas irregulares que operan en la zona y que, además de extorsionar, roban a choferes de plataformas registradas. La víctima no precisó el número de integrantes del grupo ni aportó datos adicionales sobre sus identidades.

Los reportes previos en Chapala y la zona metropolitana de Guadalajara

Este caso no es un hecho aislado. Organismos del sector de transporte privado documentaron reportes recientes de esquemas similares en Chapala y en la zona metropolitana de Guadalajara, donde grupos coordinados en distintos vehículos acorralan a choferes de aplicación.

Un automóvil de plataforma digital circula por una avenida del centro de Chapala, Jalisco, seguido de cerca por varias motocicletas y un auto gris. Crédito: Especial
Un automóvil de plataforma digital circula por una avenida del centro de Chapala, Jalisco, seguido de cerca por varias motocicletas y un auto gris. Crédito: Especial

El gobierno de Jalisco ya había lanzado en septiembre de 2025 una campaña de seguridad bajo el lema “Si dudas, ¡no te subas!”, dirigida a usuarios del transporte de plataforma y de taxi. En esa ocasión, el gobernador Pablo Lemus destacó la detención de una banda que se hacía pasar por conductores de aplicación para robar a jóvenes que salían de noche.

Las recomendaciones de las autoridades para los conductores incluyen no detenerse en zonas despobladas, mantenerse alerta ante comportamientos evasivos de los pasajeros y dirigirse de inmediato a instalaciones policiales o puntos seguros ante cualquier señal de riesgo. Ante la duda, los organismos de transporte privado reiteran que la mejor medida es no detener la marcha.

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