Acusan a estadounidense por proporcionar armas a miembros del Cártel de Sinaloa y asesorarlos para evadir a las autoridades

Armas en la casilla de Smith & Wesson en una feria de armamentos en Las Vegas. (AP foto/John Locher)

Un estadounidense fue acusado por un jurado federal de ese país de conspirar para suministrar armas de fuego a miembros del Cártel de Sinaloa, junto a otras tres personas imputadas por delitos similares.

El hombre, identificado como Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, Texas, enfrenta una acusación de doce cargos que incluyen conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico, y múltiples cargos por declaraciones falsas ante vendedores de armas con licencia.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que en caso de ser declarado culpable, el sujeto podría recibir cadena perpetua en una prisión federal.

La red de abastecimiento al Cártel de Sinaloa operó entre 2024 y 2026

Una colección de rifles, escopetas, pistolas y varias cajas de municiones y cargadores se extiende sobre una bandera de los Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la acusación, fue entre 2024 y 2026 que Loyd Walter Hall y varios cómplices —identificados y anónimos— mantuvieron contacto con un miembro del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, México. A través de esa relación, el estadounidense no solo proveyó armas de fuego, sino también conocimientos técnicos y asesoramiento sobre cómo evadir a las autoridades de ese país, a pesar de tener pleno conocimiento del estatus terrorista de la organización.

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“Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robos internacionales de combustible”, declaró Raybould. El fiscal añadió que su oficina no cesará hasta que los cárteles y quienes los apoyan “sean erradicados por completo”.

Los otros tres acusados y sus cargos

En febrero fueron aseguradas más de 4 mil armas que serían enviadas a México desde Estados Unidos. Foto: Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

Jesús Quezada Meza, de 30 años, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años y residente de Utah, fueron imputados por conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas de fuego. Cada uno enfrenta hasta 15 años de prisión federal.

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Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo, fue acusada de proporcionar una declaración falsa en la documentación requerida por un vendedor de armas con licencia. La pena máxima que enfrenta es de 5 años de prisión federal.

Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Dallas, señaló que la acusación describe esfuerzos para brindar al Cártel de Sinaloa “orientación sobre cómo eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectado por las fuerzas del orden”.

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Decomiso de 43 mil cartuchos en un solo día en la frontera

El pasado 22 de junio, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona.

El funcionario destacó que el decomiso se realizó por elementos de la Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en una acción con la que buscan desarmar a los cárteles de la droga como parte de la cooperación bilateral para detener el flujo de armas en la frontera y de drogas.

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Decomiso de los cartuchos de arma de fuego en la frontera. Foto: X/@USAAmbMex

Johnson destacó que en la acción se utilizó tecnología avanzada de inspección no intrusiva en los puertos de entrada y salida con el objetivo de facilitar la detención de objetos ilícitos y evitar su ingreso tanto a México como a Estados Unidos.

Este aseguramiento se suma al realizado a principios de año, en una operación que comenzó el 20 de enero de 2025 y permitió a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) el decomiso de 4 mil 359 armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por los cárteles.

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Durante ese periodo fueron decomisadas un total de 36 mil 277 armas de fuego, de las cuales más de 4 mil serían enviadas a territorio mexicano. Además, fueron asegurados 648 mil 975 rondas de municiones que también tenían como destino el país, dentro de un total de 2 millones 317 mil 999 cartuchos decomisados.

Cabe señalar que el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), detalló que durante la actual administración se ha identificado que entre 77% y 78% de las armas decomisadas provienen de Estados Unidos.

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