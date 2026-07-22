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Asesinan a la encargada de las grutas de Cacahuamilpa y a su hija tras ser reportadas como desaparecidas

Los cuerpos de las mujeres fueron localizados en el municipio de Pilcaya, en Guerrero

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Asesinato encargada grutas de Cacahuamilpa
Las dos mujeres fueron localizadas junto a un hombre, identificado como su chofer. Foto: Especial

Martina Amates González, encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, fue asesinada a balazos y localizada junto a su hija de 26 años y su chofer en el poblado Crucero de Grutas del municipio de Pilcaya, en Guerrero.

El hallazgo de los tres cuerpos se registró la madrugada del martes, a la orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, horas después de que se reportó su desaparición tras salir del parque natural protegido.

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De acuerdo con reportes, fueron habitantes de la comunidad quienes reportaron la presencia de los cuerpos a la orilla de la carretera, por lo que alertaron a las autoridades. Ambas mujeres y el hombre presentaban impactos de bala en distintas zonas del cuerpo, así como diversas huellas de tortura.

Su desaparición fue reportada aproximadamente seis horas antes de su localización sin vida por la hermana de Amates González, quien refirió a las autoridades que la última vez que supo de ellas fue cuando salieron del parque alrededor de las 17:00 horas, detalló El Sur de Acapulco.

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó a esta casa editorial que una de las víctimas fue identificada como Martina Amates González, de 49 años, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa. Junto a la mujer también fue localizada su hija Ivanna Esperanza, de 26 años, y Eliseo “N”, quien sería su chofer.

Autoridades ya investigan el triple homicidio

Peritos y policías procesan una escena nocturna con cinta policial amarilla. Se observa un cuerpo en el suelo y vehículos policiales con luces encendidas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego del hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía de Oaxaca informó a través de un comunicado el inicio de una carpeta de investigación por la localización de las dos mujeres y el hombre en el municipio de Pilcaya.

Las autoridades refirieron que al sitio se movilizaron peritos especializados y agentes de la Policía Investigadora Ministerial, quienes realizaron el procesamiento del lugar, el levantamiento de los indicios y las diligencias ministeriales para esclarecer el triple homicidio.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continúa con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, aseguró en un comunicado.

Respecto al posible móvil del triple asesinato, la Fiscalía de Oaxaca refirió que aún no cuentan con una debido a que se encuentran investigando.

Percepción de inseguridad en Guerrero disminuyó a principios de 2026

Policías estatales vigilan un bloqueo carretero en un tramo de la México-Acapulco en febrero de 2017.
En los últimos meses la Montaña Baja de Guerrero ha vivido ataques armados por parte de presuntos integrantes del crimen organizado. (Cuartoscuro)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente a marzo de 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Guerrero registró una reducción de 63.8% en diciembre de 2025 a 61.5% en marzo de este año, lo que refleja una tendencia a la baja en varios municipios.

Pese a la reducción, durante el mes de mayo las comunidades indígenas de la Montaña Baja del estado denunciaron diversos ataques armados y con drones por presuntos miembros del grupo criminal de Los Ardillos.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció el asedio en las comunidades de Tula, Xicotán, Acahuetlán y Alcozacán contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Derivado de los ataques en su contra, aseguraron que más de 800 familias fueron desplazadas a causa de la violencia. Los reportes y exigencias de atención provocaron un despliegue militar en la región con el objetivo de ingresar a sus comunidades de manera ordenada para evitar más agresiones armadas.

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

En días previos, durante el mes de abril, fueron localizados siete cuerpos desmembrados en la carretera Tlapa-Olinalá, en la región de la Montaña del estado de Guerrero. Esto se replicó el mes siguiente, cuando las comunidades indígenas reportaron agresiones armadas en su contra, con el hallazgo de 10 cuerpos en Chilapa y Olinalá; todos los hechos concordaban en los sitios de conflicto.

El pasado viernes fue detenido Jesús Plácido Galindo, uno de los dirigentes del CIPOG-EZ, por una orden de aprehensión por homicidio calificado en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de una comunidad indígena nahua asesinado el 30 octubre de 2021.

Las autoridades señalaron que Plácido Galindo estaría presuntamente vinculado con los grupos delictivos de Los Rojos y Los Tlacos, además de estar relacionado con hechos de violencia en el corredor Chilapa-José Joaquín de Herrera.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que el promotor fue capturado este 17 de julio sin detallar el sitio. Crédito: Facebook - CIPOG-EZ
El Registro Nacional de Detenciones confirmó que el promotor fue capturado este 17 de julio sin detallar el sitio. Crédito: Facebook - CIPOG-EZ

Por su parte, las comunidades indígena y organizaciones civiles han realizado peticiones para exigir la liberación inmediata de Plácido Galindo luego de denunciar que su arresto presentó irregularidades, además de que aseguran las acusaciones en su contra son falsas.

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