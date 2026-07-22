Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Joel Huiqui reveló si habrá refuerzos para Cruz Azul en el Apertura 2026 luego de ganar ante Puebla 2 goles a 1 (Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Joel Huiqui señaló que el plantel de Cruz Azul está completo tras la victoria 2 a 1 sobre Puebla el martes pasado en el Estadio Banorte, al descartar por el momento la llegada de nuevos refuerzos y priorizar la recuperación de jugadores lesionados para la siguiente jornada.

Durante la conferencia de prensa después del partido, Huiqui destacó que la incorporación de Jeremy Márquez en la lateral cubrió una de las posiciones pendientes y le permitió contar con varias opciones tácticas en todas las líneas. El entrenador también manifestó estar satisfecho con las variantes disponibles, luego del resultado positivo ante La Franja.

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“Tenemos un equipo muy completo en todas las líneas. Con Jeremy hemos resuelto esa posición de la lateral, estoy muy contento porque tenemos muchas variantes. No estoy esperando nada, estoy esperando a recuperar mis jugadores y jugar el sábado; el equipo está completo y estoy muy contento con eso. Soy privilegiado de tener un plantel tan rico en diferentes posiciones”

El triunfo ante el conjunto poblano, donde La Máquina sumó tres puntos y mantuvo el paso en la tabla general, reforzó la confianza del entrenador mexicano en el plantel. Joel señaló que no espera incorporaciones adicionales y que su prioridad es recuperar a los jugadores lesionados para el siguiente partido.

Joel Huiqui reveló si habrá refuerzos para Cruz Azul en el Apertura 2026 luego de ganar ante Puebla 2 goles a 1 (Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Movimientos en Cruz Azul

Juan José Calero y Alan Montes ya se encuentran entrenando con Cruz Azul. Ambos refuerzos se sumaron a la plantilla celeste tras concretar su traspaso en días recientes y cumplir con los exámenes médicos correspondientes.

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Calero, delantero de 27 años, llega como agente libre procedente de Venados de Mérida. El atacante firmó contrato por dos años con Cruz Azul, luego de consagrarse campeón de goleo en la Liga de Expansión MX durante el Apertura 2025, con 15 goles en 15 partidos, y registrar siete anotaciones más en el Clausura 2026. Así, cerró su etapa con los yucatecos con 22 goles en el último año futbolístico.

Joel Huiqui reveló si habrá refuerzos para Cruz Azul en el Apertura 2026 luego de ganar ante Puebla 2 goles a 1 (Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Por su parte, Alan Montes se incorporó desde el Serikspor de Turquía. El defensa central participó en la Primera División turca durante la primera mitad de 2026 y previamente jugó en la Liga MX con Necaxa. Tras superar las pruebas físicas, ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico cementero de Joel Huiqui. Con la llegada de ambos futbolistas, el conjunto cementero intensifica la búsqueda de César Montes para reforzar la defensa.

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Posibles bajas para la Máquina

Un movimiento clave podría alterar la plantilla de Cruz Azul en las próximas semanas. La continuidad de Erik Lira permanece en duda después de su desempeño durante el reciente Mundial 2026. Distintos equipos europeos han mostrado interés en el mediocampista, aunque hasta ahora no hay constancia de una oferta formal.

La situación de Lira afecta de manera directa la planificación del club para el siguiente torneo. Si el jugador decide marcharse, la directiva tendría la posibilidad de liberar una plaza de extranjero. En ese escenario, el equipo apuntaría a la llegada de Juan Brunetta, quien figura como candidato principal para reforzar la plantilla.

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El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

En síntesis, el futuro de la Máquina depende de la posible salida de uno de sus mediocampistas clave. La especulación sobre Lira y la posible llegada de Brunetta marcan la agenda de traspasos en el club. Hasta ahora, no se ha confirmado ninguna transferencia ni se han hecho públicos los términos de las negociaciones.