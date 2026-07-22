Sheinbaum recibirá al representante de comercio de EEUU en medio de dudas sobre posibles aranceles a México

El encuentro se realiza tras la mención de un nuevo esquema de gravámenes que Washington prepara para 60 países, mientras aún no se define la hora y sigue pendiente si México queda incluido

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles, durante su conferencia matutina, que recibirá al embajador de Estados Unidos este jueves en Palacio Nacional, aunque aún no se ha definido la hora del encuentro. La reunión llega horas después de que el representante comercial de EU, Jamieson Greer, adelantara en una entrevista con CNBC que Washington alista aranceles hacia 60 países.

El funcionario Jamieson Greer dice a CNBC que la administración de Donald Trump alista nuevas tarifas comerciales sin fecha definida, ligadas a la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzado

¿Hay riesgo para México?

Ante la pregunta directa sobre si existe algún riesgo para México de verse incluido en ese nuevo paquete de aranceles, Sheinbaum pidió esperar y explicó que este esquema corresponde a una figura distinta a la que ya se ha aplicado al país.

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La mandataria lo relacionó con la sección 301 , un esquema de sanción vinculado a los aranceles recíprocos que impuso previamente el presidente Donald Trump .

Aclaró que, en su momento, México no fue incluido en ese esquema de aranceles recíprocos, debido a que ya se aplicaban aranceles a los productos que no pasan por el tratado comercial (T-MEC).

El encuentro se confirma para mañana tras los dichos de Jamieson Greer, representante comercial de Washington, sobre un paquete de gravámenes a 60 países, aunque todavía no se define el horario de la cita

La Secretaría de Economía ya presentó su postura

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Economía tuvo, la semana pasada, una audiencia en la que se expusieron los argumentos para evitar que se impongan mayores aranceles a México.

“Vamos a esperar”, reiteró la presidenta, en referencia a la resolución de este tema antes de la reunión del jueves con el embajador estadounidense.

El contexto: negociaciones separadas del T-MEC

La reunión ocurre en medio de un proceso más amplio de revisión del T-MEC, en el que Estados Unidos negocia por separado con México y Canadá. De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, las pláticas bilaterales entre México y Washington llevan hasta seis meses de ventaja frente a las conversaciones informales con Canadá, en temas como empleo manufacturero, componentes asiáticos en la industria automotriz y transbordo de mercancías.

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Este marco de revisiones anuales del tratado —vigente hasta 2036— coincide con la presión arancelaria que Estados Unidos ha ejercido recientemente sobre Canadá, a quien impuso aranceles del 50% a partir del 19 de agosto.

La Secretaría de Economía ya presentó su postura

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Economía tuvo, la semana pasada, una audiencia en la que se expusieron los argumentos para evitar mayores aranceles a México. “Vamos a esperar”, reiteró, en referencia a la resolución del tema antes de la reunión del jueves.

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El contexto: negociaciones separadas del T-MEC

La reunión ocurre en medio de la revisión más amplia del T-MEC, en la que Estados Unidos negocia por separado con México y Canadá. Según fuentes citadas por Reuters, las pláticas bilaterales con México llevan hasta seis meses de ventaja frente a las conversaciones con Canadá, en temas como empleo manufacturero, componentes asiáticos en la industria automotriz y transbordo de mercancías. Este marco de revisiones anuales —vigente hasta 2036— coincide con la presión que EU ejerce sobre Canadá, al que impuso un arancel del 50% a partir del 19 de agosto.

No es la primera vez que Greer lanza una advertencia así

El anuncio de esta semana no es un hecho aislado. Greer ya había marcado el tono de la relación comercial en al menos dos momentos clave:

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En abril , tras una reunión en Ciudad de México, Greer sostuvo que los aranceles de la sección 232 (acero, aluminio y sector automotriz) se mantendrían , lo que llevó al propio Marcelo Ebrard a admitir que México ya no apostaba por el cero arancel que buscaba originalmente, sino por reducirlos “en lo menos posible”.

El 1 de junio, Greer anunció que Estados Unidos no renovaría el T-MEC bajo las condiciones vigentes, dando paso al esquema de revisiones anuales que hoy sigue en marcha.

El patrón es consistente: Greer suele adelantar posturas duras en entrevistas o declaraciones públicas antes de que se formalicen en la mesa de negociación, una estrategia que ha mantenido a los equipos mexicanos reaccionando más que anticipando.

Jamieson Greer, representante comercial de EU, afirma que los aranceles seguirán aunque se renegocie el T-MEC. El déficit comercial y nuevas reglas de origen dominan la agenda bilateral.

La presión arancelaria de Trump, en general

El anuncio hacia los 60 países se enmarca en la ofensiva comercial que el gobierno de Donald Trump ha sostenido desde su regreso a la Casa Blanca: aranceles recíprocos, gravámenes por “trabajo forzoso”, el revés que sufrió parte de su esquema arancelario ante la Corte Suprema a fines de febrero, y la imposición de nuevos recargos —como el 50% a Canadá— como respuesta a represalias comerciales. Para Greer, la lógica es clara: “Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso”, mientras que otros países, dijo, no las aplican con rigor.

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Lo que sigue

Jueves : reunión de Sheinbaum con el embajador de EU en Palacio Nacional (hora por confirmar).

Pendiente : resolución sobre si México será incluido en el nuevo esquema de aranceles hacia 60 países.

En curso: tercera ronda de negociaciones bilaterales México-EU sobre el T-MEC.