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Así luce el Estadio Banorte tras el Mundial 2026: listo para volver a la Liga MX

Tras dejar de ser sede de la Copa del Mundo, el inmueble volvió a manos de Grupo Ollamani e inicia una nueva etapa con cambios administrativos y comerciales

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(EFE/ Tomas Pérez)
(EFE/ Tomas Pérez)

El Estadio Banorte retomó oficialmente sus operaciones este 13 de julio, luego de concluir su participación como una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Tras permanecer bajo el control de la FIFA durante el torneo, el inmueble fue entregado nuevamente a Grupo Ollamani, que ya implementa una nueva estrategia de administración de cara al regreso del futbol mexicano.

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Con la salida del organismo rector del futbol mundial, el estadio recuperó su identidad comercial y comenzó una nueva etapa marcada por cambios administrativos, conflictos legales y la reorganización de los equipos que jugarán como locales en el inmueble.

El Estadio Banorte recupera su imagen y cambia su modelo de negocio

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Una vez finalizado el Mundial, la FIFA retiró toda la imagen oficial del torneo instalada en el estadio y devolvió el inmueble a Grupo Ollamani, por lo que el recinto volvió a portar el nombre de Estadio Banorte en todos sus accesos.

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Además del regreso de su identidad, el inmueble inicia una nueva etapa tras la alianza entre Grupo Ollamani y el fondo de inversión estadounidense General Atlantic, operación que incluye activos como el Club América y el propio estadio.

(EFE)
(EFE)

Esta nueva estructura contempla una visión de negocio más enfocada en la realización de eventos masivos, como conciertos, lo que ha generado cambios en la administración del inmueble.

Cruz Azul, los palcohabientes y los equipos que jugarán en el estadio

Infografía con una ilustración del Estadio Banorte, varios bloques de texto y siete grupos de íconos ilustrativos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales efectos de esta reestructuración es la posible salida de Cruz Azul del Estadio Banorte. Aunque el club mantiene un contrato vigente, no alcanzó un acuerdo con la administración del inmueble luego de que se plantearan modificaciones en las comisiones por venta de boletos, esquilmos y concesiones.

Ante esta situación, la directiva celeste ya solicitó un cambio de sede ante la Liga MX y trabaja para acondicionar el Estadio Ciudad de los Deportes, además de analizar las implicaciones legales derivadas del conflicto.

Por otro lado, la disputa con los palcohabientes continúa. Aunque durante el Mundial se respetaron sus lugares gracias a un acuerdo por el que el Estadio Banorte pagó cerca de mil millones de pesos a la FIFA, los propietarios mantienen activas sus demandas para que se respeten los derechos establecidos en contratos que datan de 1966.

De cara al Apertura 2026, únicamente América y Atlante tienen confirmada su presencia como equipos locales en el Estadio Banorte. Mientras el conjunto azulcrema forma parte del grupo propietario del inmueble, los Potros de Hierro utilizarán el estadio mediante un contrato de arrendamiento.

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