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Esta es la razón por la que Memo Schutz aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 2026

El comentarista deportivo explicó qué lo convenció de sumarse al reality y adelantó que mostrará una faceta poco conocida de su vida profesional y personal

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La Casa de los Famosos México 2026 confirmó a Memo Schutz y Yanet García como los habitantes 14 y 15 del reality. - (Instagram)
La Casa de los Famosos México 2026 confirmó a Memo Schutz y Yanet García como los habitantes 14 y 15 del reality. - (Instagram)

La presentación de los habitantes 14 y 15 de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una de las mayores sorpresas de la temporada con la confirmación de Memo Schutz y Yanet García. La incorporación del comentarista deportivo despertó reacciones inmediatas entre el público, que expresó su respaldo en redes sociales tras darse a conocer su participación.

Al concluir la conferencia de prensa, Memo Schutz habló con los medios de comunicación sobre las razones que lo llevaron a aceptar el reto de ingresar al reality. El conductor aseguró que encontró un proyecto atractivo por el perfil de los participantes y por la oportunidad de mostrar aspectos de su vida que normalmente no aparecen frente a las cámaras.

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“¿Por qué decir que sí a esta temporada? Porque es la mejor generación de una Casa de los Famosos México. Me expusieron lo que se estaba buscando hacer en cuanto a los perfiles... todos los que están son maravillosos personajes. Tengo el privilegio de conocer a varios, no solamente a nivel profesional, sino personal, y creo que va a ser una gran casa. Vamos a conocer muchas cosas que estoy seguro no conocemos en nuestro grupo”, expresó.

Memo Schutz quiere mostrar el lado que el público no conoce

Memo Schutz afirma que acepta entrar a La Casa de los Famosos México 2026 por el perfil de los participantes y para mostrar aspectos de su vida fuera de cámaras. - (@memo_schutz / Instagram)
Memo Schutz afirma que acepta entrar a La Casa de los Famosos México 2026 por el perfil de los participantes y para mostrar aspectos de su vida fuera de cámaras. - (@memo_schutz / Instagram)

Durante el encuentro con la prensa, el comentarista reconoció que existen aspectos de su vida que normalmente prefiere mantener en privado. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de compartir experiencias personales si considera que pueden servir de apoyo para otras personas.

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“Hay cuestiones personales que uno no quiere compartir de alguna u otra manera, pero creo que conforme se va sensibilizando y de acuerdo a los momentos, hay cosas de uno que pueden ayudarle a otro y eso es lo importante”, comentó al ser cuestionado sobre lo que más le inquieta de permanecer bajo vigilancia permanente.

Además, explicó que uno de sus principales objetivos es acercar al público a la realidad del periodismo deportivo, una profesión que, aseguró, suele conocerse únicamente por el resultado final que aparece en televisión.

¿Quién es Memo Schutz?

Memo Schutz - 20 marzo
El comentarista de TUDN dice que valora su privacidad, pero considera compartir experiencias personales si pueden ayudar a otras personas durante el encierro. - (IG/ @memo_schutz)

Memo Schutz es comentarista y conductor deportivo de TUDN, donde ha desarrollado una trayectoria ligada a la cobertura de algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, entre ellos Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y el Super Bowl.

Aunque estudió Derecho y en algún momento mostró interés por la tecnología y los videojuegos, encontró su oportunidad en los medios de comunicación tras participar en un casting. Desde entonces consolidó una carrera en el periodismo deportivo, área en la que también canalizó la pasión por el deporte que desarrolló desde niño, cuando incluso obtuvo una beca en basquetbol.

Con su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026, Schutz aportará un perfil distinto al elenco al representar al gremio periodístico y compartir una experiencia construida durante años de trabajo en transmisiones y coberturas internacionales.

Así será la participación de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Memo Schutz - (Infobae México)
Memo Schutz - (Infobae México)

Memo Schutz aseguró que uno de sus mayores intereses dentro del reality será mostrar el esfuerzo que existe detrás del trabajo periodístico. “Creo que mucha gente no se da cuenta todo lo que tenemos que pasar en el día a día para llevar a cabo nuestro trabajo, para conseguir la nota. Solo ven la parte que ya está publicada y eso creo que es muy importante”, señaló.

El conductor recordó parte del ritmo que ha enfrentado en su carrera al explicar: “Estuve siete años sin descansar un solo día”, además de relatar las largas jornadas, traslados y desvelos que implican las coberturas deportivas alrededor del mundo.

Memo Schutz se integra a un elenco conformado por Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-tamimi, Aranza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani, Brianda Deyanara y Yanet García. La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comenzará el 26 de julio de 2026 con Galilea Montijo al frente de las galas y un equipo de conductores integrado por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

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