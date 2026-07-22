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UNAM no falló en la aplicación de examen de admisión, opina Sheinbaum tras revisión de resultados por posible trampa de aspirantes

El rector de la institución solicitó una revisión en los exámenes de admisión a la licenciatura

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(Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio su opinión acerca de la revisión de los exámenes de admisión a la licenciatura por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunciada el día de ayer por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

“La UNAM es una institución autónoma. Ellos toman la decisión de cómo hacer el examen. Desde mi punto de vista, no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta, pues todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea. Y ellos tendrán que definir, pues cómo resuelven esta situación y cómo caminan hacia adelante", declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 22 de julio en el Estado de México.

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Asimismo, hizo un llamado a los aspirantes, quienes se encuentran en el proceso de entrar a una universidad, a evitar cualquier práctica irregular durante las evaluaciones de ingreso.

Recordó que actualmente con la era digital, los docentes se enfrentan a múltiples retos relacionados con calificar el aprendizaje de cada estudiante, ya que no existen las medidas suficientes para detectar el uso de IA en los trabajos de casa.

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“Está regresando a los exámenes orales, a los exámenes en salón de clase o algún otro mecanismo para poder evaluar el conocimiento de los estudiantes”, indicó.

El Gobierno de México comenzará la próxima semana con las conversaciones sobre la utilización de la tecnológica en la enseñanza básica del país, donde se plantea principalmente regresar a la escritura manual, a los libros en papel y otros mecanismos que eviten el uso de estos sistemas inteligentes.

Laptop abierta en una mesa de madera. En la pantalla, resultados de examen de la UNAM con mensaje "NO SELECCIONADO". Una persona con mano en la cabeza, edificio al fondo.
Un aspirante universitario consulta en una laptop los resultados de su examen de admisión a la UNAM en la Ciudad de México, que señalan "NO SELECCIONADO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rector de la UNAM ordena revisión tras sospechas de trampas en examen de ingreso

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó la revisión exhaustiva de los resultados del examen de ingreso a licenciatura tras detectarse posibles irregularidades en el proceso de selección para el ciclo 2026-2027. La decisión surge después de que se excluyera al 2% de los aspirantes por incumplir las reglas durante la aplicación de la evaluación, lo que generó inquietud sobre la transparencia y validez de los puntajes de los demás seleccionados.

Se conformó una comisión técnica, integrada por expertos de distintas disciplinas universitarias, para analizar los datos, el procedimiento de selección y los resultados de la prueba. La revisión abarcará todos los factores que pudieron incidir en el desempeño de los estudiantes, buscando propuestas para mejorar el proceso y garantizar claridad en la aceptación.

El examen, realizado exclusivamente en línea, admitió a 21,962 alumnos de más de 191 mil registrados. Solo 158,712 presentaron la evaluación, y la cancelación de algunos se atribuyó, entre otros factores, al posible uso de inteligencia artificial para hacer trampa. Además, se reportó un aumento inusual en la cantidad de puntajes perfectos, lo que alimentó dudas sobre la integridad del proceso.

La UNAM comunicó que los resultados de la auditoría serán difundidos para reforzar la confianza pública en su sistema de ingreso y responder a las dudas tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad.

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