Edomex atenderá inseguridad con robots: Ceci y cachorro K7 se suman como asistentes del C5 en la entidad. (Presidencia)

El Estado de México dio un paso hacia la modernización de su estrategia de seguridad con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y robótica al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5). Durante la conferencia matutina de este miércoles, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó a Ceci, una asistente virtual, y al robot K7, un cachorro robótico que formarán parte de las operaciones del sistema estatal de seguridad.

La mandataria explicó que estas innovaciones forman parte de la actualización tecnológica del C5, cuyo objetivo es fortalecer la atención de emergencias, mejorar el análisis de información y optimizar la coordinación entre las corporaciones encargadas de la seguridad pública en la entidad.

PUBLICIDAD

Además, destacó que la modernización responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar infraestructura y tecnología de vanguardia para combatir la inseguridad, al tiempo que aseguró que las mejoras realizadas en el C5 se financiaron con recursos estatales extraordinarios, sin contratar deuda pública.

Ceci, la asistente de inteligencia artificial del C5 en el Edomex

Durante la presentación, Ceci interactuó con los asistentes y explicó las funciones que desempeñará dentro del C5.

Al ser cuestionada sobre su identidad, respondió:

“Soy del C5 del Estado de México, asistente de inteligencia artificial para apoyar operaciones”.

Posteriormente detalló que entre sus principales funciones se encuentran:

Videovigilancia .

Monitoreo coordinado .

Análisis para ubicación de personas o eventos .

Reconocimiento facial .

Lectura de placas vehiculares .

Operación y apoyo con drones tácticos .

Atención ciudadana mediante el 911 .

Enlace con negocios conectados al sistema.

Especialización para atender casos de violencia contra las mujeres.

De acuerdo con el gobierno mexiquense, estas capacidades permitirán agilizar la respuesta ante emergencias, fortalecer la inteligencia operativa y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.

PUBLICIDAD

K7, el cachorro robot que también apoyará las tareas del C5

Junto con Ceci, la gobernadora presentó a K7, un perro robot que también se integrará a las operaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad.

Durante la conferencia, Delfina Gómez comentó en tono relajado que el robot “es muy educado” porque incluso saludó a los asistentes.

Aunque no se detallaron todas las funciones específicas del dispositivo, el gobierno estatal explicó que forma parte de la estrategia para incorporar robótica aplicada en las labores del C5 y complementar las nuevas herramientas tecnológicas implementadas en el centro de mando.

PUBLICIDAD

C5 Edomex con IA y robótica

La gobernadora explicó que la renovación del C5 permitió optimizar el modelo nacional de atención de llamadas de emergencia 911, incorporando tecnologías de última generación.

Entre las herramientas que ahora forman parte del sistema destacan:

Inteligencia artificial .

Analíticos de datos.

Sistemas de voz.

Mensajería instantánea.

Robótica aplicada.

Según Delfina Gómez, estas tecnologías colocan al Estado de México entre las entidades que utilizan herramientas de vanguardia para fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones.

PUBLICIDAD

La mandataria añadió que las inversiones realizadas durante los últimos seis meses provinieron de recursos estatales extraordinarios y no comprometieron las finanzas de la entidad mediante créditos o préstamos.

Tecnología y seguridad

Además del fortalecimiento de las operaciones de seguridad, la gobernadora adelantó que su administración busca que estas herramientas tecnológicas también tengan un componente social.

Explicó que existe el proyecto de acercar esta tecnología a niñas y niños del estado para fomentar su interacción con la innovación tecnológica.

“Queremos trabajar un proyecto para que nuestros niños tengan esa interacción, que se sientan apoyados y beneficiados con esta tecnología”, expresó, al señalar que las nuevas generaciones crecen en un entorno cada vez más digital.

PUBLICIDAD

Finalmente, Delfina Gómez Álvarez agradeció el respaldo del Gobierno de México y de las instituciones que integran la estrategia nacional de seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por la capacitación y coordinación permanente con las fuerzas estatales.

Con la incorporación de Ceci y K7, el Estado de México apuesta por integrar la inteligencia artificial, la automatización y la robótica como herramientas complementarias para fortalecer la atención de emergencias, la videovigilancia y la prevención del delito, en una estrategia que busca hacer más eficiente la operación del C5 y modernizar los servicios de seguridad para la población.

PUBLICIDAD