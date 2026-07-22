México

Flor Vigna sufre pequeño percance a días de entrar en La Casa de los Famosos México

A poco de entrar a La Casa de los Famosos México 4, la cantante enfrenta videos virales, bromas por su torpeza y una controversia que alcanzó a todo su equipo

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Flor Vigna/Instagram

Flor Vigna, estuvo a punto de sufrir un accidente durante la presentación de su Telegram para sus seguidores en Instagram. La creadora de contenido tomó con humor la situación, en medio de una tormenta mediatica dónde acumula percances virales a sólo días de entrar a La Casa de los Famosos México 4: una caída en vivo con Wendy Guevara y el despidió a su estilista después de un escándalo por lamentables declaraciones.

“Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Cosas buenas, cosas malas todo el tiempo”, afirmó la creadora de contenido al finalizar su video.

El anuncio en Telegram que casi termina en choque

Dos fotografías de una mujer con cabello rojo y suéter blanco. La primera muestra una sonrisa, la segunda la boca entreabierta. Fondo urbano con luces.
En plena grabación, casi chocó con un poste. El momento, captado en cámara, lo tomó con humor ante sus seguidores. (Flor Vigna/Instagram)

Mientras caminaba por la calle y grababa sus historias de Instagram, Vigna invitó a su fandom a unirse a su nuevo grupo de Telegram, creado para compartir información exclusiva antes del estreno del reality.

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“Falta muy poquito para La Casa de los Famosos. Es toda una revolución. Hice un grupo en Telegram para que estemos unidos toda la del fandom”, dijo la artista en el video, visiblemente emocionada.

En plena grabación, casi chocó con un poste. El momento, captado en cámara, lo tomó con humor ante sus seguidores.

La caída en vivo que Wendy Guevara transformó en meme

Flor Vigna se cayó en plena entrevista capturas
“¿Qué pasó?”, reaccionó Guevara de inmediato. Vigna se levantó entre carcajadas: “Te digo que soy muy torpe”, dijo, y agregó que en su país se diría que es “una boluda”. Aclaró que no sufrió ninguna lesión. (Captura de pantalla/La Casa de los Famosos/ VIX)

Días antes, el 14 de julio, Vigna fue presentada oficialmente como la octava habitante de La Casa de los Famosos México 4 en una transmisión especial por ViX. La entrevistó Wendy Guevara, conductora del programa.

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Al regresar al sillón tras colocar su muñeco en el juguetero del set, la argentina calculó mal el espacio, se deslizó por el borde del mueble y terminó en el piso frente a las cámaras.

“¿Qué pasó?”, reaccionó Guevara de inmediato. Vigna se levantó entre carcajadas: “Te digo que soy muy torpe”, dijo, y agregó que en su país se diría que es “una boluda”. Aclaró que no sufrió ninguna lesión.

Guevara no dejó pasar el momento: “Aún no entras a la casa y ya estás haciendo contenido”, bromeó ante las risas del staff. Horas después, Vigna reposteó el video en sus historias con el texto: “Cuando te dicen ‘no hagas el ridículo’, pero está todo México viendo”.

La joven argentina es la octava confirmada para LCDLFM (Ig)
La joven argentina es la octava confirmada para LCDLFM (Ig)

El escándalo con su estilista

Mujer con cabello largo castaño, top corto tejido de ganchillo blanco y azul con un sol dorado, labios fruncidos, jeans azules, planta verde y fondo interior
“¿Vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste, hijo de p\\a”, escribió Villa en uno de los mensajes. En un segundo video agregó que ese día dejó de seguir a diez mexicanos. Poco después puso sus cuentas en modo privado, pero los clips ya circulaban en redes. (Lau Styling TikTok/Captura)

La semana también estuvo marcada por una polémica ajena pero directamente vinculada a su equipo. Tras la final del Mundial 2026, en la que España venció 1-0 a Argentina, la estilista Laura Villa —conocida como Lau Styling y responsable del vestuario de Vigna en el reality— publicó videos en sus historias de Instagram insultando a los aficionados mexicanos que celebraban el título español.

“¿Vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste, hijo de p\\a”, escribió Villa en uno de los mensajes. En un segundo video agregó que ese día dejó de seguir a diez mexicanos. Poco después puso sus cuentas en modo privado, pero los clips ya circulaban en redes.

Reacción y decisión final de Flor Vigna

Flor Vigna es anunciada como octava habitante de LCDLFM (Ig)
Flor Vigna es anunciada como octava habitante de LCDLFM (Ig)

La polémica alcanzó a Vigna de inmediato. En un primer mensaje, la artista reconoció estar “re triste” por lo ocurrido, pero descartó separarse de su colaboradora por razones económicas: “No me animo a ser esa persona que la deja sin trabajo y sin dinero”, explicó, y detalló que Villa atraviesa dificultades financieras por deudas de su showroom.

Ante la presión sostenida en redes —con llamados a boicotear el reality mientras Lau Styling permaneciera en el equipo—, Vigna dio marcha atrás. A través de su canal de Telegram anunció la ruptura laboral con un mensaje directo:

“Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y ataques. Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué todas las formas, pero le pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido. Me verán mal vestida, pero nunca siendo mala persona. Los valores no se negocian”.

Villa publicó un comunicado en el que reconoció que sus palabras “generaron una reacción negativa” y aseguró que su intención “nunca fue faltar el respeto a nadie”, aunque no ofreció una disculpa directa. La producción de La Casa de los Famosos México 4 no emitió ningún pronunciamiento sobre el episodio.

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