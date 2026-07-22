México

FGR podría solicitar la extradición de “El Mayo” Zambada para que termine su condena en México, señala García Harfuch

El secretario de Seguridad explicó que la decisión corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República, luego de que Ismael Zambada manifestara su intención de cumplir su sentencia en territorio mexicano

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' este miércoles. (Crédito: Presidencia)
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' este miércoles. (Crédito: Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si solicita la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada para que cumpla en México una parte de la condena que le fue impuesta en Estados Unidos.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, García Harfuch fue consultado sobre la posibilidad de que el cofundador del Cártel de Sinaloa pueda regresar al país para terminar de purgar su sentencia, luego de que el propio narcotraficante expresara ese deseo.

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“Tendrá que determinar la Fiscalía General de la República si solicita su extradición, respondió el titular de la SSPC.

La declaración se da después de que “El Mayo” Zambada manifestara su intención de cumplir en México una parte de la sentencia que enfrenta en Estados Unidos, donde recientemente fue condenado a cadena perpetua por una corte federal de Nueva York.

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Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado si analiza presentar una solicitud formal de extradición ante las autoridades estadounidenses ni ha fijado una postura pública sobre la posibilidad de que el histórico líder criminal sea trasladado al país.

En caso de que la FGR decida impulsar el procedimiento, la petición tendría que realizarse a través de los mecanismos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos y quedar sujeta a la resolución de las autoridades competentes de ambos países.

Con ello, García Harfuch dejó en claro que una eventual solicitud para el traslado de Zambada corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República y no al Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

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