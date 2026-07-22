Estos municipios participan para obtener una Vivienda del Bienestar sin necesidad de Infonavit, revisa si el tuyo aparece

A través de sus redes sociales oficiales, la Conavi compartió información sobre los requisitos y proceso del registro al Programa Vivienda para el Bienestar 2026. (Instagram/@conavi_mx)

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abre registro del Programa Vivienda para el Bienestar del 20 de julio al 2 de agosto de 2026 en 55 municipios de 15 entidades del país.

Este programa es dirigido para que personas sin casa propia ni acceso a crédito hipotecario puedan adquirir una vivienda a un precio menor al comercial, sin necesidad de Infonavit ni Fovissste.

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El trámite es presencial, gratuito y sin intermediarios, de acuerdo con el portal oficial de la Conavi.

El registro cierra el 2 de agosto de 2026 en módulos presenciales de 15 estados del país. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

La convocatoria, publicada por la Comisión bajo la dirección de Rodrigo Chávez Contreras, está dirigida a quienes no cuentan con crédito vigente de ninguna institución habitacional y perciben ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

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El registro se realiza exclusivamente en módulos físicos instalados en coordinación con la Secretaría de Bienestar.

El programa está dirigido a personas sin vivienda propia y sin acceso a créditos hipotecarios tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El financiamiento se adapta al ingreso de cada familia y no requiere historial crediticio

Las viviendas tienen una superficie de 60 metros cuadrados e incluyen dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio, con acceso a agua, electricidad y servicios escolares cercanos.

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Su costo ronda los 600 mil pesos, frente a un precio comercial estimado en 1 millón 200 mil pesos para una vivienda de características similares.

Las viviendas incluyen dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de financiamiento social está diseñado para que las mensualidades sean acordes con la capacidad de pago de cada familia, sin buró de crédito ni enganche.

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Si el número de solicitantes supera al de viviendas disponibles, la Conavi realiza un sorteo entre quienes cumplan todos los requisitos y hayan completado el proceso de registro.

Estos son los 55 municipios con módulos de registro en las 15 entidades participantes

Los módulos están habilitados en las siguientes entidades, de acuerdo con el comunicado oficial de la institución: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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Una infografía detalla la distribución de 55 municipios con módulos de registro en 15 entidades federativas de México para 2024, con Puebla, Michoacán y Chiapas como principales concentradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiapas concentra seis municipios: Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Suchiapa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza.

Le sigue Puebla con diez: Acajete, Atzitzihuacán, Huaquechula, Nicolás Bravo, Puebla, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Pedro Cholula, Tehuacán y Tepeojuma.

Michoacán suma siete municipios: Angamacutiro, Aporo, Aquila, Chilchota, Cuitzeo, Sahuayo y Vista Hermosa.

El trámite es gratuito. La Conavi advierte que cualquier cobro por orientación o registro es irregular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidalgo participará con los siguientes municipios: Actopan, Huautla, Mixquiahuala de Juárez, Pachuca de Soto, Zapotlán de Juárez y Zempoala.

Quintana Roo instalará módulos en Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum.

El Estado de México incluye Axapusco, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.

Oaxaca entra con Loma Bonita, Salina Cruz, San Juan Cotzocón y Santo Domingo Tehuantepec. Jalisco suma Gómez Farías, Huejúcar y San Diego de Alejandría.

La inscripción al Programa Vivienda para el Bienestar es presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tabasco participa con Centla, Centro y Paraíso. Yucatán con Progreso y Xocchel.

Los estados con un solo municipio son Baja California Sur con La Paz, Campeche con Champotón, Chihuahua con Aquiles Serdán, Guerrero con Cuajinicuilapa, Tlaxcala con Terrenate, Veracruz con Soconusco y Zacatecas con Valparaíso.

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Quién puede registrarse, qué documentos llevar y cómo evitar fraudes

Pueden participar personas mayores de 18 años que no tengan vivienda propia, que no cuenten con crédito activo del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otra institución, y que no hayan recibido antes un apoyo de vivienda de la Conavi.

El programa da prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población indígena y afromexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa da prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población indígena y afromexicana.

Al módulo se deben llevar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial con fotografía.

CURP del solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, la pareja presenta la misma documentación.

Si algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, se requiere certificado médico de institución pública.

La infografía detalla los requisitos, la documentación necesaria y las alertas sobre fraudes para acceder al programa de apoyo de vivienda de la Conavi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fechas y sedes exactas de cada módulo se consultan en el portal oficial del gobierno pvb.conavi.gob.mx. Para dudas, la Conavi habilitó la línea 800 639 4264.

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La dependencia advierte que ningún gestor está autorizado para cobrar por orientación o registro, y que cualquier pago solicitado es irregular.