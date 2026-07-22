Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian su segundo embarazo: este es el sexo y nombre del bebé

La pareja reveló detalles sobre sus planes a futuro para su matrimonio. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están esperando a su segundo bebé. La noticia fue compartida a través de redes sociales con un emotivo mensaje en el que revelaron que el nuevo integrante de la familia será una niña y que llevará por nombre María.

La pareja, que ya es madre y padre de León, publicó una fotografía acompañada de unas palabras dedicadas a la pequeña que está en camino. El anuncio desató una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de ambos.

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“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, escribió Carlos Rivera en sus redes sociales para compartir la noticia.

León, el primer hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

(Instagram/@cynoficial)

María se convertirá en la segunda hija de la familia y en la compañera de aventuras de León, el primer hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, quien nació después de que la pareja consolidó su vida juntos.

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Desde la llegada de León, ambos artistas han compartido algunos momentos especiales relacionados con su faceta como padres, aunque han optado por mantener gran parte de la vida de su hijo lejos de la exposición pública.

Ahora, con la próxima llegada de María, la familia inicia una nueva etapa que fue anunciada con un mensaje lleno de ilusión, en el que incluso León aparece como parte de la bienvenida para su futura hermana.

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La historia de amor entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera and Cynthia Deyanira Rodriguez Ruiz attend the Latin Recording Academy's Person of the Year ceremony in Las Vegas, Nevada, U.S., November 12, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Han construido una de las relaciones más sólidas del espectáculo mexicano. Aunque durante varios años mantuvieron su romance con discreción, con el tiempo comenzaron a compartir algunos momentos de su vida en pareja.

Tras consolidar su relación, ambos contrajeron matrimonio e iniciaron una nueva etapa que más tarde estuvo marcada por el nacimiento de León, su primer hijo. Desde entonces han expresado en distintas ocasiones la importancia que tiene la familia en sus vidas.

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El anuncio de la llegada de María representa un nuevo capítulo para la pareja, que volvió a compartir una noticia personal con sus seguidores mediante un mensaje cargado de emoción y esperanza.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran una nueva etapa familiar

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron en España en 2022 (Foto: Instagram)

La publicación de Carlos Rivera rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, donde seguidores y admiradores enviaron mensajes de felicitación por la llegada de la bebé.

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Además de confirmar el embarazo, la pareja reveló el nombre de la pequeña, un detalle que conmovió a quienes siguen de cerca su historia familiar. El mensaje también dejó ver la ilusión con la que esperan conocer a la nueva integrante del hogar.

“Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, concluye la publicación con la que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez hicieron oficial que muy pronto su familia crecerá con la llegada de María.

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