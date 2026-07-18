Sebastián Abreu revela el primer refuerzo que Rafa Márquez tendrá en la Selección Mexicana

El Loco Abreu celebró la posible contratación de Juan Manuel Lillo y llamó a generar colaboración con el cuerpo técnico del Tri. (Especial)

La conferencia de prensa posterior al triunfo de Xolos sobre Tigres en el inicio del Apertura 2026 dejó mucho más que un simple análisis del partido.

Sebastián “Loco” Abreu destapó lo que parece ser el primer gran movimiento en el cuerpo técnico de Rafael Márquez como seleccionador nacional: la inminente llegada de Juan Manuel Lillo, histórico mentor de Pep Guardiola.

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Rafa Márquez y Juan Manuel Lillo se conectan por el vínculo con Pep Guardiola, a quien el español influyó en su formación como técnico. Reuters/Paul Childs

El uruguayo no sólo elogió a Gilberto Mora, sino que aprovechó el espacio para describir a Lillo como un referente intelectual y táctico que puede marcar un antes y un después en el proyecto rumbo al Mundial 2030.

El mensaje del Loco Abreu

Más allá de confirmar el refuerzo, Abreu advirtió sobre la necesidad de que los entrenadores mexicanos aprovechen la presencia de figuras como Lillo: “Un nivel intelectual, cultural, futbolístico, táctico de otra galaxia. Qué bueno que Rafa lo pueda tener, qué bueno que la Federación lo pueda contratar".

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Aprendizaje compartido : pidió que se generen espacios de ida y vuelta con el cuerpo técnico del Tri.

Proyección nacional: subrayó que esto puede ayudar a identificar y potenciar futbolistas mexicanos con perfil de selección.

En conferencia de prensa tras el triunfo de Xolos sobre Tigres, el Loco anticipó la llegada de Lillo como el primer gran movimiento del proyecto de Rafa Márquez al frente del Tri. REUTERS/Eloisa Sanchez

El cierre del “Loco” fue claro: “Me encantaría que los cuerpos técnicos de selección dieran apertura para poder seguir absorbiendo información y crecer”.

La conexión entre Márquez y Lillo

La relación no es casual. Márquez coincidió con Guardiola en el FC Barcelona, y Lillo fue pieza clave en la formación del técnico catalán. Esa línea de confianza se extendería ahora hacia el Tri.

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Experiencia compartida : Lillo dirigió a Dorados de Sinaloa en 2005, donde también trabajó con Abreu y Guardiola.

Mentoría futbolística : Guardiola siempre lo reconoció como uno de sus maestros, y Abreu lo considera “uno de sus padres futbolísticos”.

Puente natural: Márquez busca replicar su escuela de juego de posición y orden colectivo en la Selección Mexicana.

Márquez buscaría trasladar al Tri una escuela de juego de posición y orden colectivo con la llegada de Lillo. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, la llegada de Lillo sería un eslabón que conecte Barcelona, Guardiola y Márquez, con México como nuevo escenario.

El aporte esperado al Tri

El uruguayo insistió en que la incorporación de Lillo no sólo beneficiará a Márquez, sino a todo el ecosistema del futbol mexicano. “Ojalá que con Rafa y con Juanma pueda existir esa conexión, porque nos ayuda a todos para robar ideas, absorber información y crecer”.

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Visión táctica avanzada : Lillo es reconocido por su capacidad de análisis y lectura de juego.

Metodologías probadas : Ha trabajado en España, Inglaterra, Japón y México, siempre dejando huella.

Impacto colectivo: Su presencia abriría espacios de colaboración entre cuerpos técnicos nacionales.

Abreu insisitió en que la incorporación de Lillo aportará análisis táctico y metodologías internacionales al ecosistema del futbol mexicano. REUTERS/Chris Radburn

En este sentido, la revelación de Abreu coloca a Juan Manuel Lillo como el primer gran refuerzo de Rafa Márquez en la Selección Mexicana. Con el español en el equipo, el Tri ganaría un laboratorio de ideas tácticas con alcance internacional.