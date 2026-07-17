José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

José Ramón cuestionó a la FIFA antes de la final del Mundial 2026. (Foto: YouTube/ESPN Deportes)

José Ramón Fernández, comentarista leyenda en el periodismo mexicano se lanzó contra la FIFA en una de sus recientes publicaciones de internet, una vez que decidieron utilizar las modalidades que en Estados Unidos aplican para celebrar una final deportiva, principalmente en la NFL.

Al decidir que se entonará el himno de los Estados Unidos, habrá espectáculo de medio tiempo y el campeón recibirá anillos conmemorativos, hace pensar a JoséRa si todavía el planeta celebra la Copa del Mundo o esto se convirtió de un día para otro en el Super Bowl (Final del futbol americano).

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“¿Es todavía el Mundial o ya es el Super Bowl? Show de medio tiempo, himno estadounidense antes de la final y ahora anillos para los campeones. La FIFA apuesta por el modelo de los deportes de Estados Unidos“, escribió en su cuenta de X, otrora Twitter.

Las autoridades entre el título que se entregará al campeón del torneo. EFE/ @RapidResponse47

La gran final de la Copa del Mundo se jugará en el estadio Nueva York Nueva Jersey el domingo 19 de julio. Antes de ver a España y Argentina en acción, habrá una ceremonia de clausura que incluirá las presentaciones de: Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson y el streamer IShowSpeed.

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Para el medio tiempo la FIFA implementará un breve concierto donde las cantantes: Madonna y Shakira, el interprete Justin Bieber y el grupo de K-pop BTS harán estallar el escenario con sus grandes éxitos globales. a la vista de 82 mi 500 fanáticos ovacionando a las estrellas del momento.

Anillos para el país campeón

Solo los integrantes de la selección campeona recibirán una versión personalizada (Imagen).

Por primera vez en la historia del futbol, la FIFA entregará anillos conmemorativos al equipo que resulte campeón del Mundial 2026. Esta manera de reconocer al país monarca toma semejanza a las sortijas que se otorgan al ganador del Super Bowl en los Estados Unidos.

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Asimismo, en la National Basketball Associación (NBA) es común premiar a los campeones con diamantes exclusivos que, a partir de la vigésimo tercera Copa del Mundo, la FIFA seguirá los mismos pasos al develar los exóticos anillos que se repartirán entre los miembros del equipo que resulte campeón.

La FIFA diseñó 2026 anillos numerados, en alusión al año que se festeja el campeonato. De estos diamantes, 30 se darán al campeón, incluyendo jugadores y cuerpo técnico. Los otros 1996 estarán a la venta para aficionados, cada uno con certificado de autenticidad y diseño personalizado.

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¿Qué contienen los anillos de la FIFA?

La FIFA presentó una joya inspirada en los campeonatos del deporte estadounidense que podría convertirse en una pieza histórica. (Ilustración: Jesús Aviles)

El diseño de las sortijas incluyen por una parte el grabado del Mundial 2026 y en el contrario los símbolos y colores del país monarca. Se prevén que los anillos estén hechos de oro y piedras preciosas, con detalles en zafiro y diamantes.

El valor estimado por cada pieza podría alcanzar hasta 130,000 euros, aunque podría varíar según los materiales y detalles de cada anillo. Las piezas para jugadores y cuerpo técnico estarán personalizadas y se obsequiarán tras el resultado final.

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¿A qué hora comenzará la gran final del Mundial 2026?

El trofeo del Mundial FIFA 2026 se exhibe junto a su cofre de lujo Louis Vuitton que lo transportará a la final en Nueva Jersey. (REUTERS/Amy Tennery)

El encuentro por el título de la Copa del Mundo se llevará a cabo el domingo 19 de julio. España y Argentina serán rivales desde el estadio Nueva York Nueva Jersey con el fin de sumar una nueva estrella en su escudo y en su palmarés mundialista.

La gran final del mundo será a las 13:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). España jugará su primera final desde Sudáfrica 2010. La Furia Roja peleará por su segunda Copa del Mundo para destronar al campeón Argentina.

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Por su parte, la Albiceleste, encabezada por Lionel Messi tratará de conquistar la corona por segundo Mundial consecutivo y el cuarto en su historia deportiva, después de ganar en las ediciones de 1978, 1986 y 2022 en ese orden.