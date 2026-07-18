México

PAN denuncia a Bobby López Beltrán por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Un accidente registrado en diciembre de 2025 dejó 14 personas muertas en tramo de la Línea Z

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Legisladores del PAN en CDMX denunciaron a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo de AMLO, por su responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. (Crédito: X/Prisverah)

Tras el nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 14 de julio, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia formal contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que destacaron que fue el “supervisor honorario” de la obra que ha presentado incidentes mortales.

Este procedimiento fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), los legisladores capitalinos acusaron que el hijo de AMLO fue el único supervisor durante la construcción, por lo que lo responsabilizaron de los últimos eventos que se han registrado en el tramo de la Línea Z.

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La denuncia también incluye a funcionarios y autoridades de la Secretaría de Marina (Semar), dependencia que estuvo a cargo de la obra desde diciembre de 2023. Hasta el momento, ni el hijo de López Obrador ni el gobierno mexicano se ha pronunciado por la denuncia interpuesta este 17 de julio.

Así fueron los accidentes del Tren Interoceánico

El nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió en la Línea Z, justo en el mismo tramo donde, en diciembre de 2025, un accidente causó la muerte de 14 personas.

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La noche del 14 de julio, dos unidades de un tren de carga se descarrilaron entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. La Secretaría de la Marina informó que el incidente reciente no dejó personas lesionadas ni afectaciones en las comunidades cercanas.

PAN denuncia a Bobby López Beltrán por descarrilamiento del Tren Interoceánico. (Anayeli Tapia/Infobae)
PAN denuncia a Bobby López Beltrán por descarrilamiento del Tren Interoceánico. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras el siniestro, la dependencia aseguró que personal especializado activó protocolos de seguridad y retiró las locomotoras y convoy de la zona. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realizó una revisión técnica para determinar las causas del descarrilamiento.

El accidente de diciembre de 2025 sigue siendo el más grave del proyecto. La Fiscalía General de la República (FGR) habría atribuido la causa al exceso de velocidad, aunque ingenieros y especialistas advirtieron sobre problemas en el trazado de la vía.

En abril, la fiscal Ernestina Godoy informó que 145 personas recibieron reparación del daño y que el proceso penal contra el maquinista, conductor y jefe de despacho fue extinguido. El servicio de pasajeros se reanudará hasta inicios de 2027, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno se encuentra revisando las recomendaciones para modificar el trazo ferroviario y reducir las curvas en la región.

Esta no sería la primera denuncia del PAN en contra del hijo de AMLO

En enero de este año, diputados federales del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Gonzalo López Beltrán, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

El accidente dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionados, ante esto, los legisladores también señalaron a funcionarios y empresarios cercanos al proyecto, además de exigir investigaciones por corrupción, omisión y homicidio culposo.

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.
El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

La bancada panista argumentó que la falta de mantenimiento, la compra de trenes en condiciones deficientes y la omisión de observaciones previas de auditoría provocaron condiciones inseguras en la Línea Z.

El grupo solicitó auditorías integrales a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para esclarecer el uso de recursos y la operación del corredor ferroviario. “Las víctimas requieren justicia, requieren verdad y requieren responsabilidades claras”, declaró la diputada Estefanía Gutiérrez.

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