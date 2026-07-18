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Arantza Ruiz revela su estrategia para ganar La Casa de lo Famosos México 2026: no buscará una relación amorosa

La actriz aseguró que una relación no está en sus opciones

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Arantza Ruiz es la décima habitante de La Casa de los Famosos México
Arantza Ruiz tiene clara su estrategia para La Casa de los Famosos México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La décima habitante confirmada para La Casa de los Famosos México, Arantza Ruiz, ya tiene clara su estrategia, y una relación no se encuentra en sus planes.

La actriz conocida por proyectos como Tierra de Amor y Coraje, Vencer el Pasado, Juana Inés y la Rosa de Guadalupe reveló sus planes a pocos días de ingresar a la casa.

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Arantza espera ser una purificadora dentro de la casa, aportando una vibra de amor, paz y tranquilidad, no busca ser famosa por algún conflicto o por una historia de amor.

“Esas no son mis opciones”, aseguró Arantza.

Espera que con esta postura nadie la tome en cuenta para entrar en polémica.

“Prefiero que nadie me tome en cuenta, prefiero no existir a que estén hablando pestes”, recalcó la actriz.

En su lugar buscará una alianza sincera y generar grandes amistades porque así su tiempo en la casa sería más cómodo.

Las amistades son para toda la vida”, aseguró Arantza Ruiz.

Arantza Ruiz La Casa de los Famosos México 4 -México- 16 de julio
Arantza Ruiz es la décima confirmada en La Casa de los Famosos México 4 (Jovani Pérez/Infobae)

¿Por qué no buscará el amor dentro de la casa?

A pesar de estar soltera, Arantza Ruiz, no se imagina iniciando una relación dentro del reality.

“Seamos honestos chiquitos, se va a sentir como que somos las últimas coca-colas del desierto pero tengo consciente eso y no voy a caer, no voy a caer”, aseguró.

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La razón principal por la cuál no buscará entablar una relación dentro de la casa es porque se considera, en sus propias palabras, como una “migajera”.

“Soy la morra más migaja que vas a ver en la vida, mi reto dentro de la casa es no acercarse a los vatos, ya no quiero migajas, nada”, señaló.

Además de seguir los consejos de su padre de nunca enamorarse en un set.

“Mi papá me dijo, no te enamores en el set, porque te los peinan, te los maquillan y les dicen que decirte”, afirmó.

Campaña promocional de La Casa de los Famosos México. El video presenta pistas visuales sobre el décimo habitante del programa. Se observan un control de consola de color blanco, unos auriculares rosas con orejas de gato y una máquina de arcade. Además, una mano interactúa con pétalos blancos de flores que caen. El escenario está iluminado con luces de neón de tonos morados, rosas y azules, y muestra el logotipo oficial del programa.

¿Cuál fue la última relación de Arantza?

La última relación conocida de Arantza fue en el año 2021 con el actor Sebastián Fouilloux, relación que concluyó en el año de 2025, confirmado por ambas partes.

Arantza mencionó que sintió que todo terminó en el momento correcto, la ruptura no fue algo que se mantuviera en su mente.

Asegurando que en ese momento se basó totalmente en trabajar en ella misma y dedicarse a las cosas que le gustan.

Él es Sebastián Fouilloux , ex novio de la nueva habitante de LCDLFM (ig)
Él es Sebastián Fouilloux , ex novio de la nueva habitante de LCDLFM (ig)

¿Quién es Arantza Ruiz?

La décima habitante de La Casa de los Famosos México nació el 18 de abril de 1997 en México, es hija del actor Alejandro Ruiz y de la directora de cine Socorro Méndez.

La también actriz inició su carrera desde temprana edad. En entrevistas, la artista ha relatado que su vocación surgió cuando apenas tenía cuatro años, inspirada por acompañar a su padre al set de Viva los niños.

“Yo decidí que quería ser actriz a los cuatro años porque mi papá estaba haciendo la telenovela Vivan los niños y yo lo acompañé al set. Para mí era como ir a jugar y entré a estudiar a los cuatro años”, contó.

La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)
La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)

En su faceta como creadora de contenido y cantante, Arantza Ruiz, se considera como una persona que hace música para quienes sienten demasiado, además de identificarse como una otaku y gamer.

En Instagram Arantza suma más de 349 mil seguidores, manteniéndose muy activa en todas sus redes, con publicaciones y streams, un pasatiempo que tuvo que pausar, pero que desea retomar.

Con su ingreso, Arantza Ruiz, prometió mostrar nuevas facetas de su personalidad y espera que el público pueda conectar con ella.

Esperando formar una comunidad aún más grande, combinando su trabajo como actriz, como creadora de contenido y ahora como habitante en La Casa de los Famosos México 4.

La expectativa del reality se mantiene alta rumbo al arranque de la temporada, que ya suma diez participantes confirmados y promete competencia y convivencia entre figuras de distintas generaciones y perfiles.

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