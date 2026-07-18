Edson Álvarez aspira a jugar en el Benfica tras representar a México en el Mundial 2026

Edson Álvarez durante el juego de México vs Chequia REUTERS/Pedro Nunes

Edson Álvarez, futbolista mexicano y uno de los líderes de la Selección Nacional absoluta, tendría nuevo destino después de su actuación en la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo a vigentes reportes desde Portugal, el club Benfica, uno de los tres gigantes de la Primeira Liga lusitana entró en la carrera para contratar al zaguero central rumbo a la temporada 2025-26.

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Además del Glorioso, el Machín ha estado vinculado en otro equipo del futbol europeo, hablamos del Colonia, quien participa en la Bundesliga alemana y parecía ser el próximo equipo que obtendría los servicios de Edson Álvarez en la defensa.

No obstante, la operación está en pausa porque resulta ser muy alta y la posible oferta que presente Benfica podría depender de su disputa por contratar al mexicano, que por ahora seguirá en la Premier League de Inglaterra al integrar las filas del West Ham United.

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Edson Álvaez corre por el balón. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo

Los informes que llegan desde tierras portuguesas afirman que Benfica planea negociar con Edson Álvarez y también con el West Ham, acciones que denotarían el real interés que existe por el jugador de 28 años tras analizar su rendimiento en la Copa del Mundo.

En caso de ocurrir el traspaso de Edson al futbol de Portugal sería, hasta ahora, el único movimiento mexicano de forma oficial luego de la participación de la Selección Azteca como uno de los tres anfitriones del Mundial 2026 celebrado en Norteamérica.

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Edson Álvarez en el Mundial 2026

Edson Álvarez fue capitán de México en el Mundial 2026. REUTERS/Pedro Nunes

Durante la Copa del Mundo, el Machín fue titular en dos compromisos y en otros dos ingresó de cambio. Aunque venía de una operación en el tobillo izquierdo que lo mantuvo en rehabilitación por casi tres meses, Álvarez mostró un nivel digno de un Mundial.

Al defensor se le reconoce como uno de los capitanes del equipo nacional por su solidez defensiva, experiencia internacional y capacidad de liderazgo en zona baja. Sus cualidades lo posicionan como uno de los principales referentes de la Selección Mexicana.

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Equipos de Edson Álvarez

Edson Álvarez se tapa los oídos en el gol del América. (Foto: Twitter)

Edson Omar Álvarez Velázquez debutó en el Futbol Mexicano con el Club de Futbol América. Sus dotes defensivos lo ayudaron a superar su primera prueba en Europa al ser fichado por el Ajax de Ámsterdam neerlandés, con quien militó de la temporada 2019-20 hasta la campaña 2022-23.

West Ham United abrió una vacante para el nacido en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Posteriormente fue cedido a préstamo al Fenerbahçe turco, sin embargo su estadía no fue la esperada: el club anunció su salida anticipada y en consecuencia no hicieron válida la opción de compra.

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Valor de mercado de Edson Álvarez

Edson Álvarez está tasado en 15 millones de euros de acuerdo a la última actualización del sitio oficial de Transfermarkt. El Machín cuenta con un contrato válido hasta el 30 de junio del 2028 con el West Ham United pero su salida sería anticipada ya que algunos equipos como Benfica muestran interés en ficharlo tras el Mundial 2026.