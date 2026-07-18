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Maribel Guardia manda pésame a Aylín Mujica tras la muerte de Mauro: “Ninguna madre debería despedir a un hijo”

La actriz envió un emotivo mensaje a la cubana

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Maribel Guardia también perdió a su hijo. Mandó sus condolencias a Aylín Mujica (Ig)
Maribel Guardia también perdió a su hijo. Mandó sus condolencias a Aylín Mujica (Ig)

Maribel Guardia se sumó este viernes a las condolencias por la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica. Lo hizo con un mensaje en redes sociales que apela a su propia experiencia: en 2023, Guardia perdió a su hijo Julián Figueroa.

“Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo”, escribió la actriz costarricense. El texto circuló horas después de que se confirmara la muerte de Mauro, quien habría fallecido a causa de una neumonía complicada por un posible infarto.

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“Los hijos viven para siempre en nuestro corazón”: Maribel Guardia

Ambas estrellas perdieron a sus hijos (Ig/maribelguardia)
Ambas estrellas perdieron a sus hijos (Ig/maribelguardia)

El mensaje de Maribel Guardia no se limitó al dolor. La actriz extendió una red de solidaridad entre madres que han atravesado la misma pérdida: “Sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia”.

El texto completo dice: “Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia. Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios”.

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La referencia a “las madres que hemos perdido un hijo” es directa. Maribel Guardia perdió a Julián en abril de 2023, también de manera repentina. Esa experiencia personal convierte su mensaje en algo más que una fórmula de condolencia.

Mauro tenía 30 años y una carrera en la música electrónica

Mauro Menéndez (ig/maahez)
Mauro Menéndez (ig/maahez)

Mauro Menéndez tenía 30 años y trabajaba bajo el nombre artístico MAAHEZ. Producía house, tech house, latin house y moombahton, géneros que le abrieron colaboraciones con artistas como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho. Entre sus canciones figuran “Tequila”, “Isla de Mujeres” y “Matadora”.

Diez días antes de su muerte, publicó en redes sociales una serie de fotografías desde un estudio de grabación. Aparece frente a sintetizadores y consolas. Las acompañó con dos palabras: “REAL MUSIC”. Esa fue su última publicación.

Su madre estaba grabando en Colombia cuando supo la noticia

aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
(Instagram)

Aylín Mujica se encontraba en Colombia, en la grabación de Top Chef VIP, cuando se enteró de la muerte de su hijo. No publicó nada en sus perfiles durante horas. Esa ausencia sostuvo la incertidumbre mientras la noticia ya circulaba en redes.

El padre de Mauro, el músico cubano Osamu Menéndez, fue el primero en reaccionar públicamente. “Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo”, escribió. Viajó a Barbados, donde se encontraría el cuerpo, para gestionarlo junto a la familia.

La neumonía que Aylín intentó frenar

Mauro presentaba neumonía en los días previos a su muerte. Su madre le había pedido que no viajara, que se quedara a descansar. Él no hizo caso. Según la información disponible, todo indica que habría sufrido un infarto. La combinación de ambos cuadros habría determinado su muerte a los 30 años.

La confirmación oficial llegó durante la transmisión de un programa de Telemundo, donde los conductores enviaron condolencias a Mujica. La televisora emitió un comunicado: “Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones".

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