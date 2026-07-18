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Joel Huiqui se pronuncia sobre el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca

El entrenador mexicano expresó su felicidad porque la Máquina regresará al Coloso de Santa Úrsula durante el Apertura 2026 de la Liga MX

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Joel Huiqui consiguió la renovación en Cruz Azul tras ser campeón interino. REUTERS/Eloisa Sanchez
Joel Huiqui consiguió la renovación en Cruz Azul tras ser campeón interino. REUTERS/Eloisa Sanchez

Antes del debut de campeón Cruz Azul en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el técnico Joel Huiqui se escuchó contento por saber que su equipo será local en el estadio Azteca, después de solicitar un cambio de sede previo al arranque de la campaña.

“Una gran noticia para nosotros obviamente. para la afición por recibirlos en casa, sobre todo también por el ambiente que te genera dentro de casa, sobre todo para nosotros como jugadores el trasladarse mucho menos genera un poco de descanso, más recuperación y eso es a beneficio del equipo”, declaró a ESPN.

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Cabe recordar que la Máquina pidió a la Liga Mx alojar sus partidos en condición de local en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, al no llegar a un arreglo con la nueva administración del Monumental estadio Azteca tras el Mundial 2026.

Sin embargo, el día de hoy, por medio de un nuevo comunicado de prensa, la Máxima Categoría informó que Cruz Azul desistió de su petición para mudar sus compromisos a la Colonia Noche Buena y seguir con los planes de ser local en el Azteca.

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“El día de hoy, el Club Cruz Azul informó a la Liga Mx que llegó a un acuerdo para utilizar el estadio Banorte, sede registrada por el club, para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026″, explicó el organismo del Futbol Mexicano.

Cruz Azul jugará como local todo el Apertura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes (REUTERS)
Cruz Azul se presenta como campeón de México en San Luis Potosí. (REUTERS)

Derivado de lo anterior, Cruz Azul dejó sin efecto su petición de trasladarse a otra zona diferente a donde su ubica el Coloso de Santa Úrsula, por ende su compromiso frente al Club Puebla, que debía realizarse en el estadio Corregidora, tendrá lugar en el Azteca.

“Una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, la Liga Mx confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026″, concluye el escrito.

Siguen los trabajos de mantenimiento en el estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul podría jugar en el Ciudad de los Deportes para el próximo torneo (X@joserra_espn)
Cruz Azul pudo volver a la Ciudad de los Deportes. (X@joserra_espn)

A pesar de la decisión del conjunto cementero, las labores de jardinería siguen su marcha en el estadio de la Colonia Noche Buena, lugar que volvería a ser la casa del Club de Futbol Cruz Azul en este certamen. pero tendría que esperar varias semanas para estar disponible debido a las condiciones de la cancha que no cumplían con los parámetros autorizados por la Liga Mx.

Cruz Azul corrió de estadio a estadio

Cruz Azul hará su debut en el Apertura 2026 el próximo viernes 17 de julio (@CruzAzul)
Cerraron pretemporada en CD Deportiva Cruz Azul.(@CruzAzul)

Cruz Azul se despidió oficialmente del estadio Ciudad de los Deportes en 2018. El club se mudó al estadio Azteca para compartir el inmueble con su archirrival deportivo, el Club América hasta el 2024, año que cerró el estadio para comenzar su rehabilitación rumbo al Mundial 2026.

Para 2025, la Máquina confirmó el estadio Olímpico Universitario como su nueva casa de local, decisión que incomodó a los Pumas de la UNAM ya que es patrimonio de la UNESCO y Cruz Azul logró mejores resultados además de conquistar títulos nacionales e internacionales.

Por varios motivos en 2026 el equipo celeste salió de la Ciudad de México para jugar en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, pero volvió a la Capital antes de jugar las finales del Torneo Clausura 2026 tras la reapertura del estadio Azteca.

Sus próximos destinos apuntaban al estadio Ciudad de los Deportes y el estadio Corregidora, de Querétaro, pero con la decisión de última hora tal parece que Cruz Azul se decidió por el estadio Azteca y lo podrá usar a partir de la siguiente semana que reciba al Club Puebla dentro de la fecha 2 del Apertura 2026.

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