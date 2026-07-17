Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

El ataque ocurrió la mañana de este 17 de julio en la capital sinaloense, no se reportan heridos. Crédito: Facebook - Adiscusión

Un domicilio vinculado al dueño y director general de Grupo Adiscusión, César Millán Lafarga, fue atacado a balazos con rifle de alto poder la mañana de este viernes en Culiacán, Sinaloa. El inmueble sufrió daños materiales y no hubo personas lesionadas.

Los hechos fueron reportados de inmediato a las autoridades, quienes iniciaron investigaciones para identificar a los responsables, según un comunicado compartido por el propio medio.

PUBLICIDAD

El ataque de este viernes es la tercera agresión registrada contra Grupo Adiscusión: la primera fue el asesinato de su fundador Humberto Millán Salazar en 2011; la segunda, el ataque a balazos contra las instalaciones del diario en junio de 2024.

El medio exigió a las autoridades una investigación “con prontitud, imparcialidad, profesionalismo y total transparencia”.

Grupo Adiscusión condenó el ataque y exigió investigación

Grupo Adiscusión informó que el domicilio atacado perteneció a Humberto Millán Salazar, periodista, socio fundador del medio y padre de César Millán Lafarga.

Un hombre descendió del vehículo blanco para luego disparar contra la fachada de la vivienda. Crédito: Facebook - Adiscusión

Cámaras de seguridad captaron el ataque este 17 de julio a las 8:27 de la mañana. En las imágenes se observa un Volkswagen blanco que dio varias vueltas por el sitio antes del hecho. Un hombre descendió del vehículo portando lo que pareciera ser un arma larga tipo AK-47 y disparó contra la fachada del domicilio particular

PUBLICIDAD

El medio condenó “cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas, la seguridad de las familias y el libre ejercicio de la labor periodística”. Hizo un llamado a las autoridades para que el ataque sea investigado con prontitud, imparcialidad y total transparencia hasta lograr la aplicación de la ley contra quienes resulten responsables.

“Treinta años de periodismo no se construyen sin asumir responsabilidades, pero tampoco deberían ejercerse bajo la amenaza de la violencia”, señaló Adiscusión en su comunicado.

PUBLICIDAD

El fundador del medio fue asesinado en 2011 y su crimen sigue impune

Humberto Millán Salazar nació el 6 de febrero de 1958 en Culiacán. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y trabajó en medios como El Debate y El Sol de Sinaloa antes de fundar Adiscusión en 1996. Conducía el programa Sin Ambages en Radio Fórmula.

Humberto Millán Salazar fue levantado y asesinado en el 2011. (X/@InstitutodePro)

El 24 de agosto de 2011, mientras se dirigía a transmitir su programa, fue interceptado por dos camionetas cerca de las 5:56 de la mañana. Alrededor de cinco hombres armados lo obligaron a subir a uno de los vehículos. Su hermano, que lo acompañaba y tiene una discapacidad, fue liberado a petición del propio periodista.

PUBLICIDAD

Su cuerpo fue hallado al día siguiente en el Campo Morelia, a unos diez kilómetros al norte de Culiacán, con una herida de bala en la cabeza.

Quince años después, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia.

En 2024 la fachada del diario recibió seis impactos de bala

El 13 de junio de 2024, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de las instalaciones de Adiscusión, en la calle Cristóbal Colón.

PUBLICIDAD

Dos sujetos a bordo de una motocicleta efectuaron los disparos. (Captura de pantalla)

El entonces secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez -quien en este 2026 fue señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos- afirmó que fueron seis impactos en la fachada y que ninguna persona resultó lesionada.

Ataque al diario A Discusión en 2024 (X/@michelleriveraa)

“Por fortuna, a esa hora no había personal del diario presente en las oficinas, solo un compañero que estaba en el interior. Él escuchó las detonaciones y luego, ya viendo las imágenes, se logró apreciar los hechos. Ambos sujetos nunca detuvieron su marcha; simplemente pasaron y dispararon”, declaró el director del medio Jair Flores en entrevista a Milenio. Los impactos cayeron sobre el mural donde se encuentra el rostro de Humberto Millán Salazar

PUBLICIDAD

Pie de Nota exigió que el caso no sea archivado

El medio Pie de Nota, del periodista Luis Chaparro, emitió este viernes un pronunciamiento en el que manifestó su “profunda indignación y solidaridad absoluta” con Grupo Adiscusión tras el ataque.

El medio señaló que la violencia “no puede ser una constante en el ejercicio periodístico, ni una amenaza persistente para quienes, con convicción, deciden informar a la sociedad sinaloense”. Consideró inaceptable que, tras 30 años de trayectoria y marcados por la pérdida de Humberto Millán Salazar en un crimen que permanece impune, el equipo de Adiscusión continúe enfrentando hostigamiento y violencia física.

PUBLICIDAD

El medio encabezado por el periodista Luis Chaparro emitió un pronunciamiento luego del atentado. (Captura de pantalla)

El medio señaló que “cada bala disparada contra un espacio informativo es un intento de silenciar y vulnerar el derecho de la ciudadanía a estar informada” y advirtió que la reiteración de los ataques “envía un mensaje alarmante sobre el nivel de riesgo que enfrentan los comunicadores en la región”.

La Dirección Editorial instó a las autoridades a que el caso “no sea archivado como un expediente más” y exigió una investigación pronta, imparcial y transparente que culmine con la detención de los responsables materiales e intelectuales. Pie de Nota reiteró que “la libertad de prensa es irrenunciable”.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el ataque de este 17 de julio de 2026.