Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

Ventaneando visitó la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah. (Crédito: Ventaneando)

Tras la polémica por sus comentarios sobre los perros, Pedro Sola visitó la fundación Yaakunah junto con el equipo de Ventaneando y dijo que la experiencia lo conmovió al punto de estar cerca de llorar, en medio de críticas en redes sociales.

Durante la emisión de este viernes del programa, el conductor contó que nunca había convivido con tantos perros al mismo tiempo. El segmento cerró con el anuncio de que el reportaje completo sobre la visita se transmitirá el próximo lunes, aunque ya se mostró un adelanto en el que aparece acariciando a uno de los animales rescatados.

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El conductor de Tv Azteca relató al aire que el encuentro con los perros fue inusual para él. “Nunca en mi vida. Y para mí fue una experiencia muy peculiar porque, curiosamente, cuando hay perros a mi alrededor... en primer lugar, a mí no se me acercan. Yo no sé por qué, yo creo que me huelen que no soy cariñoso, pero tampoco me dan miedo... simplemente no estoy acostumbrado. Hoy que estuve con tantos perritos a mi alrededor, sentí unas emociones muy extrañas”.

El comunicador convivió con perros e incluso los acarició (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita ocurrió días después de que Sola desatara una ola de reacciones por afirmar que le daban ganas de lanzar carne envenenada a los perros y disparar contra sus dueños. Esa declaración provocó reclamos de usuarios y de organizaciones defensoras de animales, que exigieron su salida del programa y presentaron una denuncia ante la Fiscalía por presunta apología al maltrato animal e incitación a la violencia.

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Pedro Sola dijo que estuvo a punto de llorar

Pedro Sola nunca había convivido con perros (RS)

La parte central del testimonio del conductor fue su reacción emocional ante los animales rescatados y las historias de abandono que conoció en Yaakunah. “Me sentí muy emocionado, dos veces estuve casi a punto de llorar, pero me contuve y me dio mucha emoción”, dijo.

Pedro Sola también reconoció que la controversia desatada por sus declaraciones “ha sido tremenda” para él. Ese episodio comenzó por su rechazo a la presencia de perros en espacios como restaurantes y supermercados, comentario por el que después ofreció una disculpa pública.

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En X, varios usuarios cuestionaron la visita del conductor y del equipo de Ventaneando al refugio al considerar que se trató de una medida para contener la crisis pública. El programa acompañó la promoción del recorrido con un mensaje en el que describió a Yaakunah como un centro de cuidado y desarrollo dedicado al amor y la rehabilitación de perros que fueron abandonados.

TV Azteca anunció un programa de sensibilización tras la controversia

Un comunicado de TV Azteca y Grupo Salinas detalla su compromiso permanente con la protección y el bienestar animal, incluyendo acciones de sensibilización. (Instagram: TV Azteca)

Después de la reacción pública, TV Azteca difundió un comunicado en el que sostuvo que las palabras de Sola no representan los valores de la empresa. La televisora también informó que aplicará medidas para reforzar una cultura de respeto hacia los animales entre su personal.

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Esas acciones incluyen un programa de sensibilización sobre bienestar animal y capacitación para equipos corporativos y de producción, de acuerdo con lo publicado por el medio. La respuesta de la empresa llegó después de que la controversia escalara en plataformas digitales.

En la cápsula presentada el 17 de julio también participaron Linet Puente, Ximena Pérez “La Choco” y Mónica Castañeda. Sola explicó que no suele tener cercanía con perros y que fue Castañeda quien le indicó cómo permitir que se acercaran y reconocieran su presencia.

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La propia conductora le recordó durante la conversación que incluso acarició a varios perros, algo que no había hecho antes. Sola respondió: “Todos estaban muy cariñosos, tranquilos, ni ladraban”.