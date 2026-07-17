México

La técnica japonesa para secar la ropa en espacios cerrados de forma fácil y rápida

Esa combinación obliga a resolver el secado de la ropa dentro de casa y con el menor espacio posible

Guardar
Google icon
Tendedero con ropa de colores azul, rojo, verde y amarillo colgada con pinzas, pared blanca, piso de madera, ventana abierta con cortina blanca movida por el viento.
Un tendedero con ropa colorida de diferentes largos se dispone en un espacio interior minimalista, bañado por la luz natural que entra por una ventana abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tokio, donde la lluvia es frecuente y los departamentos suelen ser reducidos, se usa una técnica para secar ropa en interiores con más rapidez y sin malos olores: el llamado “tendido arcoíris”, un acomodo que coloca las prendas en una U invertida para favorecer la circulación del aire y recortar el tiempo de secado.

El método puede reducir el secado de una colada de 4 horas a 4 horas y media cuando se cambia la forma en que se tiende la ropa. La diferencia no depende de una secadora ni de aparatos eléctricos, sino de cómo se distribuyen las prendas en el tendedero.

PUBLICIDAD

La técnica surge en un contexto muy concreto: la capital japonesa tiene clima subtropical húmedo, lluvias constantes y viviendas pequeñas, incluso microviviendas, según revela información del sitio especializado Apts.

Esa combinación obliga a resolver el secado de la ropa dentro de casa y con el menor espacio posible.

Cuerda tensada con ropa tendida incluye camisas, pantalones y toallas sujetas con pinzas; se aprecian dos sofás y una estantería de madera.
Una larga cuerda tensada entre dos estanterías y ganchos de techo soporta varias prendas de vestir y toallas que se secan en una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa se acomoda en una U invertida para dejar pasar el aire

El sistema “arcoíris colgante” consiste en elegir una habitación bien ventilada, con circulación de aire y, de ser posible, con entrada de sol durante una parte del día. Ahí se coloca la barra, cuerda o tendedero.

PUBLICIDAD

La clave está en el orden de las prendas: las más largas van en los extremos y las más cortas se acomodan de forma escalonada hacia el centro. El resultado visual es una U invertida, descrita por la publicación como la forma que permite que el aire pase mejor entre las telas.

El principio del método es así: “Cuando cuelgues la ropa, deja espacio suficiente para que el aire circule. La humedad de Japón puede hacer que el aire parezca más pesado, lo que indica que la ropa tardará más en secarse”, de acuerdo con la publicación.

El mismo portal añade que “un buen truco es colgar las prendas en forma de arcoíris, enganchando las más largas en los extremos y las más cortas a medida que se avanza hacia el interior”. Para las toallas, recomienda dejar un lado más largo que el otro para que el aire entre con mayor facilidad.

Infografía que ilustra cómo tender ropa usando el método arcoíris, mostrando pasos con tendederos, ventilador y varias prendas de vestir.
Una infografía de Infobae detalla el método arcoíris para tender la ropa en forma de U invertida, aprovechando la circulación del aire para un secado más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar la ropa en la lavadora por <b>10 minutos</b> puede generar olor

La forma de tender no es la única recomendación. Otros aspectos de esta técnica también aconseja sacar la ropa de la lavadora en cuanto termine el ciclo, sin esperar más de lo necesario.

La advertencia es directa: incluso dejar la ropa en la máquina durante 10 minutos puede provocar olor. La lógica es evitar que la humedad quede atrapada en los tejidos antes de colgarlos.

Entre los consejos adicionales, también está colocar la ropa en perpendicular al flujo de aire y en sentido opuesto a la entrada de la habitación. También sugiere usar perchas para separar mejor las prendas y evitar que las telas queden demasiado juntas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Colgar la ropa de manera inmediata también es parte de esta técnica.

El objetivo se mantiene en todos los casos: que las prendas queden lo más espaciadas posible entre sí para acelerar el secado en interiores.

Temas Relacionados

hogartender ropaconsejosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Pedro Sola podría ir a la cárcel si se aprueba la ley que inspiraron sus declaraciones contra los perros?

El conductor sigue enfrentando criticas por declaraciones consideradas por muchos como “apología del maltrato animal”

¿Pedro Sola podría ir a la cárcel si se aprueba la ley que inspiraron sus declaraciones contra los perros?

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora

Las autoridades del estado no permitirán la llegada de autobuses con gente organizada para el partido de la fecha 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

Las autoridades detallaron que la estructura criminal sólo declaraba el 10% de combustible ingresado a México

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio? Se reportan retrasos en la Línea 3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio? Se reportan retrasos en la Línea 3 del STC

Toluca confirma fichaje de estrella mundialista para hacer dupla con Paulinho

El presidente de los Diablos pidió a la afición ilusionarse por el refuerzo que llega tras el bicampeonato y el título de Concachampions 2026

Toluca confirma fichaje de estrella mundialista para hacer dupla con Paulinho
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Otro golpe a “Los Olmos Fragoso”: cae en Coacalco Samantha “N”, presunta robacasas

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

Del Puente Internacional de Nuevo Laredo al penal de Ecatepec: el registro que documenta cómo detuvieron a “El Ocra”

ENTRETENIMIENTO

El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026

El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Camila Sodi reaparece en silla de ruedas tras su cirugía de matriz

Gala Montes recibe críticas en redes tras video con Eleazar Gómez: “Tres pesos de coherencia”

¿Quién es Arantza Ruiz, la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Destapan a Arantza Ruiz como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, había dos posibilidades

DEPORTES

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora

Toluca confirma fichaje de estrella mundialista para hacer dupla con Paulinho

Así fue el primer gol de Atlante en su regreso a la Liga MX, Eugenio Pizzuto abrió el marcador ante Necaxa

Así es el Centro de Alto Rendimiento donde entrena el Atlante

Sigue la repatriación de mexicanos tras el Mundial, Orbelín Pineda sería nuevo jugador de Monterrey