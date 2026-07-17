La técnica japonesa para secar la ropa en espacios cerrados de forma fácil y rápida

Un tendedero con ropa colorida de diferentes largos se dispone en un espacio interior minimalista, bañado por la luz natural que entra por una ventana abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tokio, donde la lluvia es frecuente y los departamentos suelen ser reducidos, se usa una técnica para secar ropa en interiores con más rapidez y sin malos olores: el llamado “tendido arcoíris”, un acomodo que coloca las prendas en una U invertida para favorecer la circulación del aire y recortar el tiempo de secado.

El método puede reducir el secado de una colada de 4 horas a 4 horas y media cuando se cambia la forma en que se tiende la ropa. La diferencia no depende de una secadora ni de aparatos eléctricos, sino de cómo se distribuyen las prendas en el tendedero.

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La técnica surge en un contexto muy concreto: la capital japonesa tiene clima subtropical húmedo, lluvias constantes y viviendas pequeñas, incluso microviviendas, según revela información del sitio especializado Apts.

Esa combinación obliga a resolver el secado de la ropa dentro de casa y con el menor espacio posible.

Una larga cuerda tensada entre dos estanterías y ganchos de techo soporta varias prendas de vestir y toallas que se secan en una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa se acomoda en una U invertida para dejar pasar el aire

El sistema “arcoíris colgante” consiste en elegir una habitación bien ventilada, con circulación de aire y, de ser posible, con entrada de sol durante una parte del día. Ahí se coloca la barra, cuerda o tendedero.

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La clave está en el orden de las prendas: las más largas van en los extremos y las más cortas se acomodan de forma escalonada hacia el centro. El resultado visual es una U invertida, descrita por la publicación como la forma que permite que el aire pase mejor entre las telas.

El principio del método es así: “Cuando cuelgues la ropa, deja espacio suficiente para que el aire circule. La humedad de Japón puede hacer que el aire parezca más pesado, lo que indica que la ropa tardará más en secarse”, de acuerdo con la publicación.

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El mismo portal añade que “un buen truco es colgar las prendas en forma de arcoíris, enganchando las más largas en los extremos y las más cortas a medida que se avanza hacia el interior”. Para las toallas, recomienda dejar un lado más largo que el otro para que el aire entre con mayor facilidad.

Una infografía de Infobae detalla el método arcoíris para tender la ropa en forma de U invertida, aprovechando la circulación del aire para un secado más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar la ropa en la lavadora por <b>10 minutos</b> puede generar olor

La forma de tender no es la única recomendación. Otros aspectos de esta técnica también aconseja sacar la ropa de la lavadora en cuanto termine el ciclo, sin esperar más de lo necesario.

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La advertencia es directa: incluso dejar la ropa en la máquina durante 10 minutos puede provocar olor. La lógica es evitar que la humedad quede atrapada en los tejidos antes de colgarlos.

Entre los consejos adicionales, también está colocar la ropa en perpendicular al flujo de aire y en sentido opuesto a la entrada de la habitación. También sugiere usar perchas para separar mejor las prendas y evitar que las telas queden demasiado juntas.

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Colgar la ropa de manera inmediata también es parte de esta técnica.

El objetivo se mantiene en todos los casos: que las prendas queden lo más espaciadas posible entre sí para acelerar el secado en interiores.