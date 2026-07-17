Así fue el primer gol de Atlante en su regreso a la Liga MX, Eugenio Pizzuto abrió el marcador ante Necaxa

El equipo de Miguel Herrera debutó en el Apertura 2026 de la Liga MX con la anotación de Eugenio Pizzuto que hizo gritar a todo el equipo y a la afición (X/ @Atlante)

El regreso del Atlante ya dejó una imagen para la memoria del futbol mexicano: su primer gol en la Liga MX tras 12 años de ausencia. En el arranque del Torneo Apertura 2026, los Potros de Hierro volvieron a la Primera División con una anotación de Eugenio Pizzuto, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, durante el duelo inaugural ante Necaxa.

La escena quedó ligada al retorno oficial del Club de Futbol Atlante al máximo circuito. El inicio del campeonato reunió a dos equipos con historia compartida y viejas rivalidades que marcaron a varias generaciones, el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026 reactivó recuerdos de su paso por el entonces Distrito Federal y de las mudanzas que marcaron a ambas instituciones.

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Más allá del componente nostálgico en la tribuna, el foco se colocó en la respuesta del equipo azulgrana dentro de la cancha. El Atlante de Miguel Herrera buscó dejar claro desde el arranque que su ascenso no responde a una casualidad, sino al desarrollo de un proyecto institucional que llega a competir luego de la compra de la plaza de Mazatlán FC a Grupo Salinas.

Atlante ya debutó en Primera División de la Liga MX y registró su primer gol (X/ @Atlante)

Así fue el primer gol de Atlante en su regreso a Primera División

El futbol mexicano abrió así el torneo con un episodio simbólico. Atlante firmó el primer tanto del certamen y también consiguió su primera anotación desde su vuelta a la Liga MX, tras 12 años fuera de la categoría principal.

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A lo largo del partido, Necaxa trató de imponer su localía con presión alta sobre la salida azulgrana. Del otro lado, Atlante respondió con orden y paciencia, a la espera del momento para atacar.

La primera anotación del encuentro ubica la jugada al inicio del segundo tiempo, en el minuto 47, cuando los Potros de Hierro encontraron premio a una ofensiva construida por la banda derecha y que Eugenio Pizzuto aprovechó. Esa acción desató la euforia de su afición en Aguascalientes.

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El mediocampista mexicano levantó la vista al recibir el esférico de cara a la portería, calculó la distancia y soltó un disparo de larga distancia. El balón superó al arquero de los Rayos de Necaxa y terminó en las redes, en una jugada que desató el festejo del banquillo visitante y de la afición atlantista presente en el estadio.

El peso de esa anotación va más allá del marcador. El gol de Pizzuto representó el final de una larga etapa sin celebraciones del Atlante en la Primera División, luego del descenso que el club sufrió en 2014.

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Atlante debutó con una derrota 2 - 1 ante Necaxa (X/ @Atlante)

Atlante inicia una nueva etapa en Primera División con una derrota

Desde entonces, la afición azulgrana atravesó años de incertidumbre, cambios de sede y finales en la Liga de Expansión, hasta concretar el retorno al máximo circuito. En ese trayecto, el regreso a la Liga MX se convirtió en una espera prolongada para una de las instituciones de mayor tradición en el balompié nacional. Su vuelta a la Primera División queda marcada por un gol con valor deportivo, histórico y simbólico.

En ese contexto, el tanto del mediocampista adquiere un sentido doble. Por un lado, abre el camino del Atlante en el Apertura 2026; por otro, corta de golpe una sequía de más de una década sin goles del club en la máxima categoría.

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Para Pizzuto, la anotación también aparece como un punto de impulso en lo personal. Con el marcador ya abierto y con ese primer golpe a su favor, Atlante instaló desde el comienzo del torneo una señal sobre sus aspiraciones, pero no logró mantener la mínima ventaja y vino la voltereta a favor de los hidrocálidos.

Sin embargo, el descenlace no favoreció a los dirigidos por Miguel Herrera, pues les dieron la vuelta en el marcador y registraron su primera derrota del campeonato con un marcador 2 - 1.

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