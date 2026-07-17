¿Pedro Sola podría ir a la cárcel si se aprueba la ley que inspiraron sus declaraciones contra los perros?

Una infografía de Infobae ilustra la cronología de la polémica de Pedro Sola sobre los "perrhijos", las reacciones en redes y el debate sobre el activismo digital frente a la acción real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada de Morena Elizabeth Mateos presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que, de aprobarse, podría llevar a la cárcel a quien difunda mensajes que promuevan o justifiquen la crueldad contra animales, incluso a través de redes sociales.

El detonante fue el conductor Pedro Sola, quien dijo en televisión que le daban “ganas de aventar un trozo de carne envenenada” a perros en espacios pet friendly, y de “darles un balazo” a sus dueños.

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Pedro Sola sigue enfrentando acusaciones tras declarar que deseaba "envenenar" perros (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La controversia ya le costó a Ventaneando la salida de cuatro patrocinadores. El lunes 14 de julio, Panditas, Trident, Halls y Clorets emitieron un comunicado conjunto para deslindarse de las expresiones de Sola y reprobar “cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales”.

La ley fija entre uno y cuatro años de prisión por apología del maltrato

Pedro Sola podría ser afectado si se aprueba la ley (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta establece penas de uno a cuatro años de prisión, más una multa de 100 a 300 días, para quien difunda por cualquier medio —incluidas plataformas digitales— mensajes que promuevan, justifiquen o exalten la crueldad contra animales.

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La iniciativa no se limita al discurso. Para quien cause lesiones físicas a una mascota, plantea penas de hasta ocho años de prisión. Para quien provoque la muerte de un animal, la condena llegaría a 15 años.

¿Y Pedro Sola podría ir a prisión?

Pedro Sola enfrenta la cancelación digital por una serie de comentarios controversiales sobre los perrihijos. (Infobae México Especial)

La legisladora sostiene que las declaraciones de personas con amplio alcance pueden normalizar la violencia contra los animales. Bajo esa premisa, la propuesta contempla que la pena base se incremente hasta en una mitad en tres supuestos.

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El primero aplica cuando el responsable sea una persona con notoriedad pública, liderazgo social o capacidad de influencia masiva. El segundo, cuando el mensaje esté dirigido a menores de edad. El tercero, cuando la difusión genere beneficios económicos. Los tres supuestos se ajustan al perfil de un conductor de televisión en activo.

Cabe aclarar que, aunque la ley se aprobara, Pedro Sola no podría enfrentar acusaciones penales, pues aunque sus declaraciones podría perfectamente ser calificada como “apología al maltrato animal”, las leyes no pueden sancionar conductas previas a su promulgación.

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El Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de irretroactividad, es decir, que está prohibido aplicar una nueva ley en perjuicio de cualquier persona. Ningún mexicano puede ser juzgado por actos que no estaban tipificados como delito en el momento en que se cometieron.

La propuesta seguirá su ruta legislativa en el Congreso de la Ciudad de México, donde las comisiones correspondientes la analizarán antes de que llegue a discusión en el Pleno. Por ahora existe como iniciativa formal dentro de la agenda legislativa capitalina, sin fecha definida para su votación.

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Tv Azteca difunde comunicado, pero los internautas no perdonan a Pedro Sola

(Instagram)

La televisora difundió un comunicado para desmarcarse de los dichos del conductor sobre los perros, una respuesta que no anunció sanciones y que, lejos de contener la polémica, reactivó la exigencia de castigos y la salida del presentador.

La presión ya había escalado más allá de las redes sociales: marcas patrocinadoras se deslindaron del programa, parte de la audiencia pidió la salida del conductor y colectivos animalistas llamaron a protestas presenciales frente a las instalaciones de la empresa.

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E mensaje se publicó con el título “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”. En ese documento, la empresa sostuvo que TV Azteca cree “firmemente” en la protección animal y en el respeto por todos los seres vivos.

El comunicado no informó sobre sanciones, suspensiones ni la salida de Pedro Sola, y centró su postura en deslindar a la organización de las expresiones que detonaron la controversia.

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La empresa también recordó que durante años ha abierto sus pantallas para reconocer el trabajo de fundaciones, líderes ecologistas, organizaciones sociales y ciudadanos vinculados con el bienestar animal. En esa misma línea, añadió una referencia directa al caso: “Expresiones recientes, contrarias a estos valores, no reflejan lo que promovemos como organización”.

El posicionamiento incluyó otra frase para subrayar esa distancia: “asumiendo con responsabilidad que esas palabras no representan sus valores”. Como medida posterior, la televisora anunció un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal para sus equipos corporativos y de producción.

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El mensaje cerró con una definición de postura oficial: “Seguiremos siendo aliados de los animales”.