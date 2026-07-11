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Pumas se lanza por un campeón de Liga MX y anuncia el fichaje de Arteaga

Antonio Sancho confirmó que el jugador de 22 años llega libre y ya realiza pruebas médicas para cubrir las bajas de César Garza y Jordan Carrillo

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El jugador arriba desde Toluca sin costo de transferencia y ya suma palmarés como el Clausura 2025 y la Concachampions 2026 pese a su corta edad. (X/ @TolucaFC)
El jugador arriba desde Toluca sin costo de transferencia y ya suma palmarés como el Clausura 2025 y la Concachampions 2026 pese a su corta edad. (X/ @TolucaFC)

El mercado de fichajes del Apertura 2026 sigue moviéndose y Pumas ha dado un interesante golpe estratégico: la incorporación de Víctor Arteaga, mediocampista de 22 años que llega procedente de Toluca tras quedar libre.

Su fichaje responde a la necesidad de reforzar la media cancha luego de las salidas de César Garza y Jordan Carrillo.

Jordan Carrillo celebra con sus compañeros tras anotar el gol con el que Pumas UNAM alcanzó la final del torneo mexicano de fútbol. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero
Jordan Carrillo celebra con sus compañeros tras anotar el gol con el que Pumas UNAM alcanzó la final del torneo mexicano de fútbol. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

La confirmación llegó directamente de Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, quien aseguró que Arteaga ya estaba en exámenes médicos y que se integraría al plantel como reemplazo natural en la contención.

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El fichaje de Arteaga confirmado de manera inusual

La llegada de Arteaga no fue rumor, sino un inesperado anuncio oficial de Sancho en medio de la presentación de Sebastián Córdova y Critian Calderón: “Sí, está en el proceso, está en exámenes médicos. La idea es integrarlo con la baja de Garza, viene a cubrir esa posición”, declaró el directivo.

  • Víctor se suma a un proyecto que busca rejuvenecer la plantilla y mantener la competitividad tras el subcampeonato del Clausura 2026.
  • Su condición de agente libre permitió a Pumas ficharlo sin costo de transferencia, una operación inteligente en lo financiero.
Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas, informó que Arteaga ya está en exámenes médicos y se integra como agente libre. (X/ @PumasMX)
Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas, informó que Arteaga ya está en exámenes médicos y se integra como agente libre. (X/ @PumasMX)

Con ello, el club suma juventud y experiencia en títulos, pues el jugador fue parte del plantel campeón del Clausura 2025 con los Diablos Rojos.

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Experiencia pese a la juventud

Aunque Arteaga tuvo participación limitada en Toluca, su recorrido incluye títulos importantes y formación sólida en fuerzas básicas.

  • Campeón del Clausura 2025 con Toluca.
  • Ganador de la Campeones Cup, el Campeón de Campeones 2024-25 y la Concachampions 2026.
  • Debutó en Liga MX en 2023 contra Cruz Azul.
Víctor Arteaga formó parte del Toluca campeón del Clausura 2025 y suma títulos como la Campeones Cup, el Campeón de Campeones 2024-25 y la Concachampions 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
Víctor Arteaga formó parte del Toluca campeón del Clausura 2025 y suma títulos como la Campeones Cup, el Campeón de Campeones 2024-25 y la Concachampions 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, su juventud y perfil defensivo convencieron a la directiva auriazul, apostando por alguien que ya sabe lo que significa levantar trofeos.

La competencia en el mediocampo tras la partida de Carrillo y Garza

Arteaga llega a un mediocampo con nombres consolidados, pero también con espacio para competir.

  • Compartirá zona con Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Pedro Vite y Santiago Trigos.
  • La posible salida de Pedro Vite al futbol europeo abriría aún más espacio para que Víctor gane protagonismo.
  • Con Sebastián Córdova y Cristian Calderón ya integrados, el mediocampo de Pumas se fortalece con variantes.
El anuncio del fichaje de Víctor Arteaga ocurrió durante la presentación de Sebastián Córdova y Cristian Calderón. (X/ @PumasMX)
El anuncio del fichaje de Víctor Arteaga ocurrió durante la presentación de Sebastián Córdova y Cristian Calderón. (X/ @PumasMX)

En este sentido, Arteaga no tendrá un camino fácil, pero sí una oportunidad real de consolidarse en el once titular. Su fichaje se convierte en un símbolo del nuevo proyecto de Esteban Solari, que busca cortar la sequía de 15 años sin campeonato y alcanzar la tan ansiada octava estrella.

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