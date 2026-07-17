Otro golpe a “Los Olmos Fragoso”: cae en Coacalco Samantha “N”, presunta robacasas

Fue detenida por agentes capitalinos en territorio mexiquense. Crédito: FGJCDMX

Este jueves 16 de julio la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Samantha “N” en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, acusada de haber forzado la entrada de un departamento en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, y robar dinero en efectivo además de otros objetos de valor.

Con esta captura, es el tercer golpe que las autoridades capitalinas concretan en 2026 contra integrantes de la banda “Los Olmos Fragoso”.

Según los reportes, la detención se produjo en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y derivó de una investigación que combinó el análisis de videograbaciones con estudios periciales en antropometría.

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Una vez ejecutada la orden de aprehensión, Samantha “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de un juez de control para que determinara su situación jurídica.

La FGJCDMX señaló que la captura forma parte de una estrategia sostenida para desarticular grupos dedicados al robo a casa habitación, uno de los delitos que más afecta el patrimonio de las familias en la capital.

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La banda forzaba chapas en zonas residenciales para robar viviendas vacías

Según los reportes, el grupo de “Los Olmo Fragoso” operaba con un método fijo: sus integrantes recorrían colonias residenciales en busca de inmuebles sin moradores, forzaban las chapas de los accesos principales y sustraían efectivo, electrónicos y joyería.

Las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc concentraron la mayoría de los casos documentados, aunque la investigación extendió el rastro de la célula a otras cinco demarcaciones de la capital.

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Samantha "N" fue presentada ante las autoridades judiciales. Crédito: FGJCDMX

El robo que derivó en la orden de aprehensión contra Samantha “N” ocurrió el 10 de enero. La víctima regresó a su departamento en la colonia Portales Sur y encontró la puerta entreabierta. Al ingresar, detectó la cerradura forzada y constató que le habían sustraído dinero en efectivo y objetos de valor.

Tras la denuncia, el agente del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes. El análisis de videograbaciones de la zona y los peritajes permitieron establecer la probable participación de Samantha “N” en los hechos, con base en lo cual se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión.

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José Israel Martínez acumulaba 38 robos cuando fue arrestado en abril dentro de un penal

Reportes previos de este medio identificaron al presunto líder de la banda como José Israel Martínez, de 48 años, imputado el 15 de abril con una orden de aprehensión que le fue notificada dentro del reclusorio de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde ya purgaba una condena previa.

Las indagatorias lo vincularon a 38 robos cometidos entre 2023 y 2026 en siete alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

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El detenido, José Israel Martínez, fue identificado como líder de la célula delictiva "Olmos Fragoso" dedicada a robar casas desde 2023

El caso que detonó su último proceso fue un robo en la colonia Ampliación Nápoles, alcaldía Benito Juárez, ocurrido el 18 de enero, donde los responsables sustrajeron computadoras, joyería y dinero en efectivo. Un agente del Ministerio Público presentó las pruebas ante un juez de control del Sistema Procesal Acusatorio, quien emitió el mandamiento judicial al comprobar la probable responsabilidad de Martínez.

El historial de Martínez incluía dos ingresos previos al sistema penitenciario capitalino: uno en 2010 por tentativa de robo agravado y otro en 2024 por robo calificado. Fue vinculado a proceso por al menos tres casos registrados en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

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Otra integrante de la banda desconectó cámaras interiores antes de robar un departamento en Cuauhtémoc

Otro caso vinculado a la estructura de “Los Olmo Fragoso” fue revelado el pasado 8 de junio, cuando la Policía de Investigación detuvo a Cristina “N” en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se le atribuyó un robo agravado en pandilla cometido el 8 de marzo de 2025 en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc, donde los responsables sustrajeron aparatos electrónicos, pertenencias personales y dinero en efectivo.

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(Facebook FGJCDMX)

En ese caso, los involucrados desconectaron las cámaras de seguridad instaladas dentro del inmueble antes de actuar, lo que evidenció una planeación previa para evitar la obtención de pruebas. Peritajes en antropometría y el análisis de cámaras exteriores permitieron identificar a Cristina “N” como probable responsable.

El 12 de junio, un juez la vinculó a proceso por robo agravado en pandilla, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía capitalina ha precisado desde arrestos previos que la búsqueda de otros probables integrantes de “Los Olmos Fragoso” seguía activa.