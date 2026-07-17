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El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026

La actriz reconoció acercamientos de Rosa María Noguerón para entrar al reality de Televisa

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El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026 (Facebook/Sylvia Pasquel Oficial)
El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026 (Facebook/Sylvia Pasquel Oficial)

Uno de los nombres que más han sonado para entrar a La Casa de los Famosos México 2026 es el de Sylvia Pasquel, una de actrices más reconocidas del medio mexicano, y fue la propia Sylvia la que reconoció acercamientos por parte de Rosa María Noguerón, la productora del programa.

En entrevista con el programa de Todo Para la Mujer de Maxine Woodside, la hija de Sylvia Pinal reconoció que le han ofrecido un buen sueldo por entrar a la casa, incluso mayor al que se especula en diferentes sitios, recordando que su nombre aparece en los supuestos sueldos filtrados de la cuarta temporada.

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En el mismo programa, Sylvia Pasquel desmintió que entrará a la Casa de los Famosos México 4, y reveló las razones por las que ese tipo de formato no entra en sus planes, aunque aseguró que le gusta verlo y le encantaría ser parte de los panelistas que comentan en las galas.

¿Entrará Sylvia Pasquel a La Casa de los Famosos México?

Una mujer con cabello rubio y ondulado, lápiz labial rojo y un vestido negro con mangas transparentes, posa junto al logo azul de La Casa de los Famosos México
La mayor de las Pinal es una de las posibles participantes de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México. (Cuartooscuro / RS)

Sylvia Pasquel descartó integrarse a La Casa de los Famosos México 2026 y pidió en tono de broma que ya le paguen por usar su nombre como gancho de promoción para la temporada. En la charla, la actriz dijo que ya les comunicó su negativa y que, aunque le gusta el formato, no se ve “dentro de la casa”.

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“Ya que me paguen, porque sí se publicitaron mucho con mi tema de que si voy a entrar. Yo ya les dije que no”, dijo Silvia en la conversación. También planteó que sí considera un rol alterno ligado al programa: “Me gustaría estar en el panel o en esos de antes y después, pero dentro de la casa yo no me veo”.

La negativa de Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México

La actriz Sylvia Pasquel explicó que el proyecto no le entusiasma y que la exposición semanal pesa en su decisión. “Qué pan tan amargo que todos los domingos te tengan que estar diciendo que te largues porque te odian”, dijo.

(Cortesía)
(Cortesía)

También enumeró aspectos prácticos del encierro que rechaza: tareas domésticas y convivencia en espacios reducidos. “No me gusta ir a lavar platos, a cocinar, a lavarme mi ropa”, dijo, y agregó que tampoco quiso “soportar algunas cosas higiénicas de algunos otros personajes”.

La Casa de los Famosos 2026: El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar

La actriz afirmó que le ofrecieron un pago “mucho mayorcito” al que, según ella, aparece en las listas filtradas sobre su posible participación, aunque no detalló montos. En ese intercambio, uno de los conductores mencionó como referencia “medio millón para arriba”.

Aunque no mencionó cifras, Sylvia Pasquel apareció en la lista filtrada de supuestos sueldos para los participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, y en ella aparece con un salario semanal de 300 mil pesos, por lo que, según sus palabras, la oferta de la producción era mayor a eso.

La hija mayor de la fallecida actriz Silvia Pinal solicitó a la prensa y a los mexicanos que su dinastía ‘ya no sea noticia’ Crédito: Televisa

Ante la posibilidad de aceptar por dinero, remarcó que su situación económica no la empujó a tomar ese tipo de trabajo. “No quiero sonar pretenciosa, pero no lo necesito. Lo que tengo lo hice con mi trabajo. Lo que tengo me da para vivir cómodamente”, dijo.

Teatro, giras y agenda de trabajo: las razones de su negativa

La actriz vinculó su negativa a su agenda profesional. Señaló que actualmente está en las obras de “Las Leonas” y tiene giras con “La Profesora”, además de mencionar que ya recibió llamadas para presentarse en Argentina.

“Estoy viajando con ‘La profesora’. Te juro que tenemos muchos. Ya nos están hablando para ir a trabajar a Argentina”, dijo, y sostuvo que el calendario hizo inviable cualquier encierro. “No hubiera podido hacerlo porque ya tenía yo la visa de trabajo”, afirmó.

sylvia pasquel ya tiene listo su testamento
(Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

En el mismo espacio contó que Rosa María Noguerón se le acercó para insistirle en entrar al reality, sin embargo, Pasquel fue contundente al señalar que no está en sus planes por ahora

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