La banda sueca Ghost transforma sus conciertos agotados en Ciudad de México en una producción cinematográfica titulada \“2 Big To Rig\”, que llegará a salas de cine e IMAX a partir del 26 de agosto de 2026.

El largometraje presenta no solo la interpretación en vivo, sino también material exclusivo de bastidores, con el objetivo de acercar la experiencia a seguidores de países donde la gira \“Skeletour\” no tuvo presentaciones por motivos logísticos.

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Este mecanismo pretende ordenar el acceso a los recintos con mayor demanda tras el éxito de las presentaciones originales de la banda en la capital mexicana.

Un registro inédito de los conciertos de Ghost en el Palacio de los Deportes

Los conciertos de Ghost en el Palacio de los Deportes destacan por la prohibición del uso de teléfonos móviles durante el espectáculo.

Los asistentes recibieron fundas especiales al ingresar, lo que impidió grabaciones y propició una atmósfera distinta.

Tobias Forge, vocalista de la banda, declaró: “No ver teléfonos era literalmente como viajar en el tiempo. Si tocas frente a 10,000 personas y 8,000 están sosteniendo un celular, algo cambia. Pensamos: ‘Ojalá siempre fuera así’”.

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Para la filmación se utilizó película de 16 milímetros en lugar de formatos digitales convencionales. El resultado es un registro visual con estética cinematográfica y tonos nostálgicos, en contraste con otros documentales musicales recientes.

Debido a la política de no permitir celulares, esta cinta se convirtió en el único registro profesional completo de la gira, ya que no existen grabaciones amateurs ni videos de público.

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Los conciertos de Ghost en el Palacio de los Deportes destacan por la prohibición del uso de teléfonos móviles durante el espectáculo. (Foto: Ocesa / César Vicuña)

Acceso entre bastidores y material inédito del espectáculo

\“2 Big To Rig\” incluye escenas detrás del escenario que muestran la preparación y los rituales previos al show.

El público podrá observar interacciones entre Papa V Perpetua, los Nameless Ghouls y el equipo técnico encargado del montaje más complejo de la banda hasta la fecha.

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La cinta también ofrece imágenes inéditas del proceso de producción, evidenciando la logística y los detalles técnicos del espectáculo.

El repertorio registrado abarca canciones de los seis discos de estudio de Ghost, entre ellas \“Mary On A Cross\”, \“Kiss the Go-Goat\” y \“The Future Is A Foreign Land\”.

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El montaje muestra tanto la respuesta del público como los elementos visuales y sonoros característicos de los conciertos del grupo.

\“2 Big To Rig\” incluye escenas detrás del escenario que muestran la preparación y los rituales previos al show. (Foto: Ocesa / César Vicuña)

Dónde comprar boletos y fechas de estreno de “2 Big To Rig” en México

La película “2 Big To Rig” tendrá un estreno simultáneo en cines e IMAX de distintos países, ofreciendo a los seguidores de Ghost una experiencia inmersiva que recrea las presentaciones originales del grupo en Ciudad de México.

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Las funciones especiales están programadas para el 24 de agosto en las ciudades de Ciudad de México, Berlín, Londres, Los Ángeles y Sídney, como antesala del lanzamiento oficial global.

El estreno general en cartelera será el 26 de agosto, permitiendo que la producción llegue a un público aún más amplio.

Los boletos podrán adquirirse a partir del 24 de julio a través del sitio oficial de la película, lo que asegura acceso anticipado y ordenado a quienes deseen asegurar su lugar en una de las funciones más esperadas por los fanáticos de la banda.

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Estreno global y cierre de ciclo para Ghost

El lanzamiento en cines de \“2 Big To Rig\” marca el final del ciclo del álbum \“Skeletá\” y de la gira \“Skeletour\”, que recorrió Norteamérica, Europa y México entre abril de 2025 y febrero de 2026, sumando más de setenta conciertos.

Tras la gira, Tobias Forge anuncia una pausa temporal en las actividades de la banda para enfocarse en proyectos nuevos y en su vida personal.

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El carácter limitado del estreno y las funciones especiales refuerzan la expectativa entre los seguidores, quienes tendrán acceso a un registro profesional único de la banda en México.