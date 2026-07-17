Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

El coloso de Santa Úrsula ya se prepara para la actividad de Liga MX. EFE/ Mario Guzmán

El Estadio Banorte comienza a dejar atrás la imagen que lo convirtió en uno de los escenarios principales del Mundial 2026 para enfocarse nuevamente en el futbol mexicano.

A poco más de una semana del arranque del Apertura 2026 de la Liga MX, el inmueble ubicado en Santa Úrsula atraviesa una etapa de transición: la infraestructura temporal instalada por la FIFA ya es retirada, mientras los clubes afinan los últimos detalles para volver a disputar partidos oficiales en una de las canchas más emblemáticas del país.

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El primer compromiso del torneo en el recinto será el Atlante ante América, correspondiente a la Jornada 2, programado para el próximo 24 de julio.

Estadio Banorte desmonta la infraestructura del Mundial 2026

Tras permanecer durante dos meses bajo la administración de la FIFA, el pasado 13 de julio el inmueble fue entregado nuevamente al Grupo Ollamani, lo que dio paso al inicio de los trabajos para devolverle su operación habitual.

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Desde entonces, cuadrillas han trabajado en el retiro de toda la infraestructura temporal utilizada durante la Copa del Mundo, con el objetivo de que el estadio recupere su imagen para la actividad de la Liga MX.

El Estadio Azteca entra en modo Liga MX con el retiro de pendones, vallas y publicidad referentes al Mundial 2026 para entregar el recinto el 12 de julio. REUTERS/Hannah Mckay

Entre los elementos que ya comenzaron a desmontarse se encuentran las carpas que funcionaron como centro de medios, las oficinas operativas del comité organizador, el área destinada a los voluntarios y la señalética oficial del Mundial.

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También desaparecen poco a poco las estructuras que guiaban el flujo de los aficionados hacia los accesos del estadio, instaladas especialmente para el torneo.

Los cambios también son visibles en el exterior. Sobre la explanada de Calzada de Tlalpan ya fueron retiradas las vallas metálicas que delimitaban los recorridos de ingreso, mientras que los tradicionales puestos ambulantes empiezan a reaparecer alrededor del inmueble tras haber permanecido fuera durante la justa mundialista.

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Finalizan las obras para cambiar el nombre del Estadio (Captura X)

Asimismo, el sistema de alumbrado temporal colocado para el evento internacional también ha sido desmontado.

Uno de los pocos elementos que todavía permanece es la denominación de Estadio Ciudad de México, utilizada exclusivamente durante el Mundial 2026. Hasta el momento, el inmueble aún no recupera de manera visible el nombre comercial de Estadio Banorte, aunque se espera que el cambio ocurra antes del regreso de la Liga MX.

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Aunque el estadio ya está listo para recibir partidos oficiales, los trabajos de mantenimiento continuarán durante las próximas semanas para conservar las instalaciones en óptimas condiciones, no solo para el torneo local, sino también para albergar la semifinal y la final del torneo Sub-20 que otorgará boletos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

América ya entrena en su nueva casa antes del regreso de la Liga MX

Mientras el estadio termina de despedirse del Mundial, la actividad futbolística ya comenzó a regresar. El Club América realizó su primer entrenamiento en la cancha del Estadio Banorte después de la Copa del Mundo, una señal de que el inmueble se encuentra prácticamente listo para recibir nuevamente el futbol de clubes.

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Las Águilas compartieron imágenes de la práctica realizada bajo las órdenes de Guillermo Almada, quien prepara a su equipo para el arranque del Apertura 2026.

América regresa al Estadio Banorte (X/ @ClubAmerica)

En las fotografías difundidas por el club pudo observarse el estado del césped y de las instalaciones, que lucen listas para albergar encuentros de alta exigencia tras la remodelación realizada con motivo del Mundial.

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Aunque América debutará en el torneo como visitante frente a Querétaro, su primer encuentro en el Estadio Banorte será precisamente frente al Atlante el próximo 24 de julio, en un duelo especial por tratarse del regreso de los Potros de Hierro a la Primera División y por marcar el inicio de una nueva etapa para el recinto tras el mayor evento futbolístico del planeta.

Con el desmontaje de la infraestructura mundialista prácticamente en marcha y los primeros entrenamientos ya realizados sobre el terreno de juego, el Estadio Banorte entra en la recta final de su transformación.

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