México

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora

Las autoridades del estado no permitirán la llegada de autobuses con gente organizada para el partido de la fecha 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

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El inmueble donde el club cementero tuvo su primera sede histórica se llenó por completo de aficionados, incluyendo a la porra “Sangre Azul” (X@CruzAzul)
La Máquina no contará con la presencia de la Sangre Azul en el estadio Corregidora. (X@CruzAzul)

El Club de Futbol Cruz Azul jugará de local en el estadio de La Corregidora pero lo hará sin la compañía de la Sangre Azul, grupo de animación que informó a través de un comunicado que, por esta ocasión, no asistirán al partido del campeón por órdenes del gobierno de Querétaro.

“Para el debut del campeón (Cruz Azul), las autoridades y el gobierno del estado de Querétaro mantienen la postura de no permitir el ingreso de grupos de animación en dicha ciudad, motivo por el cual, en esta ocasión, la Sangre Azul no podrá asistir”, explica la porra de la Máquina.

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“Por disposición del gobierno si detectan camiones, van de pasajeros o similares con gente organizada serán detenidos y regresados a su lugar de origen. Lamentamos profundamente esta situación, ya que el campeón merece un recibimiento digno de su barra y afición en general el cual no será posible", agrega la Sangre Azul.

Cruz Azul solicitó mover sus juegos de local en el estadio Ciudad de los Deportes, en la colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no obstante las condiciones de la cancha no cumplen con los requisitos reglamentarios para garantizar la integridad de los jugadores y cuerpo arbitral.

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Por dicho motivo, la Liga Mx actualizó en un reporte oficial que su partido contra la franja del Club Puebla se disputará en el estadio Corregidora mientras continúan el plan de trabajo del Club Cruz Azul para que la cancha del estadio Ciudad de los Deportes cumpla con los parámetros establecidos en el protocolo y el reglamento de competencia.

¿Cuándo jugaría Cruz Azul en la Ciudad de México?

El inmueble donde el club cementero tuvo su primera sede histórica se llenó por completo de aficionados, incluyendo a la porra “Sangre Azul” (X@CruzAzul)
El estadio 10 de diciembre recibió al primer equipo rumbo al Apertura 2026. (X@CruzAzul)

Si la planificación llega a buen puerto es probable que Cruz Azul celebre su regreso a la Ciudad de los Deportes el día uno de agosto cuando reciba a los Potros de Hierro del Atlante FC, equipo con quien debía compartir el estadio Banorte además del Club América a partir del Apertura 2026.

Mientras eso sucede Cruz Azul se enfoca en sus próximos compromisos del Apertura 2026 frente al Club Atlético San Luis y Club Puebla, aparte de ir a conquistar el Campeón de Campeones cuando se mida a los Diablos del Toluca FC en Carson, California.

Contentos de recibir a Cruz Azul en Querétaro

La Máquina jugará en La Corregidora en la fecha 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. FOTO: VÍCTOR PICHARDO /CUARTOSCURO.COM
La Máquina jugará en La Corregidora en la fecha 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. FOTO: VÍCTOR PICHARDO /CUARTOSCURO.COM

Linda Luna Rangel, Oficialía Mayor de Querétaro dio detalles acerca de la solicitud del campeón Cruz Azul para albergar su primer partido como local en el estadio de La Corregidora el día martes 21 de julio.

“Es una petición que hace el Club Cruz Azul vía la directiva Gallos Blancos y ellos me hacen la petición a mí por estar obviamente el recinto a cargo de Poder Ejecutivo del Estado. Y sí, lo vamos a llevar a cabo el martes a las seis de la tarde", declaró a los medios de comunicación.

Además, Linda Rangel comentó que existe la posibilidad de recibir a Cruz Azul por más partidos del Apertura 2026 en Querétaro, mientras sigue en curso el tema de mejorar la cancha del estadio Ciudad de los Deportes en la CDMX.

“La verdad es que contentos porque obviamente nos hayan considerado como tal, porque las condiciones de la cancha y obviamente es un estadio mundialista, como se los he dicho siempre. Es una gozada tener la gente aquí!, dijo la Oficial Mayor.

“Tenemos al campeón que es Cruz Azul como tal, vienen cosas muy buenas para el estadio. No lo sé, está en espera del equipo Cruz Azul, pero también no dejar de vista que tenemos obviamente a nuestros Gallos Blancos, que el sábado van a jugar a las nueve de la noche contra el Club América“, afirmó Linda Luna Rangel

Nueva sede para Cruz Azul

Suspenden el partido Querétaro vs Juárez FC por inseguridad en el país (X/ @LigaBBVAMX)
Cruz Azul rentará la casa del Club Querétaro. (X/ @LigaBBVAMX)

Desde su partida de la Ciudad de los Deportes en 2018, El Club de Futbol Cruz Azul ha ido de estadio a estadio tanto de la Ciudad de México como en otras estados de la República Mexicana.

Tras dejar el estadio Azul, el cuadro celeste se instaló al estadio Azteca y compartió el recinto con el Club América hasta 2024, año que se dejó de organizar eventos deportivos para su remodelación rumbo al Mundial 2026.

En 2025, Cruz Azul confirmó que iría a la casa de los Pumas de la UNAM, el estadio México 68 para jugar en condición de local, sin embargo a principios del 2026 la Máquina salió de la Ciudad de México con rumbo a Puebla, pero regresó a la Capital previo a las finales del torneo Clausura 2026 tras la reapertura del estadio Azteca.

A diferencia de los demás clubes nacionales, los cementeros no cuentan con estadio propio, pero su afición se identifica más con el estadio Ciudad de los Deportes, el cual bautizaron como estadio Azul que esperan su retorno una vez que mejore el terreno de juego.

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