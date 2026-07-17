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INAH y autoridades ejidales de Villa de Chalco celebran convenio para conservación del sitio arqueológico Los Tlalteles

Según el INAH, el convenio impulsará la investigación, conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico

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INAH firma acuerdo con ejidatarios de Villa de Chalco para preservación de Los Tlalteles. Crédito: INAH
Funcionarios del INAH firman acuerdo con ejidatarios de Villa de Chalco para preservación de Los Tlalteles. Crédito: INAH

Este jueves, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) firmó un convenio de colaboración con las autoridades del Ejido Villa de Chalco para conservar el sitio arqueológico conocido como Los Tlalteles.

El acuerdo ayudará a impulsar la investigación, conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico que se ubica en el municipio de Chalco Díaz de Covarrubias, Estado de México.

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La firma del documento se realizó en el Auditorio Emiliano Zapata del Núcleo Ejidal Chalco, en un acto encabezado por el secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, en representación del director general Omar Vázquez Herrera.

En la signatura también participó la presidenta del ejido, Patricia Capetillo Cortés, y el acuerdo marca el inicio de una nueva etapa de colaboración entre las instituciones y la comunidad.

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“El convenio que hoy firmamos, construido desde la buena fe y el reconocimiento, parte del entendido de que la riqueza cultural de Chalco es un ejemplo excepcional de la creatividad humana y debe conservarse bajo una visión de largo plazo”, declaró el antropólogo Perea González.

Ejidatarios de Chalco se enorgullecen de sus ancestros

Ante miembros de la comunidad, la encargada del cuerpo ejidal, Patricia Capetillo, agradeció la voluntad de ambas instancias y reconoció que los habitantes de Chalco se “enorgullecen de sus ancestros”.

“Las y los chalcas somos un pueblo que se enorgullece de sus ancestros: pescadores, agricultores, sabios y guerreros, por eso estamos aquí, para preservar nuestra cultura y heredar nuestros saberes”, dijo.

El convenio ayudará a estudiar la zona arqueológica de Los Tlalteles. Crédito: INAH
El convenio entre INAH y ejidatarios de Villa de Chalco ayudará a estudiar la zona arqueológica de Los Tlalteles. Crédito: INAH

Especialistas del INAH comenzarán a trabajar en estrategias de protección

Ambas partes coincidieron en que el acuerdo abre el camino para acercar posturas a favor de la preservación de Los Tlalteles, en la región de Chalco, en el Estado de México.

Además, en el corto plazo, especialistas del Centro INAH Estado de México realizarán nuevos reconocimientos de superficie en el área patrimonial para conocer su estado de conservación y definir estrategias de protección.

El instituto también prepara campañas de divulgación dirigidas a infancias y público juvenil para difundir los valores históricos del sitio y sensibilizar sobre la preservación del legado arqueológico. La dependencia agregó que esta labor incluye explicar los procesos de notificación ante el instituto en caso de hallazgos arqueológicos.

Autoridades de Villa de Chalco se comprometen a ayudar en la conservación y estudio Los Tlalteles. Crédito: INAH
Autoridades ejidales de Villa de Chalco se comprometen a ayudar en la conservación y estudio Los Tlalteles. Crédito: INAH

Ejidatarios prometen crear reserva para investigación arqueológica

A través de un comunicado, el INAH informó que los ejidatarios se comprometieron a crear una reserva de tres hectáreas destinadas a la investigación arqueológica.

Los estudios que se lleguen a realizar en ese terreno permitirán a los especialistas del instituto acceder a información valiosa sobre los antiguos pobladores de Los Tlalteles y “conocer su papel en el desarrollo de la región, ya que el sitio estuvo ocupado desde el periodo Preclásico Superior (2500-400 a.C.) y hasta el Posclásico Tardío (1300-1521 d.C.)”.

¿Quiénes asistieron a la firma del convenio?

Los funcionarios del INAH que participaron en el acto protocolario fueron el coordinador nacional de Arqueología, Francisco Mendiola Galván; el director de Salvamento Arqueológico, Salvador Pulido Méndez; el titular del Centro INAH Estado de México, Nahúm Noguera Rico, y el jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales de esa representación estatal, Héctor Martínez Sánchez.

El INAH destaca que el acuerdo ayudará a preservar a Los Tlalteles, zona que estuvo habitada por tres mil años. Crédito: INAH
El INAH destaca que el acuerdo ayudará a preservar a Los Tlalteles, zona que estuvo habitada por tres mil años. Crédito: INAH

En la misma actividad estuvieron presentes los representantes del Ejido Villa de Chalco, como el responsable jurídico, Fermín Tapia Galicia; el tesorero, Esteban Villalobos Clímaco, y el secretario, Carlos Martínez Carrasco.

Dada la importancia histórica de la zona arqueológica de Los Tlalteles, representantes del INAH y del Ejido de Villa de Chalco firmaron un acuerdo que ayudará a estudiar y conservar esa zona del Estado de México.

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