Galería del CMLL Grand Prix Internacional 2025: Místico el gran triunfador

El evento fue un éxito total, con luchadores de nivel mundial y una producción impecable que hizo vibrar a los 20,000 aficionados presentes en la Arena México. (Fotos: Diego Cedrix)

Este viernes 29 de agosto de 2025, la Arena México fue testigo de una noche llena de emociones, luchas épicas y sorpresas que quedarán grabadas en la memoria de todos los asistentes. En el marco del Grand Prix Internacional del CMLL, las figuras más destacadas de la lucha libre mexicana y mundial se enfrentaron en un evento lleno de adrenalina y gran nivel competitivo. Sin embargo, más allá de los resultados, la noche fue capturada por cámaras que inmortalizaron los mejores momentos de esta edición.

A continuación, presentamos una selección de las mejores fotos del Grand Prix Internacional 2025 del CMLL, donde cada imagen cuenta la historia de una batalla sin igual, llena de rivalidades, destreza y pasión.

1. <b>Místico se Corona en el Gran Final</b>

Místico mostró su clase y determinación, derrotando a Speedball Mike Bailey con una sorprendente "La Mística" para ganar por segunda vez el Grand Prix Internacional 2025 en la Arena México. (Foto: Diego Cedrix)

Una de las imágenes más icónicas de la noche es la de Místico alzando el trofeo del Grand Prix Internacional 2025. Tras una serie de eliminaciones intensas, Místico logró vencer a Speedball Mike Bailey en un combate lleno de tensión. La imagen del campeón con la copa, rodeado por la multitud en la Arena México, representa el esfuerzo y la pasión que Místico puso para alzarse con el trofeo por segunda vez.

La emoción se desbordó en la Arena México cuando Místico, con un increíble despliegue de habilidades, derrotó a Speedball Mike Bailey y ganó el trofeo del Grand Prix Internacional del CMLL. (Foto: Diego Cedrix)

2. <b>El Fervor de la Afición Mexicana</b>

Las gradas de la Arena México vibraron con el apoyo a los luchadores nacionales. Volador Jr., Atlantis Jr., y Titán fueron algunos de los luchadores que recibieron el respaldo de los 20,000 aficionados presentes. Las fotos que capturan este momento son una prueba del amor incondicional que los fanáticos tienen por sus luchadores, creando una atmósfera única en la Arena México.

(Foto: Diego Cedrix)

3. <b>La Fuerza de los Luchadores Internacionales</b>

Aunque la noche fue una batalla entre México y el resto del mundo, los luchadores internacionales también dejaron su huella. Speedball Mike Bailey, Rocky Romero y TJP fueron algunos de los grandes representantes del equipo extranjero. Las fotos que muestran sus movimientos rápidos y precisos, especialmente en sus enfrentamientos con los luchadores mexicanos, destacan la calidad técnica que trajeron al ring.

(Foto: Diego Cedrix)

4. <b>El Impacto de las Eliminaciones</b>

Cada eliminación durante el Grand Prix Internacional 2025 estuvo marcada por el asombro del público. Fotos que capturan esos momentos, como la eliminación de Ángel de Oro por parte de TJP o la de Zandokan Jr. a manos de Donovan Dijak, muestran la dureza y la imprevisibilidad del combate. Estas imágenes reflejan la tensión que se vivió en cada intercambio de golpes.

(Foto: Diego Cedrix)

5. <b>La Técnica de los Mexicanos</b>

Los luchadores mexicanos, como Máscara Dorada y Templario, destacaron con su increíble agilidad y técnica en el cuadrilátero. Las fotos que inmortalizan estos momentos resaltan la destreza de los luchadores, que combinan rapidez y poder en sus movimientos para imponerse a sus rivales internacionales.

(Foto: Diego Cedrix)

6. <b>La Final: Místico vs. Speedball Mike Bailey</b>

La última imagen que se lleva todos los aplausos es la de Místico aplicando su famosa llave, “La Mística”, sobre Speedball Mike Bailey, asegurando su victoria. La foto captura el instante exacto en el que la lucha llega a su clímax, con Místico en el centro del ring y Bailey siendo rendido, un momento que quedará grabado como uno de los más emocionantes de la historia del CMLL.

(Foto: Diego Cedrix)

Un Recorrido Visual por el Grand Prix Internacional 2025

Este evento no solo dejó grandes momentos sobre el ring, sino también una galería de fotos que representan la esencia misma de la lucha libre: pasión, destreza, y una feroz competencia. Cada foto cuenta una historia, desde las sonrisas de los luchadores hasta los momentos más tensos y dramáticos que vivieron en la Arena México. Sin duda, este Grand Prix Internacional 2025 será recordado tanto por sus resultados como por las imágenes que capturan la intensidad de cada combate.

¡Revive la emoción con estas impresionantes imágenes del Grand Prix Internacional 2025 del CMLL!

Los dos equipos posaron para la foto. (Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

Con un final impresionante, Místico derrotó a Speedball Mike Bailey con su clásica "La Mística", asegurando su segundo título en el Grand Prix Internacional del CMLL. (Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)