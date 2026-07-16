Vacaciones de invierno, Semana Santa y más: las fechas del ciclo escolar SEP 2026-2027

La SEP difundió en su cuenta de oficial de X un video con el calendario oficial escolar 2026-2027, que establece 185 días efectivos de clase. (X/@SEP_mx)

La SEP publicó este miércoles 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar 2026-2027 para educación básica y normal.

El documento fija las fechas de inicio y cierre de clases, periodos vacacionales, días de suspensión de labores docentes y sesiones del Consejo Técnico Escolar.

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El calendario aplica a las 32 entidades del país y es obligatorio tanto para escuelas públicas como para planteles privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

El ciclo escolar 2025-2026 concluyó el miércoles 15 de julio, conforme al Acuerdo número 18/06/25 firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo y publicado en el Diario Oficial de la Federación.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo ciclo escolar arranca el 31 de agosto

El ciclo escolar 2026-2027 inicia el lunes 31 de agosto para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

La semana previa, del 24 al 28 de agosto, los docentes celebran la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

La SEP publicó este miércoles 15 de julio el calendario escolar 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación, aplicable a las 32 entidades del país. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

El ciclo concluirá el viernes 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clase, según establece el boletín oficial de la SEP publicado en el portal oficial del gobierno de México.

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Para las escuelas normales y demás instituciones de formación de maestros, el calendario contempla 190 días, con un Periodo de Planeación y Habilitación Docente del 17 al 28 de agosto y cierre el 13 de julio de 2027.

La SEP fija cada ciclo escolar las fechas de clases, recesos, suspensiones y sesiones del Consejo Técnico Escolar mediante acuerdo publicado en el DOF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Periodos vacacionales aprobados por la SEP: Fin de año y Semana Santa

El primer periodo vacacional escolar es del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027.

Las clases se reanudan el 7 de enero. El periodo abarca once días de diciembre y los primeros cinco de enero, e incluye los días festivos de Navidad y Año Nuevo.

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El segundo periodo vacacional corresponde a Semana Santa y se extiende del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, con regreso a clases el 3 de abril.

Una infografía de Infobae detalla los periodos de vacaciones escolares de la SEP para el ciclo 2026-2027, incluyendo las fechas de fin de año, Semana Santa y las ausencias adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, el ciclo escolar 2026-2027 contempla dos periodos vacacionales formales: uno en diciembre-enero y otro en primavera.

Fuera de esos periodos, los alumnos solo se ausentan por sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) o suspensiones de labores docentes.

Mario Delgado Carrillo está al frente de la Secretaría de Educación Pública, dependencia encargada de normar, coordinar y supervisar el Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país. (Crédito: SEP)

Sesiones del Consejo Técnico Escolar que suspenden clases en el ciclo 2026-2027

El Consejo Técnico Escolar está integrado por el director del plantel y la totalidad del personal docente.

Se reúne en fechas específicas para analizar los aprendizajes del alumnado, toma decisiones pedagógicas y definir estrategias de mejora. Los alumnos no asisten a clases esos días.

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El calendario escolar SEP 2026-2027 programa ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, todas en día viernes.

El ciclo escolar 2026-2027 arranca el lunes 31 de agosto y concluye el jueves 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026 se realizan el 25 de septiembre, el 30 de octubre y el 27 de noviembre.

En 2027, el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y el 25 de junio.

Días festivos confirmados por la SEP

El calendario registra siete suspensiones de labores docentes vinculadas a fechas cívicas.

En 2026 se contemplan el 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Guerra de Independencia; el 2 de noviembre, Día de Muertos; y el 16 de noviembre, por la Revolución Mexicana de 1910.

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Las vacaciones de invierno van del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las clases se reanudan el 7 de enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2027 se suman el 6 de enero, el 1 de febrero por la Constitución de 1917, el 15 de marzo por el natalicio de Benito Juárez y el 5 de mayo por la Batalla de Puebla de 1862.

El 7 de septiembre de 2026 está marcado como Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, fecha que no implica suspensión de clases.

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El periodo vacacional de Semana Santa corre del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Los alumnos regresan a clases el 3 de abril.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preinscripciones para el ciclo 2027-2028 abren en febrero

Las familias que busquen inscribir a sus hijos a preescolar, primer grado de primaria o primer grado de secundaria para el ciclo 2027-2028 tienen una ventana de diez días: del 8 al 12 de febrero de 2027, conforme al calendario oficial de.

El calendario programa ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, todas en viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)