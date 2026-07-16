México

Vacaciones de invierno, Semana Santa y más: las fechas del ciclo escolar SEP 2026-2027

El calendario 2026-2027 para educación básica marca 185 días efectivos, periodos vacacionales, días festivos y fechas de juntas de Consejo Técnico

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La SEP difundió en su cuenta de oficial de X un video con el calendario oficial escolar 2026-2027, que establece 185 días efectivos de clase. (X/@SEP_mx)

La SEP publicó este miércoles 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar 2026-2027 para educación básica y normal.

El documento fija las fechas de inicio y cierre de clases, periodos vacacionales, días de suspensión de labores docentes y sesiones del Consejo Técnico Escolar.

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El calendario aplica a las 32 entidades del país y es obligatorio tanto para escuelas públicas como para planteles privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

Madre, padre e hijo miran una computadora portátil abierta sobre una mesa de madera, que muestra una boleta de calificaciones de la SEP con el año 2026.
El ciclo escolar 2025-2026 concluyó el miércoles 15 de julio, conforme al Acuerdo número 18/06/25 firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo y publicado en el Diario Oficial de la Federación.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo ciclo escolar arranca el 31 de agosto

El ciclo escolar 2026-2027 inicia el lunes 31 de agosto para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

La semana previa, del 24 al 28 de agosto, los docentes celebran la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

La SEP publicó este miércoles 15 de julio el calendario escolar 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación, aplicable a las 32 entidades del país. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
La SEP publicó este miércoles 15 de julio el calendario escolar 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación, aplicable a las 32 entidades del país. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

El ciclo concluirá el viernes 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clase, según establece el boletín oficial de la SEP publicado en el portal oficial del gobierno de México.

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Para las escuelas normales y demás instituciones de formación de maestros, el calendario contempla 190 días, con un Periodo de Planeación y Habilitación Docente del 17 al 28 de agosto y cierre el 13 de julio de 2027.

Puerta de aula de madera cerrada con manija plateada. Una mochila azul con diseño de cohete cuelga. Letrero verde con 'SEP' en blanco. Pasillo escolar vacío al fondo.
La SEP fija cada ciclo escolar las fechas de clases, recesos, suspensiones y sesiones del Consejo Técnico Escolar mediante acuerdo publicado en el DOF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Periodos vacacionales aprobados por la SEP: Fin de año y Semana Santa

El primer periodo vacacional escolar es del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027.

Las clases se reanudan el 7 de enero. El periodo abarca once días de diciembre y los primeros cinco de enero, e incluye los días festivos de Navidad y Año Nuevo.

El segundo periodo vacacional corresponde a Semana Santa y se extiende del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, con regreso a clases el 3 de abril.

Infografía con el calendario de vacaciones escolares SEP 2026-2027, ilustrando fechas clave, escuela, estudiantes, Navidad, Semana Santa y reuniones docentes.
Una infografía de Infobae detalla los periodos de vacaciones escolares de la SEP para el ciclo 2026-2027, incluyendo las fechas de fin de año, Semana Santa y las ausencias adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, el ciclo escolar 2026-2027 contempla dos periodos vacacionales formales: uno en diciembre-enero y otro en primavera.

Fuera de esos periodos, los alumnos solo se ausentan por sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) o suspensiones de labores docentes.

Mario Delgado Carrillo está al frente de la Secretaría de Educación Pública, dependencia encargada de normar, coordinar y supervisar el Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país. (Crédito: SEP)
Mario Delgado Carrillo está al frente de la Secretaría de Educación Pública, dependencia encargada de normar, coordinar y supervisar el Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país. (Crédito: SEP)

Sesiones del Consejo Técnico Escolar que suspenden clases en el ciclo 2026-2027

El Consejo Técnico Escolar está integrado por el director del plantel y la totalidad del personal docente.

Se reúne en fechas específicas para analizar los aprendizajes del alumnado, toma decisiones pedagógicas y definir estrategias de mejora. Los alumnos no asisten a clases esos días.

El calendario escolar SEP 2026-2027 programa ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, todas en día viernes.

El ciclo escolar 2026-2027 arranca el lunes 31 de agosto y concluye el jueves 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ciclo escolar 2026-2027 arranca el lunes 31 de agosto y concluye el jueves 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026 se realizan el 25 de septiembre, el 30 de octubre y el 27 de noviembre.

En 2027, el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y el 25 de junio.

Días festivos confirmados por la SEP

El calendario registra siete suspensiones de labores docentes vinculadas a fechas cívicas.

En 2026 se contemplan el 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Guerra de Independencia; el 2 de noviembre, Día de Muertos; y el 16 de noviembre, por la Revolución Mexicana de 1910.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las vacaciones de invierno van del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las clases se reanudan el 7 de enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2027 se suman el 6 de enero, el 1 de febrero por la Constitución de 1917, el 15 de marzo por el natalicio de Benito Juárez y el 5 de mayo por la Batalla de Puebla de 1862.

El 7 de septiembre de 2026 está marcado como Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, fecha que no implica suspensión de clases.

Hielera de color beige y negro con calcomanías, incluyendo el logo de México, en la arena de una playa con mar turquesa, palmeras y personas.
El periodo vacacional de Semana Santa corre del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Los alumnos regresan a clases el 3 de abril.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preinscripciones para el ciclo 2027-2028 abren en febrero

Las familias que busquen inscribir a sus hijos a preescolar, primer grado de primaria o primer grado de secundaria para el ciclo 2027-2028 tienen una ventana de diez días: del 8 al 12 de febrero de 2027, conforme al calendario oficial de.

Tres hombres en una sala de maestros. Uno con billetes, otro revisa papeles y uno más cuenta monedas. Documentos de SEP y USICAMM en la mesa. Pizarrón verde al fondo.
El calendario programa ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, todas en viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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