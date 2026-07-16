México

Marx Arriaga ‘malbarata’ sus bienes tras seis meses sin recibir liquidación de la SEP: “No puedo con los intereses”

Aseguró que prefiere vender su patrimonio ganado en sus años de maestro, que dárselo a un banco

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Marx Arriaga dejó la oficina de la dirección de Materiales de la SEP tras resistencia de poco más de 100 horas por destitución. (Foto: Cuartoscuro)
Marx Arriaga dejó la oficina de la dirección de Materiales de la SEP tras resistencia de poco más de 100 horas por destitución. (Foto: Cuartoscuro)

El extitular de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, quien fue destituido de su cargo en febrero de este año, anunció que puso en venta su patrimonio luego de que pasaran más de seis meses sin recibir su liquidación.

A través de sus redes sociales, el exfuncionario que estuvo a cargo de la elaboración de los libros de texto que marcaron parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador denunció que, tras no haber recibido su liquidación, se vio en la necesidad de vender sus bienes porque ‘no puede más con los intereses’.

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“Prefiero regalarlo todo que dejar que Santander lo remate”, escribió en su cuenta de X. “Si alguien busca una casa en juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro”, destacó el ex funcionario.

Aseguró vender el patrimonio que construyó com maestro.
Aseguró vender el patrimonio que construyó com maestro.

El declive de Arriaga: lo despiden de la SEP

Marx Arriaga fue separado de su cargo en febrero de 2026. En esos días circularon imágenes en las que el exfuncionario aparece dentro de las oficinas de la SEP resistiéndose a dejar su cargo, un episodio que volvió a colocarlo en el centro de la discusión pública.

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Arriaga permaneció más de 100 horas “atrincherado” en la que fuera su oficina como símbolo de manifestación contra su despido. Después, se vio obligado a abandonarla brindando una postal histórica: él saliendo de la SEP con un cuadro gigante de su principal referente, Karl Marx.

El obradorista también quedó asociado a choques internos dentro de la dependencia. Entre ellos figuró su confrontación con Mario Delgado, actual titular de la SEP, por el rumbo de la Nueva Escuela Mexicana y la defensa de los libros de texto gratuitos. La salida de Marx surgió luego de que la administración de la SEP quisiera cambiar el contenido de los libros de texto, a lo que Arriaga se negó rotundamente, hecho que le valió su posterior y polémico despido.

FOTO: CUARTOSCURO.COM
FOTO: CUARTOSCURO.COM

Una de las principales peticiones para cambiar el contenido de los libros de texto fue cuando se pidió incluir más figuras femeninas en el contenido, especialmente impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, la negativa de Arriaga fue clara: “No se le cambiará una sola coma a los libros”.

Meses después de estos hechos, una vez que Arriaga tuvo que abandonar la SEP y básicamente salir de la escena política, el exfuncionario trasladó esa tensión al terreno personal y económico con una publicación en la que aseguró que está “malbaratando el patrimonio” que construyó como maestro ante la falta de pago de su liquidación.

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