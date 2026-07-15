Tigres sin Guzmán ni Gignac tras incidentes en la final contra Toluca

Nahuel Guzmán y Gignac fueron sancionados aunque solo el guardameta cumpliría su sanción. (Foto: Twitter@RafaDato2)

Tigres enfrentará consecuencias importantes en el plano internacional luego de que la Concacaf anunciara las sanciones derivadas de los incidentes ocurridos tras la final de la Concacaf Champions Cup 2026 frente a Toluca.

El organismo disciplinario determinó castigos para dos de los nombres más representativos del conjunto felino: Nahuel Guzmán, quien recibió siete partidos de suspensión, y André-Pierre Gignac, sancionado con tres encuentros.

PUBLICIDAD

Aunque ambas medidas únicamente aplican para competiciones organizadas por la confederación y no afectan la Liga MX, el caso marca el cierre de un episodio que dejó una imagen negativa tras la definición del título continental.

¿Qué ocurrió en la final entre Tigres y Toluca que derivó en las sanciones?

La final de la Concacaf Champions Cup 2026 terminó con un ambiente de alta tensión después de que Toluca conquistara el campeonato frente a Tigres.

PUBLICIDAD

Tras el silbatazo final, varios integrantes del conjunto regiomontano protagonizaron reclamos hacia el cuerpo arbitral, situación que escaló hasta convertirse en una serie de empujones y confrontaciones dentro del terreno de juego.

Vigón y Briseño, junto a otros jugadores de Toluca y Tigres, inician un enfrentameinto luego de que cocluyera la tanda de penales. (Alexander Ortíz)

Como parte de la investigación disciplinaria, la Concacaf determinó que Nahuel Guzmán incurrió en conducta indebida al dirigirse con lenguaje ofensivo hacia los oficiales del encuentro, además de participar en los altercados posteriores al partido.

PUBLICIDAD

Por ello, el guardameta argentino recibió una suspensión de siete partidos en torneos organizados por la confederación.

Por su parte, André-Pierre Gignac también fue considerado responsable de participar en los incidentes posteriores al encuentro, motivo por el cual recibió una sanción de tres partidos.

PUBLICIDAD

Las suspensiones deberán cumplirse únicamente en futuras competiciones de Concacaf, por lo que no tendrán impacto en la actividad de ambos dentro de la Liga MX.

Las resoluciones disciplinarias representan un golpe para el club en caso de volver a disputar la competencia continental, especialmente por la ausencia de un referente histórico como Nahuel Guzmán, quien durante más de una década ha sido una de las principales figuras del equipo regiomontano.

PUBLICIDAD

La última ocasión que a Gignac se le vio con la playera de Tigres. REUTERS/Raquel Cunha

Gignac ya no forma parte de Tigres

Más allá de la sanción impuesta por la Concacaf, el caso de André-Pierre Gignac tiene un contexto distinto. El delantero francés concluyó su contrato con Tigres al finalizar el primer semestre de 2026 y no renovó su vínculo con la institución, por lo que oficialmente dejó de pertenecer al plantel como futbolista.

En la práctica, esto significa que los tres partidos de suspensión no serán cumplidos con el conjunto universitario, ya que el atacante no disputará futuros compromisos internacionales con la camiseta felina.

PUBLICIDAD

Aunque la directiva habría manifestado su intención de mantenerlo ligado al club en un cargo institucional o deportivo, su etapa como jugador quedó cerrada tras más de una década defendiendo los colores auriazules.

Durante su paso por Tigres, Gignac se convirtió en el máximo goleador en la historia del club y fue pieza clave en la conquista de múltiples títulos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes que han pasado por la institución.

PUBLICIDAD

Su salida marca el final de una era para una generación que dominó buena parte del futbol mexicano.

André-Pierre Gignac dejará de ser jugador de Tigres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, Tigres deberá afrontar una nueva etapa sin André-Pierre Gignac, su máximo anotador histórico y uno de los símbolos más importantes de la institución, mientras que en el plano internacional también tendrá que lidiar con la ausencia de Nahuel Guzmán durante siete partidos de Concacaf.

PUBLICIDAD

Aunque las sanciones no afectarán la participación del club en la Liga MX, sí representan un desafío para el próximo torneo continental y evidencian el costo deportivo que dejaron los incidentes registrados tras la final frente a Toluca.

Tigres arranca el Apertura 2026 de Liga MX este jueves 16 de julio cuando visite a Tijuana en la frontera.