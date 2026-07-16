México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 15 de julio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Google icon
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El precio de la mezcla mexicana de petróleo este miércoles 15 de julio fue de 75,8 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados a diestra y siniestra en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

PUBLICIDAD

Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón por cierre de estrecho de Ormuz

Será el próximo viernes cuando Japón reciba de Pemex un millón de barriles de petróleo para reforzar su seguridad energética

Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón por cierre de estrecho de Ormuz

Gobernador de Jalisco busca apoyo de la Federación para obras hídricas sin entrar en disputa con Sheinbaum

Pablo Lemus afirmó que el Plan Hídrico busca atender tanto el abasto como la calidad del agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Gobernador de Jalisco busca apoyo de la Federación para obras hídricas sin entrar en disputa con Sheinbaum

Alfonso Obregón, voz de Shrek, vuelve a ser denunciado formalmente por abuso sexual

Brenda Rivero decidió llevar su acusación al terreno legal

Alfonso Obregón, voz de Shrek, vuelve a ser denunciado formalmente por abuso sexual

Quién es Juan Manuel Lillo, mentor de Pep Guardiola que se perfila para ser auxiliar de Rafa Márquez

El estratega español, con recorrido en el Sevilla y Dorados de Sinaloa aparece como pieza para fortalecer el proyecto de la Selección Mexicana rumbo a 2030

Quién es Juan Manuel Lillo, mentor de Pep Guardiola que se perfila para ser auxiliar de Rafa Márquez

Esto siente tu perro cuando lo dejas solo por muchas horas: así puedes ayudarlo a sentirse seguro mientras no estás

Especialistas en comportamiento animal y veterinarios advierten que la soledad prolongada puede afectar tanto el bienestar emocional como la salud física de los perros

Esto siente tu perro cuando lo dejas solo por muchas horas: así puedes ayudarlo a sentirse seguro mientras no estás
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Se enfrentan fuerzas federales y civiles armados en Campo El Diez, Culiacán: autoridades piden no acercarse a la zona

FGR asegura más de 30 mil litros y 25 mil kilos de precursores químicos en Tamazula, Durango

Baja California acumula 573 detenciones coordinadas con EEUU en cuatro años

Grupo de Operaciones Especiales asegura arsenal y detiene a cuatro hombres en la colonia Villa Universidad de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Alfonso Obregón, voz de Shrek, vuelve a ser denunciado formalmente por abuso sexual

Alfonso Obregón, voz de Shrek, vuelve a ser denunciado formalmente por abuso sexual

Ernesto Laguardia revela su estrategia para La Casa de los Famosos 2026, no quiere polémicas

Miss México 2025 rompe estereotipos: Cassandra García nació con labio paladar hendido pero sus cicatrices no son una debilidad

Lionel Messi y Tania Rincón protagonizan momento viral, ¿Le hizo el feo el argentino?

El momento que vivió Elsa Aguirre junto a Claudia Sheinbaum antes de morir

DEPORTES

Quién es Juan Manuel Lillo, mentor de Pep Guardiola que se perfila para ser auxiliar de Rafa Márquez

Quién es Juan Manuel Lillo, mentor de Pep Guardiola que se perfila para ser auxiliar de Rafa Márquez

Faitelson califica de “acobardados” a los ingleses y afirma que México los tuvo que eliminar en 8vos de Final

Tigres sin Guzmán ni Gignac tras incidentes en la final contra Toluca

Aficionados argentinos en México toman el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo frente a Inglaterra

Cuándo regresan Katia Itzel García y César Arturo Ramos al arbitraje de la Liga MX tras su participación en el Mundial 2026