Ernesto Laguardia revela su estrategia para La Casa de los Famosos 2026, no quiere polémicas

El actor y conductor Ernesto Laguardia posa en el estudio de televisión de La Casa de los Famosos México, con grandes pantallas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia cerró sus compromisos de trabajo antes de su encierro debido a la participación en La Casa de los Famosos México 2026, así lo mencionó en una charla con medios de comunicación, luego de despedirse de la puesta en escena “Conversando con el diablo”.

El actor señaló que su plan dentro del reality de Televisa se centrará en convivir sin meterse en chismes ni en polémicas. En ese espacio, el actor contó que su estrategia se basa en llegar “siendo tú” y con disposición para conocer a los demás habitantes.

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Laguardia describió el formato como un juego “estratégico” e “individual” con momentos de alianzas. “Vamos a ver qué tal. Ojalá que me apoyen”, dijo el también conductor en el mismo encuentro.

La preparación de Ernesto Laguardia antes de entrar a La Casa de los Famosos México

El presentador Ernesto Laguardia posa sonriente junto al logo del programa La Casa de los Famosos México, sobre un fondo de luces de neón azules y rosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia señaló que en un mes no existe una preparación total para entrar a un reality como La Casa de los Famosos, y que la experiencia cotidiana es a la que le apuesta para asumir el reto. “Entrar con alegría, entrar siendo tú, entrar abierto a conocer a las demás personas”, afirmó.

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El actor también habló de su relación con generaciones más jóvenes y recordó un antecedente de convivencia con parte del elenco de “Amigos por siempre”. Contó que los vio recientemente “hace como un año, diez meses” en la Arena Monterrey frente a 30 mil personas, donde cantaron, bailaron y se divirtieron.

En la misma conversación, el actor bromeó con expresiones actuales y dijo que una de sus “palabras de chavo” fue: “Me das cringe”, comentó entre risas Ernesto Laguardia.

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Ernesto Laguardia quiere evitar polémicas en La Casa de los Famosos México 4

Ernesto Laguardia posa en un set de televisión con un fondo que sugiere noticias de espectáculos sobre su vida personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el tipo de contenido que suele detonar el formato, Ernesto Laguardia aseguró que no buscará engancharse con rumores y chismes, “No tengo que entrar en los chismes. Muchos no me interesan… hay cosas mucho más interesantes que platicar o que conocer, o que tú enseñar, o que tú aprender de los demás”, señaló.

Cabe señalar que el formato de La Casa de los Famosos generalmente detona polémicas entre los habitantes, ya que el dividir por cuartos y ponerlos a competir entre ellos siempre genera roces internos, y muchos de los integrantes reciben olas de críticas por sus actitudes.

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Victoria Ruffo se sumó al apoyo a Ernesto Laguardia

El ingreso de Laguardia al reality generó reacciones entre colegas y una de las que se mencionó fue Victoria Ruffo, quien declaró públicamente que lo apoyaría en el programa. El actor agradeció el gesto y recordó la química que mantuvieron como compañeros.

El conductor aseguró que fue una experiencia desagradable Crédito: (YouTube: Tlnovelas).

“Mi Vicky, qué superactriz y qué superpersona… espero que pueda yo trabajar nuevamente con ella”, dijo Ernesto Laguardia. También añadió que le dio “honor” que ella escogiera el “team Laguardia” para respaldarlo.

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En el mismo intercambio, se mencionó que Ruffo “hace poco” fue reconocida en Rusia por su trayectoria en telenovelas. Laguardia respondió que era “muy buena actriz” y recordó dinámicas de trabajo que tuvieron cuando compartieron producción, incluidas improvisaciones como “la escena de Molitos de olla”.

¿Ernesto Laguardia el primer nominado de la Casa de los Famosos 2026?

Ernesto Laguardia no fue el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4: la confusión nació en una transmisión en vivo del pasado lunes 6 de julio de 2026 en los canales oficiales de Televisa, cuando el actor se presentó junto a Galilea Montijo y soltó una frase que se interpretó como anuncio de nominación.

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¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia (RS)

El momento se volvió polémica porque Laguardia dijo en directo: “Soy el primer nominado. Es un honor para mí y además puedo decir—”. La intervención se cortó cuando fue interrumpido al aire.

La corrección llegó de inmediato desde el mismo set. La conductora y otras personas presentes aclararon en el momento que Laguardia no estaba nominado, sino que fue el primer habitante revelado para la cuarta temporada del reality.

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