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Cuándo regresan Katia Itzel García y César Arturo Ramos al arbitraje de la Liga MX tras su participación en el Mundial 2026

Los dos árbitros mexicanos ya no tuvieron actividad en las semifinales del torneo y regresaron al país

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Cuándo regresan Katia Itzel García y César Arturo Ramos al arbitraje de la Liga MX tras su participación en el Mundial 2026 ( REUTERS/Bernadett Szabo)
Cuándo regresan Katia Itzel García y César Arturo Ramos al arbitraje de la Liga MX tras su participación en el Mundial 2026 ( REUTERS/Bernadett Szabo)

En cuestión de días, la Liga MX regresará a la actividad. El inicio de la temporada 2026 - 2027 ha generado una serie de expectativas por el papel que tendrán los clubes en este torneo, además, el club Atlante regresará al máximo circuito de la Primera División tras años de ausencia.

Como parte de las actividades previas al inicio del campeonato, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en coordinación con la Comisión de Arbitraje compartieron las asignaciones para la Jornada 1 del torneo. Y las dos grandes ausencias son Katia Itzel García y César Arturo Ramos, ambos silbantes centrales.

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Luego de su participación en la Copa Mundial 2026, los dos árbitros regresaron al país para continuar con su labor en el futbol mexicano; sin embargo, ninguno de los dos fue programado para el inicio del campeonato.

¿Cuándo regresa Katia Itzel García y César Arturo Ramos a la Liga MX?

César Ramos terminó su participación en el Mundial 2026 (REUTERS)
César Ramos terminó su participación en el Mundial 2026 (REUTERS)

Ambos árbitros mexicanos regresaron al país tras el corte que realizó la FIFA para la ronda de semifinales, en su llegada al país, César Arturo Ramos no ofreció declaraciones al respecto, pues se esperaba que el experimentado silbante tuviera participación en las semifinales; sin embargo, no logró pasar los últimos filtros y solo pitó dos juegos.

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La FMF evitó programar a ambos árbitros por su papel en el Mundial 2026, así que en las primeras jornadas estarán ausentes. Dependerá de sus condiciones físicas y el descanso que les otorgue la Comisión de Árbitros antes de que vuelvan a figurar en la Liga MX.

La FMF anunció este 14 de julio a los árbitros designados para la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, cuyo inicio está programado para el jueves 16 de julio con el partido Necaxa vs Atlante. En esta primera fecha destacó la ausencia de Katia Itzel García y César Arturo Ramos, además de la distribución de silbantes centrales, asistentes y equipos VAR en los nueve encuentros previstos, que se extendieron hasta el sábado 18 de julio.

Así es el balón oficial de la Liga MX para la temporada 2026 - 2027 (Liga MX)
Así es el balón oficial de la Liga MX para la temporada 2026 - 2027 (Liga MX)

La jornada inaugural comenzará con dos partidos el jueves 16 de julio y concluirá el sábado 18 en el estadio La Corregidora. Conforme a la lista difundida por la FMF, el operativo arbitral iniciará en los estadios Victoria y Caliente, contemplando una estructura que combinó la labor en cancha con la supervisión tecnológica a lo largo de la fecha.

Asignaciones arbitrales para la Jornada 1 del Apertura 2026

El primer partido del campeonato será Necaxa vs Atlante en el estadio Victoria. El árbitro central será Yonatan Peinado Aguirre, con Mayra Alejandra Mora Cerero como asistente principal y Salvador Pérez Villalobos al frente del VAR.

Ese mismo jueves se jugará Tijuana vs Tigres. La conducción en cancha estará a cargo de Ismael Rosario López Peñuelas, con Karen Hernández Andrade como cuarta árbitra y Diana Stephanía Pérez Borja como responsable del VAR.

Para el viernes 17 de julio, Atlético de San Luis vs Cruz Azul en el estadio Libertad Financiera tendrá como silbante central a Adonai Escobedo González. El control de video quedará bajo el mando de Óscar Macías Romo.

En el estadio Nou Camp, León vs Atlas será dirigido por Jesús Rafael López Valle. El VAR estará a cargo de Joaquín Alberto Vizcarra Armenta.

La actividad de ese día también incluye FC Juárez vs Puebla en el Olímpico Benito Juárez. Fernando Hernández Gómez será el árbitro central y Lizzet Amairany García Olvera asumirá el control del VAR.

La jornada más intensa se vivirá el sábado 18 de julio, con cinco partidos en distintas sedes. En el encuentro entre Pumas y Pachuca, Vicente Jassiel Reynoso Arce fungirá como juez principal, acompañado por Karen Janett Díaz Medina y Jair de Jesús Sosa García.

Rayados enfrentará a Santos Laguna con Marco Antonio Ortíz Nava como árbitro central. En la supervisión de video, Ana Cristina Guarneros Lezama participará como asistente en VAR.

Chivas y Toluca se enfrentarán en el estadio Akron bajo la autoridad de Daniel Quintero Huitrón. Francia María González Martínez integrará el equipo como asistente en VAR. Querétaro y América disputarán su partido en La Corregidora, donde Luis Enrique Santander Aguirre se desempeñará como árbitro central y Ximena Márquez Ruíz como asistente en el VAR.

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