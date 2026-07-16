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Lionel Messi y Tania Rincón protagonizan momento viral, ¿Le hizo el feo el argentino?

La conductora de Televisa reaccionó al momento que compartió con Messi previo al partido de Argentina vs Inglaterra

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Imagen dividida por una línea. Izquierda: Lionel Messi con camiseta de la selección argentina número 10. Derecha: Tania Rincón con blusa y pantalón lila.
El futbolista Lionel Messi, con la camiseta de la selección argentina, y la conductora Tania Rincón sonríen en dos retratos individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 15 de julio la Selección de Argentina eliminó a su similar de Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de Futbol del 2026, donde el jugador Lionel Messi se lució con dos asistencias para encaminar la remontada del cuadro sudamericano.

Previo al juego, la estrella argentina protagonizó un momento que se hizo viral junto a la presentadora mexicana Tania Rincón, quien se encontraba haciendo una cobertura para el canal de TUDN de Televisa, junto a los ex jugadores Juan Pablo Sorín y Carles Puyol, además de su compañero Alex de la Rosa.

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El momento generó controversia en redes sociales por el supuesto desplante que le hizo Lionel Messi a la conductora y actriz mexicana, al no saludarla como lo hizo con los ex futbolistas. Esta acción dividió opiniones de los fans.

Lionel Messi saluda a Puyol en transmisión de TUDN (Captura de pantalla @TUDN)
Lionel Messi saluda a Puyol en transmisión de TUDN (Captura de pantalla @TUDN)

Lionel Messi y Tania Rincón: el momento que se hizo viral en redes sociales

Todo ocurrió durante el calentamiento de la Selección Argentina previo al arranque del partido ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta; ahí se encontraban los conductores de Televisa, Tania Rincón y Alex de la Rosa, compartiendo comentarios con los ex jugadores Carles Puyol y Juan Pablo Sorín.

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A esa zona llegó Messi para hacer sus respectivos ejercicios, cuando vio a su excompañero en el Barcelona, y a su compatriota, a quienes los saludó con un abrazo. Posteriormente, el dorsal 10 de Argentina saludó de lejos a los conductores mexicanos levantando la mano, mientras se iba del lugar.

¿Lionel Messi debió saludar de mano a Tania Rincón?, la polémica en redes sociales

Luego de que la cuenta de TUDN compartiera este video, las opiniones de los usuarios no se hicieron esperar, y particularmente se dividieron en dos: algunos consideran que Messi hizo bien en saludarlos de lejos porque no los conoce; mientras que otros aseguran que por educación debió darles la mano.

Lionel Messi saluda de lejos a Tania Rincón (Captura de pantalla @TUDN)
Lionel Messi saluda de lejos a Tania Rincón (Captura de pantalla @TUDN)

“La buena educación indica que si te encuentras con conocidos o amigos que están con otras personas, saludo a mis amigos y le doy la mano a sus acompañantes aunque no sepa quienes son”, destacó un comentario en Instagram.

“Va y saluda a sus conocidos no hay problema, a los demás por lo menos la vista y la mano les alzó, ¿De qué se ofenden?“, comentó otro usuario de X.

Tanía Rincón reaccionó al saludo de Lionel Messi

Por su parte, la presentadora mexicana tomó a bien el saludo lejano de Lionel Messi, ya que en ese momento mostró su alegría por haber convivido brevemente con el astro argentino, aunque fue de lejos y sin cruzar palabras.

La conductora arremetió en contra del futbolista por su mensaje sobre las mujeres YouTube: Hoy

“Leo, ¿Cómo estás? No hay necesidad ni siquiera de hablar. Ya me puedo morir, hice contacto visual con Messi. No sabe quién soy, ni me importa, porque hice contacto visual con el mejor jugador del mundo”, dijo la presentadora en la transmisión.

En sus redes sociales, Tania Rincón no se manifestó sobre la polémica que generó el saludo de Messi, y sólo ha compartido el video en sus historias se Instagram, asegurando que nunca “superará ese momento”.

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