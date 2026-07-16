México

Condenan a más de 100 años de prisión a cuatro responsables del asesinato de tres policías en Malinalco

El caso ocurrió este 28 de enero de 2025 en la carretera Capulín-Chalma, donde ocho hombres armados disparan contra los servidores públicos y después huyen del sitio

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Condenan a más de 100 años de prisión a cuatro responsables del asesinato de tres policías en Malinalco. Crédito: FGJEM
Condenan a más de 100 años de prisión a cuatro responsables del asesinato de tres policías en Malinalco. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró que cuatro personas recibieran una condena de 108 años y nueve meses de prisión cada una por el asesinato de tres policías municipales de Malinalco, Estado de México. La fiscalía acreditó su participación ante un juez, que también les impuso multas y el pago de reparación del daño a las familias de las víctimas. Los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2025.

Tres policías asesinados en la carretera Capulín-Chalma

El 28 de enero de 2025, tres policías municipales de Malinalco fueron atacados mientras realizaban actividades propias de su cargo sobre la carretera Capulín-Chalma, a la altura del segundo arco de la entrada al centro del municipio.

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Dos vehículos llegaron al lugar. De ellos descendieron ocho sujetos armados que, al tener de frente a los servidores públicos, abrieron fuego contra los tres agentes. Las lesiones provocadas les causaron la muerte. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Identificación y detención de los imputados

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó a cuatro de los ocho sujetos como participantes directos del crimen: Michelle Hernández Andrade, Diego Antonio García Bahena, Edgar Rodrigo García Leguizamo y Alexis Herrera Ortiz.

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La representación social solicitó ante el juez las órdenes de aprehensión correspondientes. Una vez cumplimentadas por elementos de la fiscalía, los cuatro fueron detenidos y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La condena: 108 años y nueve meses para cada sentenciado

Con las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional decretó la culpabilidad de los cuatro imputados por el delito de homicidio en contra de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública en funciones.

Manos de personas con esposas de metal detrás de barrotes de celda, con ropa blanca y una pared de cemento al fondo
Con las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional decretó la culpabilidad de los cuatro imputados por el delito de homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez sentenció a cada uno de los responsables a 108 años y nueve meses de prisión, al pago de una multa por $602 mil 460 pesos y una reparación del daño de $247 mil 776 pesos por cada una de las tres víctimas. La pena incluye además la suspensión de derechos civiles y políticos, y fue aplicada en los mismos términos para los cuatro condenados.

El papel de la Fiscalía del Estado de México

La FGJEM coordinó la investigación desde el inicio: recabó evidencias, identificó a los participantes, obtuvo los mandamientos judiciales y ejecutó las detenciones. Ante el juez, sus agentes presentaron el caudal probatorio que permitió acreditar la responsabilidad penal de los cuatro imputados. El caso involucra el asesinato de tres elementos de seguridad pública que se encontraban en servicio activo al momento del ataque.

En 2025, 348 policías fueron asesinados en México, según el registro de la organización civil Causa en Común. Imagen ilustrativa.
En 2025, 348 policías fueron asesinados en México, según el registro de la organización civil Causa en Común. Imagen ilustrativa.

La violencia contra policías en México, un problema sin tregua

En 2025, 348 policías fueron asesinados en México, según el registro de la organización civil Causa en Común, lo que equivale a un promedio de una víctima por día y representa un aumento de 9% frente a los 320 casos documentados en 2024.

La cifra ubica al año pasado como uno de los más letales para las fuerzas de seguridad del país en la última década. En 2020 se registró el pico más alto, con 524 policías asesinados; desde entonces, los números han oscilado entre 320 y 412 víctimas anuales, sin que ningún año haya cerrado por debajo de las 300 muertes.

El Estado de México, entre las entidades más afectadas

El Estado de México no es ajeno a esta tendencia. Durante 2025 se documentaron al menos 19 asesinatos de policías en la entidad, de acuerdo con registros de Causa en Común: 10 correspondieron a agentes municipales, cuatro a policías estatales, tres a expolicías y dos a elementos de la Ciudad de México atacados en territorio mexiquense.

En lo que va de 2026, la entidad acumula 14 agentes de seguridad pública asesinados, cifra que la coloca en el cuarto lugar nacional, detrás de Jalisco (34), Michoacán (21) y Sinaloa (21), según el registro de Causa en Común actualizado al 9 de julio de 2026.

174 agentes asesinados en lo que va de 2026

A nivel nacional, el año en curso suma 174 agentes de seguridad pública asesinados entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2026, de acuerdo con Causa en Común. De ese total, 73 eran policías municipales, 52 estatales, 37 elementos de la Guardia Nacional, nueve del Ejército, dos policías federales y un marino.

Desde el inicio del actual gobierno federal, el 1 de octubre de 2024, han sido asesinados al menos 616 agentes de seguridad pública en todo el país, según el mismo registro.

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