Quiénes son los jugadores mexicanos convocados al All-Star Game 2026 de la Liga MX

Trece futbolistas nacionales integran la base del plantel de Antonio Mohamed para medirse con la MLS en Charlotte. (Fotos: REUTERS)

El All-Star Game 2026 reunirá a lo más destacado de la Liga MX frente a la élite de la MLS en Charlotte. Entre los convocados, destaca la presencia de futbolistas mexicanos que representan tanto a clubes de tradición como a proyectos emergentes.

Su inclusión responde al rendimiento mostrado durante el Clausura 2026 y a su proyección internacional.

Antonio "El Turco" Mohamed dirigirá el esquema de la Liga MX en el All-Star Game 2026 con los 13 futbolistas mexicanos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Esta base de trece jugadores incluye elementos jóvenes y experimentados, varios de ellos con participación en el Mundial 2026. La presencia nacional abarca todas las líneas en la cancha.

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Jugadores mexicanos en el equipo de la Liga MX

La plantilla mexicana reúne a futbolistas que han sobresalido tanto en la Liga MX como en competencias internacionales recientes:

Israel Reyes (América)

Jesús Garza (Tigres UANL)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Iker Fimbres (Monterrey)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Club Tijuana)

Kevin Castañeda (Guadalajara)

Santiago Sandoval (Guadalajara)

Armando González (Guadalajara)

Xolos destaca por sumar con el joven de 17 años Gilberto Mora, mientras Guadalajara y Toluca son los clubes que más mexicanos aportarán al plantel. (IG Gilberto Mora)

De esta manera, los clubes que más mexicanos aportan al plantel son Guadalajara y Toluca, reforzando la apuesta de ambas instituciones por el talento local.

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Estos trece futbolistas mexicanos serán parte fundamental en el esquema dirigido por Antonio Mohamed para enfrentar a las figuras internacionales de la MLS.

Listado completo de convocados al All-Star Game

La convocatoria oficial de la Liga MX incluye a veintiséis jugadores, con dos lugares pendientes por definir. El listado muestra la diversidad de escuelas futbolísticas y el protagonismo de ciertos equipos en la selección final.

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Keylor Navas (Pumas UNAM)

Nahuel Guzmán (Tigres UANL)

Bruno Méndez (Toluca)

Wíller Ditta (Cruz Azul)

Federico Pereira (Toluca)

Nathan Silva (Pumas UNAM)

Israel Reyes (América)

Jesús Garza (Tigres UANL)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Franco Romero (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Iker Fimbres (Monterrey)

Nicolás Castro (Toluca)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Fernando Gorriarán (Tigres UANL)

Gilberto Mora (Club Tijuana)

Brian Rodríguez (América)

José Paradela (Cruz Azul)

Juan Brunetta (Tigres UANL)

Kevin Castañeda (Guadalajara)

Santiago Sandoval (Guadalajara)

Armando González (Guadalajara)

Robert Morales (Pumas UNAM)

Mexicanos como Erik Lira y Brian Gutiérrez con reciente participación en el Mundial 2026 fueron llamdos para representar a la Liga MX. REUTERS/Daniel Becerril

Entre los mexicanos convocados, destacan aquellos que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026, como Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Armando “Hormiga” González.

Detalles y figuras destacadas del partido

El partido se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, con inicio a las 18:00 horas (CDMX) y transmisión por Apple TV.

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El encuentro será el quinto de este tipo entre la Liga MX y la MLS, en un formato que busca mostrar la proyección de ambas ligas.

Keylor Navas destaca como líder internacional en el arco para el enfrentamiento contra la MLS. REUTERS/Henry Romero

La Liga MX contará con estrellas internacionales como Keylor Navas y Nahuel Guzmán. Del lado de la MLS, destacan Lionel Messi, Thomas Müller y Son Heung-min como principales atractivos para la afición.

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