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Quiénes son los jugadores mexicanos convocados al All-Star Game 2026 de la Liga MX

El listado oficial suma a jugadores con presencia mundialista y en ocho clubes del país, seleccionados por su desempeño durante el Clausura 2026

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Trece futbolistas nacionales integran la base del plantel de Antonio Mohamed para medirse con la MLS en Charlotte. (Fotos: REUTERS)
Trece futbolistas nacionales integran la base del plantel de Antonio Mohamed para medirse con la MLS en Charlotte. (Fotos: REUTERS)

El All-Star Game 2026 reunirá a lo más destacado de la Liga MX frente a la élite de la MLS en Charlotte. Entre los convocados, destaca la presencia de futbolistas mexicanos que representan tanto a clubes de tradición como a proyectos emergentes.

Su inclusión responde al rendimiento mostrado durante el Clausura 2026 y a su proyección internacional.

Antonio "El Turco" Mohamed dirigirá el esquema de la Liga MX en el All-Star Game 2026 con los 13 futbolistas mexicanos. REUTERS/Eloisa Sanchez
Antonio "El Turco" Mohamed dirigirá el esquema de la Liga MX en el All-Star Game 2026 con los 13 futbolistas mexicanos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Esta base de trece jugadores incluye elementos jóvenes y experimentados, varios de ellos con participación en el Mundial 2026. La presencia nacional abarca todas las líneas en la cancha.

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Jugadores mexicanos en el equipo de la Liga MX

La plantilla mexicana reúne a futbolistas que han sobresalido tanto en la Liga MX como en competencias internacionales recientes:

  • Israel Reyes (América)
  • Jesús Garza (Tigres UANL)
  • Richard Ledezma (Guadalajara)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Bryan González (Guadalajara)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Iker Fimbres (Monterrey)
  • Brian Gutiérrez (Guadalajara)
  • Gilberto Mora (Club Tijuana)
  • Kevin Castañeda (Guadalajara)
  • Santiago Sandoval (Guadalajara)
  • Armando González (Guadalajara)
El jugador mexicano es una de las más grandes promesas del futbol azteca.
Xolos destaca por sumar con el joven de 17 años Gilberto Mora, mientras Guadalajara y Toluca son los clubes que más mexicanos aportarán al plantel. (IG Gilberto Mora)

De esta manera, los clubes que más mexicanos aportan al plantel son Guadalajara y Toluca, reforzando la apuesta de ambas instituciones por el talento local.

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Estos trece futbolistas mexicanos serán parte fundamental en el esquema dirigido por Antonio Mohamed para enfrentar a las figuras internacionales de la MLS.

Listado completo de convocados al All-Star Game

La convocatoria oficial de la Liga MX incluye a veintiséis jugadores, con dos lugares pendientes por definir. El listado muestra la diversidad de escuelas futbolísticas y el protagonismo de ciertos equipos en la selección final.

  • Keylor Navas (Pumas UNAM)
  • Nahuel Guzmán (Tigres UANL)
  • Bruno Méndez (Toluca)
  • Wíller Ditta (Cruz Azul)
  • Federico Pereira (Toluca)
  • Nathan Silva (Pumas UNAM)
  • Israel Reyes (América)
  • Jesús Garza (Tigres UANL)
  • Richard Ledezma (Guadalajara)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Bryan González (Guadalajara)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Franco Romero (Toluca)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Iker Fimbres (Monterrey)
  • Nicolás Castro (Toluca)
  • Brian Gutiérrez (Guadalajara)
  • Fernando Gorriarán (Tigres UANL)
  • Gilberto Mora (Club Tijuana)
  • Brian Rodríguez (América)
  • José Paradela (Cruz Azul)
  • Juan Brunetta (Tigres UANL)
  • Kevin Castañeda (Guadalajara)
  • Santiago Sandoval (Guadalajara)
  • Armando González (Guadalajara)
  • Robert Morales (Pumas UNAM)
Mexicanos como Erik Lira y Brian Gutiérrez con reciente participación en el Mundial 2026 fueron llamdos para representar a la Liga MX. REUTERS/Daniel Becerril
Mexicanos como Erik Lira y Brian Gutiérrez con reciente participación en el Mundial 2026 fueron llamdos para representar a la Liga MX. REUTERS/Daniel Becerril

Entre los mexicanos convocados, destacan aquellos que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026, como Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Armando “Hormiga” González.

Detalles y figuras destacadas del partido

El partido se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, con inicio a las 18:00 horas (CDMX) y transmisión por Apple TV.

El encuentro será el quinto de este tipo entre la Liga MX y la MLS, en un formato que busca mostrar la proyección de ambas ligas.

Keylor Navas destaca como líder internacional en el arco para el enfrentamiento contra la MLS. REUTERS/Henry Romero
Keylor Navas destaca como líder internacional en el arco para el enfrentamiento contra la MLS. REUTERS/Henry Romero

La Liga MX contará con estrellas internacionales como Keylor Navas y Nahuel Guzmán. Del lado de la MLS, destacan Lionel Messi, Thomas Müller y Son Heung-min como principales atractivos para la afición.

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