México

Aficionados argentinos en México toman el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo frente a Inglaterra

El histrórico pase a la final del Mundial 2026 conseguido por la albiceleste fue celebrada por la hinchada en la Ciudad de México

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El monumento en Paseo de la Reforma volvió a ser punto de reunión mundialista tras la remontada ante Inglaterra, con familias y visitantes cantando por Lionel Messi y Diego Maradona. REUTERS/Orhan Qereman
El monumento en Paseo de la Reforma volvió a ser punto de reunión mundialista tras la remontada ante Inglaterra, con familias y visitantes cantando por Lionel Messi y Diego Maradona. REUTERS/Orhan Qereman

El Ángel de la Independencia en la Ciudad de México vuelve a ser epicentro del festejo mundialista, esta vez teñido de celeste y blanco tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Cientos de aficionados argentinos, residentes y visitantes, se dan cita en el emblemático monumento para celebrar el pase a la gran final, replicando el fenómeno de celebraciones que ha marcado este torneo en la capital mexicana.

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Cientos de aficionados argentinos se reúnen en Paseo de la Reforma para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Cientos de aficionados argentinos se reúnen en Paseo de la Reforma para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial 2026. REUTERS/Jeenah Moon

El ambiente en Paseo de la Reforma es de alegría y hermandad. Bandas de hinchas entonan cánticos dedicados a Lionel Messi y Diego Maradona, mientras ondean banderas y comparten el festejo con mexicanos y turistas.

El Ángel de la Independencia: el escenario predilecto para los festejos mundialistas

La fiesta argentina da continuidad a una tradición de celebraciones colectivas que se han manifestado en el Ángel a lo largo de esta Copa del Mundo.

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Lo que comenzó con celebraciones por las victorias de México en la fase de grupos, se ha transformado en un espacio compartido por nacionalidades diversas.

  • Durante la competencia, Paseo de la Reforma ha sido testigo de victorias mexicanas sobre Ecuador, República Checa y Corea del Sur, así como de festejos de la comunidad colombiana.
  • A esta costumbre se sumó la afición argentina, que ahora ocupa el espacio con cánticos y banderas tras la remontada ante Inglaterra.
  • Los festejos muestran la convivencia entre hinchas de distintos países, reflejando la diversidad futbolera de la capital.
Durante el torneo, el Ángel de la Independencia se conviritió en sede de celebraciones por victorias de México sobre Ecuador, República Checa y Corea. REUTERS/Armando Vega
Durante el torneo, el Ángel de la Independencia se conviritió en sede de celebraciones por victorias de México sobre Ecuador, República Checa y Corea. REUTERS/Armando Vega

De esta manera, la memoria del Ángel se enriquece con cada jornada, y la comunidad argentina añade su propio capítulo a esta historia de celebraciones colectivas.

Celebración albiceleste en el corazón de la CDMX

La tarde se llena de música y color con los aficionados argentinos en Paseo de la Reforma. La emoción por el pase a la final se expresa en canciones, saltos y abrazos, mientras la bandera de Argentina recorre el perímetro.

  • Los festejos iniciaron tras el silbatazo final, con decenas de hinchas desplegando una bandera gigante y entonando clásicos de la tribuna.
  • Las declaraciones de los asistentes subrayan el sufrimiento vivido durante el partido contra Inglaterra y la felicidad por la victoria.
  • El agradecimiento al apoyo mexicano resalta la hospitalidad.
Los festejos argentinos se caracterizan por el despliegue de una bandera gigante del país y el canto de clásicos de la tribuna.. REUTERS/Mariana Nedelcu
Los festejos argentinos se caracterizan por el despliegue de una bandera gigante del país y el canto de clásicos de la tribuna.. REUTERS/Mariana Nedelcu

Así, la fiesta albiceleste en el Ángel de la Independencia suman un episodio más a la tradición futbolera de la CDMX.

Un festejo que trasciende fronteras y une comunidades

El festejo argentino en México no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de celebraciones simultáneas que recorren el mundo.

  • Desde Buenos Aires hasta Bangladesh, la pasión por la Selección Argentina se vive en plazas, calles y monumentos.
  • La celebración en la CDMX se suma a los festejos masivos en el Obelisco y barrios porteños, así como a las caravanas y reuniones en Daca y otras ciudades.
La celebración en CDMX se suma a festejos globales por la Selección Argentina, con reuniones en Buenos Aires y caravanas en Daca. REUTERS/Mariana Nedelcu
La celebración en CDMX se suma a festejos globales por la Selección Argentina, con reuniones en Buenos Aires y caravanas en Daca. REUTERS/Mariana Nedelcu

En este sentido, el Ángel de la Independencia se mantiene como testigo y protagonista de las grandes fiestas deportivas que cruzan fronteras y generaciones.

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