Después del Mundial 2026 cuántos mexicanos siguen al futbol de Europa

México se despidió del Mundial en 8vos de Final pero se ganó el respeto de todos. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana de Futbol consiguió uno de los primeros diez lugares del ranking de la FIFA después de conseguir un papel memorable en el Mundial 2026. Bajo el mando de Javier Aguirre, en cinco partidos el Tri demostró una conexión pocas veces atraída en la afición mexicana y eso motivó a verlo como uno de los protagonistas del torneo.

Julián Andrés Quiñones se convirtió en el hombre gol del equipo seguido de Raúl Alonso Jiménez. El resto se ganó a pulso el reconocimiento de todos, tan así que aspiran a conseguir ofertas para dar el salto en el continente europeo para la campaña 2026-27.

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Hasta el momento no hay un futbolista mexicano que haya fichado con algún equipo europeo, aunque todo es posible ya que sí hay clubes que estarían interesados en contratar a jugadores que dieron la cara por México en la Copa del Mundo.

Primeramente, Julián Quiñones, quien eligió Los Cabos para vivir en familia unas vacaciones de lujo tras su extraordinaria participación con el equipo Tricolor, estaría en la mira de ciertos clubes de la Premier League, entre ellos Chelsea FC y Aston Villa.

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Julián Quiñones celebró cuatro veces en el Mundial 2026. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Sin embargo, la puja no sería sencilla para los equipos ingleses porque Quiñones renovó su contrato con el club Al-Qadsiah de Arabia Saudita, hasta el año 2029, luego de conquistar el título de goleo por sus 33 anotaciones en la Saudí Pro League.

Por otro lado, Erik Lira, jugador de Cruz Azul, también espera una oportunidad para cumplir el sueño europeo. De momento no hay algún ofrecimiento por el capitán celeste, pero es muy probable que aparezcan las buenas noticias después de su notable actuación en la Selección Mexicana.

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Por otro lado, el futbolista que aspira a grandes cosas en el futbol profesional es el joven promesa Gilberto Mora, elemento de los Xolos del Club Tijuana que fue la sensación del Mundial 2026 a sus 17 años de edad, siendo el segundo jugador más joven en ser titular de un partido, sólo detrás de O´Rei Pelé.

Por ahora, Gil Mora no puede viajar a Europa por ser menor de edad, sin embargo al cumplir los 18 años su destino estaría puesta en la Liga de Inglaterra, dado que Liverpool FC empuja fuerte para hacerse de los servicios del mediocampista mexicano.

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Gilberto Mora destacó en el Mundial 2026. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Caso contrario, hay jugadores de la Selección Nacional que serían repatriados por equipos de la Liga MX: El defensa lateral, Jorge Sánchez, se despidió del PAOK de Salónica griego para reforzar a los Rojinegros del Atlas FC en el siguiente Torneo Apertura 2026.

Además, el Club de Futbol Cruz Azul pensaría en contratar a César Montes, defensa central que milita en el Lokomotiv ruso, con quien continúan gestiones para conseguir el traspaso del Cachorro. Recientemente, el equipo de Moscú rechazó una de las ofertas que rondaría los 8MMD.

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Entre los mejores del mundo

Julián Quiñones figuró en el Mundial 2026 con México. REUTERS/Eloisa Sánchez

Julián Andrés Quiñones marcó cuatro goles en el Mundial 2026, cifra que lo coloca junto a Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández entre los máximos romperredes en Copas del Mundo para México.

Dañar la puerta de Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra posicionaron a Julián Quiñones dentro de los 10 mejores jugadores del mundo, de acuerdo a la lista actualizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

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Quiñones cierra el top 10 al ser considerado por el máximo organismo un futbolista de clase élite, después de Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Johan Manzambi (Suiza), Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé (Francia), Charles de Ketelaere (Bélgica) y Vinicius Júnior (Brasil).

Convocatoria del Mundial 2026

La Selección Mexicana agradeció las muestras de apoyo de la afición nacional. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana de Futbol se compuso de la siguiente manera para competir en la Copa del Mundo 2026:

Porteros

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Defensas

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Israel Reyes

Mateo Chávez

Jesús Gallardo

Brian Gutiérrez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Érik Lira

Luis Romo

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Gilberto Mora

César Huerta

Luis Chávez

Delanteros

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Santiago Giménez

Armando González

Julián Quiñones

Guillermo Martínez

Roberto Alvarado

México se despidió con la frente en alto del Mundial 2026. A días de concluir el torneo la Selección Azteca ocupa la décima posición del ranking de la FIFA. Su próximo proceso estará al frente de Rafael Márquez, quien estuvo de auxiliar técnico durante la dirección de Javier Aguirre.

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