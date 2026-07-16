Miss México 2025 rompe estereotipos: Cassandra García nació con labio paladar hendido pero sus cicatrices no son una debilidad

La Miss México compartió como transformó su condición en una fortaleza. (IG)

La Miss México 2025, Casandra García, quien nació con una condición congénita, reconoció la fuerza y resiliencia que le dio afrontar la situación junto a su familia.

Además de mencionar que la forjó como persona y le enseñó a comprender sus fortalezas.

“Para mí el crecer con esta condición me enseñó y me forjó como persona, me mostró que las cicatrices en realidad no son una debilidad, son una fortaleza".

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Cassandra García representará a México en el certamen Miss Mundo, el próximo 5 de septiembre en Vietnam y espera que su historia llene de esperanza a los niños que comparten esta condición.

¿Cómo es la condición congénita de Cassandra?

La Miss México, nació con labio paladar hendido, en el lado izquierdo, situación que la llevó a pasar por el quirófano desde muy pequeña.

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La condición la marcó desde pequeña, generándole algunas inseguridades y, aunque aún menciona que no lo ha superado del todo asegura que muestra lo fuerte que es.

“También hay que mostrar que somos fuertes, que somos resilientes y que somos capaces de demostrar que podemos lograr cada uno de nuestros sueños”, señaló la Miss México.

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Recalcó que las circunstancias en la vida son las que forjan y demuestran las virtudes de las personas a pesar de que todos tengan un cicatriz, ya sea interna o externa.

La condición de labio paladar hendido la marcó desde pequeña, generándole algunas inseguridades (IG)

¿Cómo vivió esta condición en su infancia?

Cassandra comentó que ella comenzó a darse cuenta que era “diferente” a la edad de seis años, edad en la que comenzaba a ser más consciente de cómo se veía y cómo la veían otras personas.

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“Para mí fue algo muy fuerte, el darme cuenta que tenía una condición me hacía sentir diferente y que sobre todo la sociedad lo señalaba”, mencionó la Miss México.

Aseguró que dicha situación influyó mucho en su autoestima, el sentirse diferente la hizo creer que era algo malo.

“Uno empieza a ser consciente de cómo se ve, uno empieza a forjar su autoestima y yo sentí que ser diferente era algo malo”, comentó Cassandra.

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Tras trabajar mucho internamente y comprender quién era, cómo se sentía y cuál era el mensaje que quería transmitir al mundo encontró una enorme fortaleza.

“Encontré que tener mi cicatriz era una forma de poder llevar algo diferente y mostrar esas diferencias es lo que nos hacen extraordinarias”, aseguró.

Cassandra García Olea encontró una enorme fortaleza al trabajar internamente. (IG)

¿Cómo fue su intervención quirúrgica?

La Miss México aseguró que únicamente fue sometida a una cirugía y fue atendida de forma oportuna debido a que la fase en la que se le intervino fue pronta.

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“Me atendieron al año ocho meses, fue algo que en su momento yo no me di cuenta, fue mi primera operación estética y para mi es algo que agradezco bastante”

Compartiendo que específicamente su caso fue especial, ya que la intervención fue algo más estético debido a que su labio no se encontraba fisurado, cosa que incluso el médico señaló como un “milagro”

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La Miss México actualmente realiza un proyecto social conocido como “Dibujando sonrisa en el alma” (IG)

Proyecto social “Dibujando sonrisas en el alma”

La Miss México actualmente realiza un proyecto social conocido como “Dibujando sonrisa en el alma”, proyecto que busca apoyar a todos los niños y niñas que estén pasando por la misma condición por la que pasó ella.

Cassandra García busca compartir el mensaje de resiliencia y fuerza en todos los niños y niñas que cuentan con esta condición.

Y que sepan que es algo que no afecta en su crecimiento, es algo que es tratable y que se cuenta con la tecnología en México para su tratamiento.

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“Quiero que digan, si ella pudo, yo también puedo”, aseguró la Miss México.

También recalcó la importancia de las redes de apoyo, en especial la familia, aseguró que su familia fue su pilar durante todo el proceso ya que le enseñaron que es capaz de lograr lo que se propone.

Cassandra asegura que su familia aún sigue siendo su pilar y espera que ella pueda ser el pilar para los niños y niñas, promoviendo su historia y las instituciones especializadas para que puedan ser atendidos.

Concluyó por mencionar que siempre existe la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en cualquier momento.