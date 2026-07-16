El momento que vivió Elsa Aguirre junto a Claudia Sheinbaum antes de morir

Así fue el encuentro entre la actriz y la mandataria (X/claudiashein)

La presidenta de México Claudia Sheinbaum se reunió con la primera actriz Elsa Aguirre el pasado 8 de enero de 2026 en Morelos, seis meses antes de que la figura del Cine de Oro muriera la noche del martes 14 de julio en su casa de Cuernavaca a los 95 años. La ANDI confirmó el deceso en los primeros minutos del miércoles 15 de julio.

Sheinbaum la describió como “un ejemplo de gran fortaleza”

“Un símbolo de México”: Claudia Sheinbaum da el pésame a la familia de Elsa Aguirre y comparte emotivo discurso (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El encuentro entre la mandataria y la actriz fue en Morelos, donde la gobernadora del estado, Margarita, presentó a Aguirre con Sheinbaum. La presidenta difundió una imagen del momento en sus redes sociales y escribió: “En Morelos, conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza”.

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Este miércoles 15 de julio, durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum evocó ese encuentro al dar el pésame a la familia de la actriz. Sus palabras fueron directas: “Nuestro pésame a su familia. Una mujer, un símbolo de México, del cine de oro nacional. Una mujer alegre, la conocí hace poco, ahí en Morelos. Me la presentó Margarita, la gobernadora de Morelos. Y con una voz todavía de esas voces profundas, muy hermosa. Un símbolo para México. Nuestro pésame y reconocimiento”.

Las cuatro enfermeras que la acompañaron hasta el final

CUERNAVACA, MORELOS, 15JULIO20206.- La actriz Elsa Aguirre falleció está madrugada en esta ciudad a los 95 años debido a un paro cardio respiratorio. Es velada en una funeraria de la ciudad donde empiezan a llegar familiares y amigos para despedir a la actriz de la época de oro del cine mexicano. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Los funerales de Aguirre comenzaron a las 11:00 horas del miércoles 15 de julio en una funeraria de Morelos. El ataúd, cubierto con terciopelo rojo, quedó rodeado por dos fotografías de la actriz tomadas en distintos momentos de su vida y por arreglos florales en tonos rosas, entre los que destacaban las lilas.

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Las cuatro enfermeras que cuidaron a la actriz hasta sus últimos días permanecieron en el recinto durante el velorio. Al momento de difundirse las primeras imágenes, no había presencia de colegas del medio artístico, aunque se esperaba su llegada a lo largo del día.

Su última voluntad: las cenizas en un lugar alto

La actriz murió a los 95 año (Instagram)

La cremación era una petición expresa de la propia Aguirre. En septiembre de 2025 declaró: “Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”. Hassim, su ahijado y colaborador de confianza, sería quien cumpliría ese encargo.

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Apenas tres meses antes de morir, en abril de 2026, el gobierno de Morelos le rindió un homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca y le entregó un reconocimiento por más de 80 años de carrera. En sus últimos años, la actriz decía gozar de buena salud, seguía una alimentación vegetariana y usaba oxígeno de forma ocasional con puntas nasales.

Una carrera que arrancó a los 15 años

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. Su primera aparición en cine llegó con El sexo fuerte en 1946, cuando tenía 15 años y viajó acompañada por sus hermanas con el respaldo de su madre. El impulso definitivo llegó en 1948 con Algo flota sobre el agua, donde compartió créditos con Arturo de Córdova a los 17 años.

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Entre sus títulos más recordados figuran Cuidado con el amor (1954), donde Pedro Infante le interpretó en pantalla la canción Cien años, y Acapulco (1952). Su presencia también inspiró composiciones fuera de la pantalla: Zacarías Gómez Urquiza compuso en su honor Flor de Azalea, pieza que después grabaron Los Panchos y Jorge Negrete. Acumuló más de 40 películas y ocho décadas de carrera.